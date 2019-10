Milliardaire à 24 ans, grâce à la générosité de ses parents

Copyright de l’image AFP Image caption Coupures de la monnaie chinoise.

La chance a bien souri à Eric Tse, un Chinois de 24 ans, devenu milliardaire grâce à la générosité de ses parents qui lui ont offert 20% des parts de leur entreprise Sino Biopharmaceutical, représentant aujourd'hui une fortune estimée à environ 3,8 milliards de dollars.

La situation financière du jeune milliardaire chinois a changé le temps d'une nuit pour dépasser celle du président américain Donald Trump ou celle de Steven Spielberg.

Selon le Washington Post, Eric Tse compte aujourd'hui parmi les plus grosses fortunes de Chine et intègre par la même occasion la liste des 550 personnes les plus riches du monde.

A 24 ans, la valeur des titres reçus de ses parents, fondateurs de la société pharmaceutique Sino Biopharmaceutical, ont fait de lui ce qu'il est devenu du jour au lendemain.

Directeur avec un salaire de plus de 40.000 dollars

La société pharmaceutique Sino Biopharmaceutical a annoncé que le transfert des 20% de parts à Eric Tse par ses parents avait pour objectif d'"affiner la gestion et l'héritage du patrimoine familial".

C'est pour cette raison qu'il est promu au poste de directeur exécutif de l'entreprise avec un salaire minimum de 500.000 dollars par an (soit 40.000 dollars par mois), assorti d'éventuels bonus et honoraires.

Cette nouvelle fonction a également ouvert les porte du comité de direction au jeune fortuné qui côtoie désormais d'influentes personnalités et s'affiche sur les réseaux sociaux avec des célébrités telles que Rihanna, Charlène de Monaco, le basketteur chinois Yao Ming, l'ancienne Première dame française Carla Bruni Sarkozy ou Bella Hadid.

Eric Tse est né à Seattle aux Etats-Unis et a étudié à Pékin, puis à Hong Kong.

Titulaire d'un diplôme en finances à la Wharthon School, une école de commerce de Philadelphie, filière de l'Université de Pennsylvanie, Eric Tse serait aussi membre d'au moins cinq conseils d'administration de sociétés basées à Hong Kong.

Il étudie le commerce international à l'Université Tsinghua de Pékin.