Qu'est-ce qui pousse les étudiants à chercher du travail?

Copyright de l’image Hira Hanif Image caption Hira Hanif a travaillé tout au long de ses études alors qu'elle démarrait sa carrière juridique.

Au fur et à mesure qu'une nouvelle génération d'étudiants s'installe dans la vie universitaire, bon nombre d'entre eux seront préparés à des années de dur labeur, non seulement pour étudier, mais aussi pour travailler à temps partiel. Et pour certains, l'emploi peut être aussi éducatif que les cours.

L'expérience professionnelle a certainement aidé Hira Hanif à surmonter un départ difficile pour commencer une carrière dont elle et ses parents sont fiers. Cette jeune femme de 29 ans a quitté le Pakistan pour le Royaume-Uni à l'âge de 12 ans et s'est débattue avec son anglais à l'école. Elle a eu des notes assez faibles dans ses GCSE, et elle a échoué deux fois au Baccalauréat.

Elle n'avait pas les notes nécessaires pour aller à l'université - et a dû passer deux ans à passer un diplôme professionnel BTEC en premier. Ne voulant pas être surendettée, elle vivait à la maison et contractait un minimum de prêts gouvernementaux. Elle a travaillé comme responsable des ventes au magasin de chaussures Aldo - un rôle plus exigeant que la plupart des emplois étudiants. Les réjouissances ont été reléguées au second plan.

Lire aussi:

L'expérience de travail fait partie intégrante de la formation juridique, mais son cas était mitigé. Dans son diplôme en droit, elle dit qu'elle n'a pas beaucoup appris. "On m'a donné un livre et on m'a dit de m'asseoir à l'arrière de la cour et de prendre des notes. Je n'ai jamais été complètement impliqué[et ils n'ont jamais] expliqué quoi que ce soit, donc je n'ai jamais vraiment aimé ça."

Le niveau suivant de ses études, le cours de formation professionnelle du Barreau, était beaucoup plus instructif, dit-elle.

"J'ai mieux compris ce qui se passait au tribunal et j'ai davantage apprécié mes placements professionnels ", dit-elle. "J'ai saisi toutes les occasions de m'asseoir au tribunal."

Hira a terminé ses études de droit cet été et travaille maintenant comme avocate à Bristol.

"Quand j'ai quitté l'école, j'ai fait un pacte pour dire merci à mes parents pour leur dur labeur et leur sacrifice, je vais faire quelque chose qui les rendra fiers de moi ", dit-elle. J'ai échoué tellement de fois et chaque fois qu'ils disaient : " C'est bon, essayons à nouveau ". Et c'est ce qui m'a mené là où je suis."

Conseils d'orientation

L'expérience de travail peut parfois être un bon moyen d'en apprendre davantage sur la vie professionnelle, de décider de carrières ou d'options d'études futures et de développer les compétences ainsi que l'employabilité.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Il est temps de commencer à chercher un emploi - ou travaillez-vous déjà depuis des années ?

"Nos recherches ont montré que 90 % des étudiants sont motivés par un emploi futur lorsqu'ils travaillent tout en étudiant ", déclare Eva Crossan Jory, vice-présidente du National Union of Students, chargée du bien-être social.

Les universités et les collèges eux-mêmes peuvent souvent faciliter l'accès à l'emploi à temps partiel, à l'aide pour entrer sur le marché du travail après l'obtention du diplôme et à l'expérience de travail, ajoute-t-elle. Le service d'orientation professionnelle est le point de départ.

Compétences entrepreneuriales

Peu de choses impressionneront davantage un employeur potentiel qu'un étudiant qui crée sa propre entreprise - et pour de nombreux étudiants, c'est un objectif de carrière en soi.

"Les étudiants sont généralement plus entreprenants qu'il y a dix ans - grâce à l'accessibilité offerte par les technologies modernes, les étudiants ont la possibilité de démontrer leurs compétences entrepreneuriales plus librement et plus facilement ", explique Louise Farrar, responsable du recrutement des étudiants chez PwC.

Copyright de l’image Hasan Sukkar Image caption Hasan Sukkar vendait des bonbons à capuche et des oreillers à l'université.

Par exemple, Hasan Sukkar, 21 ans, a financé son diplôme en génie mécanique à l'Université d'Exeter en vendant des bonbons à capuche et des oreillers en ligne.

"Le monde du commerce électronique évolue constamment avec de nouveaux outils, de nouvelles technologies et de nouveaux modèles commerciaux qui remettent en question le statu quo. La création d'une entreprise de commerce électronique est plus facile que jamais auparavant ", dit-il.

