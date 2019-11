Copyright de l’image Getty Images Image caption Evgueni Prigozhin organise des banquets pour le Président Poutine et les dirigeants étrangers en visite.

Le riche homme d'affaires russe surnommé "le cuisinier de Poutine" - Evgueni Prigozhin - a les doigts dans les tartes.

Dans les années 1990, il a fait fortune en dirigeant des entreprises de restauration, d'où son surnom.

Et il a rejoint le cercle de l'élite du président Vladimir Poutine lorsque le dirigeant russe a commencé à dîner dans son luxueux restaurant flottant à Saint-Pétersbourg, appelé New Island, en 2001.

Comme beaucoup d'autres oligarques russes, M. Prigozhin, 58 ans, s'est diversifié dans de nombreuses activités.

Il utilise aussi des sociétés offshore fantômes et mène une vie de jet-set somptueuse.

Mais le gouvernement américain tente de couper les ailes de M. Prigozhin : il a renforcé les sanctions contre lui et ses entreprises en raison de son ingérence présumée dans les élections américaines.

Les enquêtes menées par des journalistes et des groupes de réflexion occidentaux relient également M. Prigozhin à un groupe de mercenaires russes appelé Wagner.

Il est accusé de défendre les intérêts de l'État russe en Syrie et en Libye déchirées par la guerre, ainsi que dans des zones sensibles d'Afrique subsaharienne.

Il a nié les allégations occidentales, mais ses entreprises restent très opaques.

Il s'est fait connaître à Saint-Pétersbourg, la ville natale de M. Poutine, mais ne faisait pas partie du groupe initial des alliés de Poutine, qui ont formé un club de datcha (maison de campagne) appelé Ozero.

A 20 ans, avant de devenir vendeur de hot-dogs et traiteur à succès, il a été emprisonné pendant neuf ans pour vol qualifié et fraude.

Copyright de l’image Reuters Image caption Le puissant 'cuisinier de Poutine' en charge des 'affaires africaines'

Le capitalisme russe de la "thérapie de choc" des années 1990 a créé de nombreuses opportunités d'affaires pour les criminels, car ils pouvaient faire appel à leurs amis pour repousser leurs rivaux agressifs.

M. Prigozhin est resté discret pendant plusieurs années, mais en 2011, il a raconté à un journal de Saint-Pétersbourg un conte pour enfants qu'il avait écrit, dans lequel des nains défendaient un roi contre ses ennemis.

Comment s'est-il impliqué dans la politique américaine ?

Le 30 septembre, le Trésor américain a annoncé de nouvelles sanctions à l'encontre de M. Prigozhin, l'accusant de diriger les efforts russes pour influencer les élections de mi-mandat américaines de 2018.

Il a de nouveau été impliqué par l'intermédiaire de la tristement célèbre Internet Research Agency (IRA), identifiée comme une "usine à troll" de Saint-Pétersbourg.

Selon les autorités américaines, elle a utilisé de faux comptes Internet et de fausses nouvelles pour influencer les électeurs américains lors des élections présidentielles de 2016.

M. Prigozhin, sa société Concord Catering, ses associés et l'IRA ont été inculpés par un grand jury américain en février 2018 pour cette ingérence électorale.

Les accusations ont été portées par Robert Mueller, conseiller juridique spécial des États-Unis, qui enquêtait sur des tentatives présumées de la Russie d'aider Donald Trump dans sa campagne électorale.

M. Prigozhin a rejeté l'acte d'accusation en disant : "Les Américains sont des gens très impressionnables ; ils voient ce qu'ils veulent voir. Je ne suis pas du tout contrarié d'être sur cette liste.

S'ils veulent voir le diable, qu'ils le voient."

Les dernières sanctions visent M. Prigozhin et certains de ses biens de luxe sur des "opérations d'influence" liées aux élections de mi-mandat américaines de 2018.

Une fois de plus, selon le gouvernement américain, son IRA a utilisé "des personnages fictifs sur les médias sociaux et diffusé de fausses informations".

On ne pense pas que ces activités aient faussé les résultats des élections américaines.

Les Etats-Unis pensent qu'il finance l'agence via Concord Catering.

Copyright de l’image us treasury Image caption Le Trésor américain a posté cette photo du yacht de M. Prigozhin, St Vitamin

Les sanctions américaines désignent trois jets privés et un yacht de luxe prétendument utilisés par M. Prigozhin, sa famille et ses associés - des luxes enregistrés dans les paradis fiscaux des Seychelles et des îles Caïmans.

