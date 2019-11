Sept façons de réduire votre gaspillage de nourriture

Copyright de l’image Getty Images Image caption On estime qu'un tiers de la nourriture produite dans le monde est gaspillé.

Environ 1,3 milliard de tonnes de denrées alimentaires sont gaspillées chaque année, dont une grande partie finit dans les décharges, contribuant au changement climatique.

Le gaspillage alimentaire "est l'un des plus grands problèmes auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui", déclare le chef new-yorkais Max La Manna.

Il est l'auteur de "More Plants, Less Waste" et nous explique ici comment chacun à son niveau peut aider à réduire ce gaspillage.

La nourriture a toujours été l'ingrédient principal de ma vie. Ayant un père chef cuisinier, j'ai grandi dans le monde de la nourriture et de la cuisine.

Mes parents m'ont toujours appris à ne jamais gaspiller de nourriture. Sur une planète de près de neuf milliards d'habitants, nous sommes confrontés à l'insécurité alimentaire à tous les niveaux et plus de 820 millions de personnes n'ont pas assez à manger.

Copyright de l’image Andrew Burton Image caption Max La Manna est un chef new-yorkais qui s'oppose au gaspillage.

On estime qu'un tiers de toute la nourriture produite dans le monde est perdu ou gaspillé.

Le gaspillage de nourriture ne signifie pas seulement gaspiller de la nourriture : c'est aussi de l'argent gaspillé, de même que l'eau, l'énergie, la terre et les transports.

Jeter vos aliments peut même contribuer au changement climatique. Les aliments mis au rebut sont souvent envoyés à la décharge où ils pourrissent et produisent du méthane.

Si les déchets alimentaires étaient un pays, il serait le troisième émetteur de gaz à effet de serre après l'Amérique et la Chine.

Voici ce que vous pouvez faire pour éviter cela.

Le shopping intelligent

Copyright de l’image Getty Images Image caption La plupart des gens ont tendance à acheter plus qu'ils ne peuvent manger, alors dépensez moins et bien.

Beaucoup de gens ont tendance à acheter plus qu'il n'en faut.

Faire un shopping intelligent permet d'économiser, notamment grâce à une liste de course pour acheter uniquement ce dont vous avez besoin.

Bonus : Assurez-vous d'utiliser toute la nourriture que vous avez achetée lors de votre dernière course au marché avant d'acheter d'autres produits alimentaires.

Conserver les aliments correctement

Copyright de l’image Getty Images Image caption Mettre les mauvais types d'aliments dans le réfrigérateur peut entraîner une augmentation du gaspillage de nourriture.

Un stockage inadéquat entraîne un gaspillage massif de nourriture. Beaucoup de gens ne savent pas comment conserver les fruits et légumes, ce qui peut entraîner une maturation prématurée et, éventuellement, des produits pourris.

Par exemple, les pommes de terre, les tomates, l'ail, les concombres et les oignons ne devraient jamais être réfrigérés. Ces articles doivent être conservés à température ambiante.

Les tiges des feuilles vertes et des herbes peuvent être submergées dans l'eau.

Conservez le pain dans votre congélateur si vous pensez ne pas pouvoir le finir à temps.

Faites votre part en choisissant des produits prêts à la consommation à l'épicerie, ou mieux encore, directement de l'agriculteur.

Conservez les restes (et mangez-les aussi)

Copyright de l’image Getty Images Image caption Il y a beaucoup de façons d'utiliser les restes d'aliments - par exemple, faire sauter des légumes non consommés à la poêle.

Les restes ne sont pas que pour les vacances.

Si vous cuisinez beaucoup, et que vous avez régulièrement des restes, prévoyez une journée pour consommer ceux qui se sont accumulés dans le réfrigérateur.

C'est un excellent moyen d'éviter de jeter de la nourriture.

De plus, vous gagnez du temps et de l'argent.

Soyez l'ami de votre congélateur

Copyright de l’image Getty Images Image caption La congélation des repas et des ingrédients réduit les déchets, et vous avez toujours une option saine à portée de main.

La congélation des aliments est l'un des moyens les plus faciles de les conserver, et les types d'aliments qui se congèlent bien sont importants.

Par exemple, les légumes verts qui sont un peu trop mous pour être utilisés dans votre salade préférée peuvent être placés dans des sacs ou des bols-frigo pour le congélateur et utilisés plus tard dans les smoothies et autres recettes.

L'excès d'herbes peut être combiné avec de l'huile d'olive et de l'ail haché, puis congelé dans des bacs à glaçons pour un complément pratique et délicieux aux sautés et autres plats.

Vous pouvez congeler les restes de repas, les produits excédentaires de votre kiosque agricole préféré et les repas en vrac comme les soupes et les chilis. C'est une excellente façon de vous assurer d'avoir toujours un repas sain et fait maison à portée de la main.

Préparez votre propre déjeuner

Copyright de l’image Getty Images Image caption Manger vos restes sous forme de déjeuner emballé est un moyen de consommer tous les ingrédients dans votre magasin d'alimentation.

Bien qu'il soit agréable de sortir déjeuner avec des collègues de travail ou de prendre un repas dans votre restaurant préféré, cela peut aussi être coûteux et contribuer au gaspillage de nourriture.

Une façon utile d'économiser de l'argent tout en réduisant votre empreinte carbone est d'apporter votre lunch au travail avec vous.

Si vous êtes à court de temps le matin, essayez de congeler vos restes dans des contenants en portions. De cette façon, vous aurez des déjeuners copieux et préparés à l'avance, prêts à partir tous les matins.

Faire un bouillon maison

Copyright de l’image Getty Images Image caption Préparer un bouillon maison est une façon économique d'utiliser les morceaux de légumes qui auraient fini à la poubelle.

Fouetter un bouillon fait maison est un moyen facile de réduire le gaspillage de nourriture.

Faire sauter les restes de légumes, comme le dessus, les tiges, les pelures et tous les autres restes avec un peu d'huile d'olive ou de beurre, puis ajouter de l'eau et laisser mijoter dans un bouillon de légumes aromatique.

Faites du compost si vous le pouvez

Copyright de l’image Getty Images Image caption Il existe des composteurs domestiques pratiques qui peuvent être utilisés dans les petites maisons.

Le compostage des restes de nourriture est un moyen bénéfique de réutiliser les restes de nourriture, transformant les déchets alimentaires en énergie pour les plantes.

Bien que tout le monde n'ait pas de place pour un système de compostage extérieur, il existe une vaste gamme de systèmes de compostage sur comptoir qui rendent cette pratique facile et accessible à tous, même ceux qui ont peu d'espace.

Un composteur extérieur peut convenir à quelqu'un qui a un grand jardin, tandis qu'un composteur de comptoir est préférable pour les citadins qui ont des plantes d'intérieur ou de petits jardins d'herbes.

Petits pas, grands résultats

Copyright de l’image Getty Images Image caption Réduire le gaspillage alimentaire est un grand défi, selon le chef Max La Manna.

En fin de compte, nous pouvons tous réduire notre gaspillage alimentaire, et il y a une infinité de façons de le faire.

En pensant davantage aux aliments que votre ménage jette chaque jour, vous pouvez contribuer à créer des changements positifs pour conserver certaines des ressources les plus précieuses de la terre.

Le fait de cuisiner et de consommer vos repas vous aidera à réduire votre impact carbone sur l'environnement.

Ce n'est pas forcément difficile. Avec un peu d'efforts, vous pouvez réduire considérablement votre gaspillage de nourriture, économiser de l'argent et du temps, et aider à soulager Mère Nature de certaines pressions.

Cet article a été publiée sur BBC Earth.