Des milliers d’américains dorment dans la rue à Los Angeles

Copyright de l’image Getty Images Image caption Los Angeles

Los Angeles est connue dans le monde entier comme une ville glamour, mais lors d'une visite cette semaine, le président américain Donald Trump a déclaré que son problème croissant de sans-abris pourrait la "détruire".

Comment L.A. s'est-elle retrouvée dans cette situation ?

A lire aussi:

Quelle est l'ampleur du problème ?

Il n'est pas nécessaire de marcher pendant longtemps à Los Angeles pour voir des gens dormir dans la rue.

Nombreux sont ceux qui passent la nuit dans des abris temporaires ou dans d'autres lieux impropres à la présence humaine - dans la rue, dans un bâtiment abandonné ou dans une gare de transport en commun.

Le nombre de sans-abri à Los Angeles a augmenté de 33% au cours des quatre dernières années.

Chaque nuit, près de 60.000 habitants du comté de Los Angeles sont sans abri, a constaté l'autorité chargé des services pour sans-abris dans la ville (Los Angeles Homeless Services Authority).

A lire aussi:

Au total, 85% de sans-abris de Los Angeles sont des adultes sans enfants. 70% sont des hommes et 44% sont noirs, alors qu'ils ne représentent que 8% des habitants de Los Angeles.

Et c'est à Los Angeles que l'on trouve le plus grand nombre de sans-abris qui ne dorment pas dans des centres d'accueil aux États-Unis:

un cinquième dort dans des tentes et des abris de fortune

un quart passe la nuit à la belle étoile, 30% dorment dans des véhicules souvent vétustes et inutilisables

A lire aussi:

Quelles en sont les causes principales ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Homme dormant sur un canapé dans une rue de Los Angeles

Le manque d'argent est à l'origine de la crise des sans-abris de la ville, des emplois trop peu rémunérateurs et des logements trop chers.

La moitié des sans-abris disent qu'ils n'ont pas de logement parce qu'ils ont perdu leur emploi et ne peuvent pas payer de loyer.

Seulement 21 % des nouveaux sans-abris de la ville déclarent avoir un handicap mental, comparativement à 55 % de ceux qui sont sans-abris depuis plus longtemps, ce qui suggère que le taux de maladies mentales augmente parce que les gens n'ont pas de domicile fixe pendant une longue période.

Les cols bleus de Los Angeles ont pu gagner des salaires de classe moyenne et acheter des maisons jusqu'à la fin de la guerre froide, il y a près de 30 ans.

A lire aussi:

La réduction des dépenses militaires par le gouvernement a entraîné une réduction de plus de moitié de l'industrie de la défense nationale, qui était centrée à Los Angeles.

Les emplois bien rémunérés ont été remplacés par des emplois au salaire minimum garanti.

Peu de nouveaux logements ont été construits au cours des 30 dernières années, même si la population de Los Angeles a augmenté de 15 %, en particulier des logements en location et bon marché.

Il en a résulté des hausses constantes des loyers qui ont rendu les prix des logements inabordables pour de nombreuses familles de travailleurs à faible revenu.

Seul un faible pourcentage du logement est subventionné par le gouvernement. La grande majorité des logements sur le marché de la location appartiennent à des propriétaires privés et les loyers sont fixés au taux du marché libre.

Plus de 780.000 personnes à Los Angeles consacrent plus de 90 % de leur revenu au loyer - et ces personnes sont en situation de précarité de logement courent un risque élevé de devenir sans-abri.

A lire aussi:

Qu'est-ce que le "Skid Row" ?

Copyright de l’image Getty Images

Les sans-abris sont maintenant présents dans presque tous les quartiers et quartiers d'affaires de Los Angeles.

Ce n'était pas le cas il y a dix ans, lorsque la plupart des sans-abri se trouvaient dans une zone connue sous le nom de Skid Row.