Hasan a également combiné ses études en affaires et à temps plein avec une année de stage chez ExxonMobil, un géant pétrolier.

"Cela m'a aidé à décider de la carrière que je veux faire, et cela a grandement augmenté mes chances d'être accepté dans des programmes d'études supérieures très compétitifs ", dit-il.

Après avoir obtenu son diplôme, Hasan a été accepté dans le programme Fast Track de la New Entrepreneurs Foundation. Il travaille maintenant comme spécialiste des données.

Lire également:

"Beaucoup de gens vont à l'université sans savoir ce qu'ils essaient de faire et repartent avec des dizaines de milliers de livres sterling de dettes et des perspectives de carrière limitées, a-t-il dit.

"Pour éviter cela, mes trois plus grandes suggestions seraient d'acquérir une expérience de travail pertinente dès le début de votre diplôme, de vous pousser hors de votre zone de confort et d'essayer des activités variées jusqu'à ce que vous découvriez ce que vous aimez le plus, et surtout de vous entourer de gens intelligents qui vous aideront à devenir la meilleure version de vous-même".

En 2018, un rapport de Santander a révélé qu'un quart des étudiants dirigent ou prévoient de diriger leur propre entreprise. Les entreprises étudiantes génèrent collectivement un chiffre d'affaires de 1 milliard de livres sterling par an et un troisième plan prévoit de transformer leur entreprise en carrière à l'issue de leurs études. Et certaines universités offrent des programmes de mentorat et de soutien pour aider les entrepreneurs en herbe dans les campus.

L'Université Anglia Ruskin, par exemple, dirige une académie qui offre des séminaires, des événements de réseautage, des subventions et des cliniques de présentation pour les étudiants.

Elle organise également un concours annuel, où les étudiants peuvent élaborer un plan d'affaires et présenter une demande de financement.

Copyright de l’image Chiyedza Heri Image caption Chiyedza Heri a démarré son entreprise à l'Université Anglia Ruskin.

Le projet a permis à Chiyedza Heri de lancer sa propre entreprise. Elle étudiait la science biomédicale.

"Mes parents m'avaient encouragée à prendre la voie des sciences. Des initiatives [comme celle-ci] m'ont montré que si d'autres étudiants comme moi, qui n'étudient pas le commerce, peuvent essayer des idées, qu'est-ce qui m'en empêche ", dit-elle.

Chiyedza a lancé plusieurs idées, y compris une société de recherche qui identifierait les herbes médicinales utilisées en médecine zimbabwéenne et une société de phytothérapie. En fin de compte, elle a décidé de vendre des tisanes africaines.

Bien qu'elle n'ait pas gagné le prix en argent, elle avait un plan d'affaires et une expérience précieuse à utiliser pour démarrer sa propre entreprise.

"Au début, je me suis vraiment concentrée sur les bienfaits pour la santé et sur les cloches et les sifflets ", dit-elle. "Grâce à la rétroaction et au mentorat, j'ai appris à adapter un discours au public."

"Les étudiants comprennent maintenant que peu importe la discipline qu'ils étudient, ils ont tous la chance d'être des entrepreneurs. Et la création de leur propre entreprise n'est plus un plan, c'est leur objectif principal pour beaucoup ", explique Marcia Baldry, responsable du soutien aux entreprises à l'académie.

Cinq conseils pour acquérir de l'expérience de travail à l'université

Il est important de trouver le bon équilibre - la plupart des universités recommandent moins de 15 heures par semaine, alors assurez-vous que votre expérience de travail soit flexible et planifiée en fonction de vos études.

Parlez-en à votre université ou à votre collège pour obtenir des conseils sur votre expérience de travail pendant que vous étudiez - peut-être sur le campus, à la bibliothèque, lors de journées portes ouvertes ou avec le syndicat étudiant.

Si vous avez des plans de carrière précis, vous pourrez peut-être trouver une expérience de travail directement pertinente. Sinon, vous pouvez acquérir une variété de compétences avec un emploi temporaire.

Obtenir un emploi à temps partiel peut améliorer votre confiance en vous, renforcer vos compétences pour accroître votre employabilité et vous donner l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes. La vente au détail, l'administration, les restaurants, les bars, les téléventes ou les études de marché sont tous des choix populaires.

Il n'est pas toujours facile de trouver des opportunités d'emploi, alors il est bon de commencer tôt à penser à l'expérience de travail. Vous pouvez rechercher des postes actuels en ligne ou contacter directement les entreprises locales.

Source: UCAS