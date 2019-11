Copyright de l’image Muzmatch Image caption Shahzad Younas a eu l'idée de Muzmatch alors qu'il travaillait dans le secteur bancaire.

La série hebdomadaire de la BBC intitulée 'The Boss' présente différents chefs d'entreprise du monde entier.

Cette semaine, nous nous entretenons avec Shahzad Younas, fondateur et directeur général du site musulman de rencontre Muzmatch.

Quand Shahzad Younas est monté sur scène, il était très nerveux.

C'était il y a deux ans, et l'entrepreneur britannique de 32 ans se trouvait à San Francisco pour présenter Muzmatch, une entreprise basée à Londres, à un groupe d'investisseurs très en vue.

Il a ouvert son adresse à la salle en disant : " Les musulmans ne sortent pas ensemble : ils se marient".

Copyright de l’image Muzmatch Image caption L'application est maintenant utilisée dans plus de 90 pays à travers le monde.

Shahzad et son associé Ryan Brodie étaient là parce qu'ils avaient participé à un concours mondial pour obtenir le soutien de la prestigieuse société d'investissement Y Combinator de la Silicon Valley.

Cette société américaine offre un soutien financier et un accompagnement à un certain nombre de nouvelles start-ups chaque année.

Plus de 13.000 personnes ont posé leur candidature en même temps que Muzmatch, et c'est l'une des 800 personnes dont les projets ont été jugés sérieux qui a été invité à présenter leur projet en personne.

Alors que Shahzad poursuivait son discours, les investisseurs ont vite éclaté de rire en raison de sa franchise.

Muzmatch a rapidement reçu 1,75 million de dollars US, l'une des 100 start-ups qui ont été soutenues en 2017.

Aujourd'hui, l'entreprise à croissance rapide affirme qu'elle compte actuellement plus d'un million d'utilisateurs enregistrés au Royaume-Uni et dans quelque 90 autres pays.

Revenons à 2013 et ce n'est pas un groupe d'investisseurs que Shahzad a dû convaincre, c'est lui-même.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les utilisateurs de Muzmatch peuvent choisir qu'un parent puisse voir leurs conversations via l'application

À l'époque, il travaillait pour une banque de la City de Londres.

Il aimait son travail, mais en même temps, il s'est de plus en plus rendu compte qu'il y avait une lacune sur le marché pour une application de rencontre décente destinée aux musulmans qui cherchaient un partenaire dans leur communauté religieuse.

"À l'époque, il y avait soit ces sites Web vraiment basiques pour les musulmans, soit de grandes applications de rencontres qui n'ont pas tout à fait compris notre culture", dit Shahzad, qui est né et a grandi à Manchester.

"Dans la communauté musulmane, beaucoup d'entre nous ont compté, et comptent encore, sur les entremetteurs [pour trouver une femme ou un mari]. Ce sont des "tantines" de la communauté qui connaissent les familles, et qui marieraient un fils avec la fille d'une autre famille."

Son idée pour Muzmatch était que ce serait une application d'entremetteur numérique pour les musulmans qui voulaient trouver quelqu'un à marier.

En 2014, Shahzad a décidé qu'il devait lancer son projet et quitter son emploi.

Copyright de l’image Muzmatch Image caption Ryan Brodie, partenaire d'affaires, a aidé Shahzad à redessiner l'application.

"Je me réveillais à 6 heures du matin et je me couchais vers 1 ou 2 heures du matin", dit-il.

"Je travaillais dans ma chambre à la maison, et c'était intense. J'ai dû apprendre à construire une application à partir de zéro".

"Mais je savais que je devais faire en sorte que ça marche. L'opportunité était assez grande - il y a 1,8 milliard de musulmans dans le monde, et il est clair que personne n'avait une solution pour eux".

Shahzad a fait un lancement en douceur de l'application en 2015, et ses méthodes de marketing étaient quelque peu différentes de celles des grandes applications de rencontre.

"J'allais dans les grandes mosquées après les prières du vendredi et je distribuais des cartes pour l'application", dit-il.

"Puis j'allais à n'importe quel événement familial musulman dont j'avais connaissance, et je les mettais littéralement sous le pare-brise".

Il peut être difficile de voir une entreprise prendre de l'expansion par soi-même et, au début, Shahzad a dit qu'il trouvait cela pénible.

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'application permet aux utilisateurs d'indiquer leur degré de religiosité

"Je me souviens des deux premiers mois, je regardais constamment Google Analytics, qui me montrait en temps réel combien de personnes se trouvaient sur l'application" dit-il.

Une fois, il a dit qu'il avait vérifié et qu'il n'y avait que 10 personnes sur Muzmatch.

Mais au fil du temps, le nombre d'utilisateurs a été multiplié par mille, principalement grâce au bouche-à-oreille positif.

Bientôt, les gens ont commencé à raconter à Shahzad comment ils avaient rencontré leurs femmes ou leurs maris.

"Une fois que j'ai entendu la première histoire à succès, j'ai eu l'impression que l'application faisait bien ce pourquoi elle avait été créé", dit-il.

Ryan, un partenaire d'affaires, un créateur d'applications chevronné, bien qu'il n'ait encore que 25 ans, s'est joint à l'équipe en 2016.

Ensemble, ils ont complètement redessiné Muzmatch, avec les commentaires de leurs premiers clients.

Ils ont ajouté 22 autres questions de profil que les gens demandaient, comme le degré de religiosité d'une personne et la fréquence de ses prières - des choses qui comptent vraiment pour leurs utilisateurs.

Muzmatch permet également aux utilisateurs de choisir de ne pas avoir une photo de profil, ou de la brouiller à la place.

Les gens peuvent également cocher une case pour que les transcriptions de leurs discussions en ligne soient envoyées à l'un de leurs parents ou à un autre tuteur choisi.

Shahzad dit que même si Ryan n'est pas un musulman, il "comprend vraiment les objectif de l'application"..

Copyright de l’image Getty Images Image caption L'entreprise a maintenant un deuxième bureau au Bangladesh, le pays qui compte la quatrième population musulmane en importance.

Eden Blackman, fondateur du site de rencontre et de l'application Would Like to Meet, dit que Muzmatch a été à l'avant-garde des applications de rencontre plus spécialisées.

"Ces dernières années, les rencontres ethniques et religieuses sont passées d'une niche à une plateforme grand public, et ce que fait Muzmatch est en tête de peloton", dit-il.

"Si la religion et les rencontres en ligne s'accordent parfaitement... ça devrait être sur un terrain sacré. D'après ce que j'ai vu et entendu à propos de Muzmatch, ils semblent avoir lié les deux".

Muzmatch, qui dispose également d'une petite équipe au Bangladesh, exploite un modèle d'entreprise "freemium".

Il est gratuit pour utiliser son service de base, mais vous pouvez payer à partir de 12 $ par mois pour des fonctionnalités supplémentaires telles que la visualisation illimitée des profils, et avoir votre propre profil vu par plus de personnes.

La société affirme que son chiffre d'affaires annuel est maintenant de plus de 4,5 millions de livres sterling.

Alors que l'application continue de gagner en popularité, Shahzad dit que ses utilisateurs potentiels sont les quelque 400 millions de musulmans célibataires dans le monde.

"Nous avons maintenant eu des milliers de mariages et de bébés [grâce à Muzmatch]", dit-il.

"En pensant à eux tous les jours, j'ai l'impression que tout ce dur labeur au début en valait la peine."