Il est désormais interdit aux particuliers et aux entreprises américains de faire affaire avec lui ou de fournir des services pour ses jets et yachts, appelés St Vitamin. Au cours des dernières années, les avions à réaction se sont rendus à de nombreuses reprises en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe, selon le communiqué américain.

Concord Catering a été condamné par un tribunal de Moscou à verser une indemnité aux parents en cas d'intoxication alimentaire.

L'entreprise de M. Prigozhin fournit des repas aux écoles de Moscou, mais en décembre dernier, environ 130 enfants de maternelle sont tombés malades de dysenterie.

Le livre de cuisine africain de l'oligarque

Des recherches menées par des spécialistes de Facebook et d'Internet à l'Université de Stanford mettent en évidence des opérations de formation d'opinion sur les médias sociaux en Afrique, liées à M. Prigozhin.

Le 30 octobre, Facebook a déclaré qu'il avait suspendu trois réseaux de comptes Internet russes visant à influencer clandestinement les événements dans plusieurs pays africains.

Les origines russes du comportement "inauthentique" ont été masquées par l'utilisation de ressortissants locaux, dit-il.

Le premier réseau ciblé : Madagascar, République centrafricaine, Mozambique, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire et Cameroun.

Le deuxième réseau visait le Soudan et le troisième la Libye.

Une enquête de la BBC a révélé qu'au moins six candidats se sont vu offrir de l'argent par des Russes lors des élections présidentielles de 2018 à Madagascar.

M. Prigozhin a rejeté les allégations de Facebook, affirmant que le géant américain des médias "se livrait à des activités de relations publiques pour lui-même".

Il y a un an, la Russie a envoyé 175 instructeurs militaires en République centrafricaine (RCA), un pays ravagé par la violence des milices, pour aider l'armée du président Faustin-Archange Touadéra.

Les mercenaires Wagner seraient actifs en RCA, où la Russie a obtenu des concessions d'extraction d'or et de diamants.

La France, ancien pays colonial de la RCA, a également une présence militaire dans le pays.

C'est en tentant d'enquêter sur un lien présumé entre les mines et le groupe de mercenaires que trois journalistes russes ont été tués dans une embuscade en 2018.

Personne n'a été inculpé jusqu'à ce jour.

Une enquête de CNN a mis au jour un contrat minier du gouvernement centrafricain avec Lobaye Invest, une entreprise russe dirigée par Yevgeny Khodotov, un autre homme d'affaires de Saint-Pétersbourg qui serait lié au réseau de M. Prigozhin.

Mais Lobaye Invest est entouré de secret et M. Prigozhin a nié tout lien avec elle.

Des soldats russes appartenant à un groupe appelé Sewa Security protègent le président Touadéra.

Elle est soupçonnée d'être une société écran pour Wagner.

Copyright de l’image AFP Image caption En août 2018, des soldats et diplomates russes ont été vus à proximité du président de la RCA.

Le mois dernier, le président Poutine a accueilli 43 dirigeants africains dans la station balnéaire de la mer Noire à Sotchi, soulignant la nouvelle ambition mondiale de la Russie.

Il tient à raviver les liens de Moscou avec les pays africains à l'époque soviétique en défiant l'Occident.

Quelles sont les autres activités de M Prigozhin?

Son lien présumé avec Wagner est lié à son entreprise de restauration militaire : sous le président Poutine, il a gagné une grosse affaire pour nourrir les forces armées russes.

Le Trésor américain a également inscrit Wagner sur la liste des sanctions, affirmant qu'il " a envoyé des soldats pour combattre aux côtés des séparatistes dans l'est de l'Ukraine ".

Il dit que M. Prigozhin "a des relations d'affaires étendues" avec le ministère russe de la défense.

La dernière entreprise de l'oligarque s'aligne également sur l'agenda de M. Poutine.

Il dirige un nouveau groupe de médias pro-Kremlin appelé Patriot.

Le groupe dit qu'il s'opposera aux médias "anti-russes" qui "ne remarquent pas les bonnes choses qui se passent dans le pays".

Il regroupe quatre sites d'information basés à Saint-Pétersbourg : Agence de presse RIA FAN, Narodnye Novosti, Ekonomika Segodnya et Politika Segodnya.

Son audience cumulée devrait être supérieure à celle de l'agence de presse d'Etat Tass ou du radiodiffuseur pro-Kremlin RT.

M. Prigozhin s'est dit heureux de diriger le conseil d'administration de Patriot.

Recherche effectuée par Laurence Peter de la BBC