Skid Row est toujours une zone de 1 km2 située à seulement 500 m à l'est de l'hôtel de ville, bien qu'elle ne soit plus aussi étroitement contenue qu'auparavant.

En 1976, les autorités municipales ont établi Skid Row comme "zone de confinement" non officielle, où les sans-abris, les refuges et les services associés seraient tolérés.

Par conséquent, la plupart des visiteurs des quartiers de Los Angeles qui attiraient des visiteurs du monde entier n'ont jamais vu un sans-abri.

Autres articles :

La récession de 1981 a vu le chômage monter en flèche et le début de l'épidémie de crack de cocaïne à Los Angeles.

Le nombre de sans-abris à Skid Row a augmenté au-delà de la capacité des refuges et même des rues pour les accueillir.

Beaucoup ont déménagé dans d'autres régions, mais généralement hors de la vue de la police.

À l'extérieur de Skid Row, la police a vigoureusement appliqué les lois de la ville, faisant du fait de s'asseoir, de s'allonger ou de dormir dans un espace public une infraction.

Les récessions qui ont suivi et la perte continue d'emplois non qualifiés ont stimulé la croissance continue de cette itinérance.

A écouter aussi:

Media playback is unsupported on your device Dr Souleymane Konaté : ‘’Le premier facteur indirect de menace sur la biodiversité, c’est la croissance démographique’’.

Que se passe-t-il ailleurs aux États-Unis ?

Bien qu'il y ait plus de sans-abris à New York, c'est le nombre de personnes qui ne se trouvent pas dans les refuges d'urgence qui distingue Los Angeles des autres villes.

Seulement un adulte sans-abri sur sept à Los Angeles a accès à un lit d'hébergement temporaire - et un cinquième de toutes les personnes sans-abris aux États-Unis vit dans le comté de Los Angeles.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Un sans-abri tirant un chariot de courses à Los Angeles

D'autres grandes villes américaines ont moins de sans-abris dans les rues parce qu'elles offrent plus de logements.

Par exemple, à Boston, seulement 3% des sans-abris sont sans logement et à New York, seulement 5%.

A lire aussi:

Que pensent les habitants de Los Angeles de l'exclusion liée au logement ?

La réaction des "Angelenos" ayant un logement a été mitigée. D'une part, en 2016 et 2017, les électeurs ont massivement approuvé de nouvelles taxes pour payer plus de logements et de services pour les personnes sans logement.

Mais il y a eu peu de signes visibles de changement et de progrès depuis, en partie parce que les propriétaires ne voulaient pas de logement ou de services de location pour les sans-abris dans leur communauté.

L'une des mesures fiscales approuvées par les électeurs prévoyait 1,2 milliard de dollars US pour la construction de 10.000 logements pour sans-abris.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Une sans-abri assise sur du carton dans une rue de Los Angeles

Cependant, des projections récentes indiquent qu'il pourrait suffire pour seulement 7.000 personnes.

Entre-temps, le nomadisme a continué de croître et les résidents, qu'ils soient bien logés ou non, expriment leur frustration et leur colère.

Les organisations qui s'occupent des personnes sans-abris incitent le public à être patient et à reconnaître que le logement et les services doivent être fournis dans chaque communauté.

Cependant, la ville et le comté de Los Angeles envisagent de prendre des mesures légales pour limiter drastiquement les endroits où les gens peuvent dormir afin d'éviter les arrestations.

Ceux qui travaillent au nom des sans-abris disent que cela leur enlèverait la seule protection dont ils disposent.

Une approche soutenue à la fois par les personnes sans domicile fixe et par les syndicats consiste à considérer l'exclusion liée au logement comme un problème de revenu plutôt que comme un simple problème d'offre de logement et à fournir des emplois aux adultes aptes au travail.

Le pic des sans-abris à Los Angeles a mis des années à se produire. La question est de savoir à quelle vitesse cette marée humaine à loger peut être inversée et de quelle manière.