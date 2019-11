Copyright de l’image AFP Image caption Une femme portant un masque de protection attend le bus public dans des conditions de brouillard à New Delhi le 4 novembre 2019.

La capitale indienne, Delhi, a lancé un système de rationnement des voitures pour lutter contre les niveaux dangereux de pollution.

Du 4 au 15 novembre, seules les voitures avec des plaques d'immatriculation impaires ou paires seront autorisées sur les routes chaque jour, ont déclaré les autorités.

Un tel système a déjà été utilisé, mais il n'est pas certain qu'il contribue réellement à réduire la pollution.

Les niveaux de particules dangereuses dans l'air - connues sous le nom de PM2,5 - sont largement supérieurs à dix fois les limites de sécurité.

Cependant, on ne pense pas que les voitures soient la principale cause de la toxicité de l'air à Delhi, les experts indiquent plutôt que les agriculteurs des États voisins brûlent les cultures pour défricher les champs.

Les autorités sanitaires ont demandé aux gens de rester à l'intérieur et de s'abstenir de toute activité physique, car des millions d'entre eux sont exposés au risque de maladies respiratoires.

Les écoles sont fermées jusqu'à mardi et la fermeture sera probablement prolongée jusqu'à vendredi, car la ville continue de s'étouffer sous une épaisse couche de brouillard de pollution.

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a déclaré que le système de rationnement des voitures, connu sous le nom de "plan du pair-impair", retirerait des centaines de milliers de voitures de la circulation.

Ceux qui ne respectent pas cette règle se verront infliger une amende de 4 000 roupies (32.934 FCFA), soit le double de celle des années précédentes.

Seuls les transports publics, les véhicules d'urgence, les taxis et les deux-roues seront autorisés. Les femmes qui conduisent seules seront également exemptées de la règle.

Quelle est la cause de la pollution ?

Les experts affirment que les émissions des véhicules ne sont qu'un des nombreux facteurs qui ont fait de la ville - selon M. Kejriwal - une "chambre à gaz".

L'une des principales causes des niveaux élevés de pollution à cette époque de l'année est le fait que les agriculteurs des États voisins brûlent du chaume pour défricher leurs champs.

La qualité de l'air à Delhi s'est détériorée à des niveaux dangereux

Cela crée un cocktail mortel de matières particulaires - dioxyde de carbone, dioxyde d'azote et dioxyde de soufre - le tout aggravé par les feux d'artifice déclenchés lors du festival hindou de Diwali, il y a une semaine.

Les émissions des secteurs de la construction et de l'industrie ont également contribué au brouillard de pollution.

Les efforts visant à identifier une cause ont déclenché une querelle entre les politiciens des États et les politiciens fédéraux, alors que M. Kejriwal a appelé les États voisins du Punjab et du Haryana à sévir contre les incendies de cultures.

Le ministre fédéral de l'Environnement, Prakash Javadekar, a accusé M. Kejriwal de politiser la question et de peindre ses voisins "en méchants".

Mais les Indiens ordinaires espèrent simplement que les pluies éparses de la semaine prochaine feront disparaître les polluants. Toutefois, cela n'est pas attendu avant jeudi.

Quelle est l'intensité du brouillard de pollution ?

Il n'y a pas moyen d'échapper au brouillard oppressant qui s'est abattu sur la ville. Selon Siddharth Singh, chercheur en politique climatique et auteur de The Great Smog of India, l'air à Delhi "sent comme des feuilles en feu".

"C'est enfumé. Les yeux démangent. La gorge est aussi un peu irritée. Et tout le monde le ressent ", a-t-il déclaré à la BBC.

Le niveau de PM2,5 - de minuscules particules qui peuvent pénétrer profondément dans les poumons - était à un moment donné sept fois plus élevé que dans la capitale chinoise, Pékin, qui a connu des problèmes de pollution similaires ces dernières années.

Un fonctionnaire du ministère indien de la Santé a déclaré que les contrôleurs de la pollution de la ville n'avaient pas assez de chiffres pour enregistrer avec précision les niveaux de pollution, ce qu'il a qualifié de " catastrophe ".

Cinq millions de masques ont été distribués dans les écoles vendredi alors que les autorités déclaraient une urgence de santé publique.

Pourquoi cela a-t-il été si mauvais ces dernières années ?

Cela s'explique en partie par un changement des cycles de culture et de récolte dans les États agricoles du Pendjab et de l'Haryana.

Il y a dix ans, les deux États ont adopté des lois identiques visant à préserver les eaux souterraines, ce qui a effectivement contraint les agriculteurs à planter leurs cultures de riz à la mi-juin plutôt qu'à la fin avril comme le veut la tradition.

Cela devait leur permettre d'utiliser les pluies de mousson pour cultiver cette culture fortement tributaire de l'eau.

Copyright de l’image Reuters

Le retard du cycle de plantation a également influé sur le cycle de récolte. Les agriculteurs ont maintenant beaucoup moins de temps pour préparer leurs champs pour le prochain cycle de culture et le brûlage du chaume est un moyen bon marché et efficace pour défricher la terre.

Malheureusement, cela coïncide avec l'évolution de la configuration des vents sur Delhi et le reste du nord de l'Inde.

"La tempête parfaite de novembre a créé des concentrations atmosphériques de particules fines de près de 30 % plus élevées dans l'atmosphère ", selon une étude de l'Université Cornell publiée en juillet.

La géographie de Delhi - elle est enclavée et se trouve sur une plaine plate qui est bloquée par l'Himalaya - signifie qu'elle est plus fortement affectée.

Et le trafic de la mégapole contribue également au problème.

Comment fonctionne le plan du pair impair ?

Des centaines d'équipes de la police, du service des transports et de volontaires civils ont été déployées pour faire appliquer le système, qui avait été utilisé en 2016 et 2017.

Il est probable que cela exercera une pression supplémentaire sur le système de transport public, mais les responsables affirment qu'ils vont augmenter les services.

Si votre plaque d'immatriculation se termine par un, trois, cinq, sept ou neuf, vous ne pouvez conduire qu'aux dates impaires (5,7,9,11,13 et 15 novembre) et si elle se termine par zéro, deux, quatre, six ou huit, vous pouvez conduire aux dates paires (4,6,8,12 et 14 novembre).

Les restrictions sont en vigueur du lundi au samedi de 8 h à 20 h et s'appliqueront également aux voitures en provenance de l'extérieur de la ville. Le dimanche est gratuit pour tous.

Contrairement aux années précédentes, les véhicules fonctionnant avec un carburant plus propre comme le GNC (gaz naturel comprimé) devront adhérer au système, bien que les véhicules électriques soient toujours exemptés.

Le ministre en chef de Delhi et les autres ministres d'État ne sont pas exemptés, bien qu'il y ait une liste assez longue de ceux qui ont été exemptés de la règle.

Il s'agit notamment du président et du premier ministre, de diplomates étrangers, de femmes conduisant seules ou avec seulement des passagères, et de voitures en route pour l'hôpital si elles peuvent prouver qu'il s'agit d'une urgence.