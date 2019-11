''Incomprise au départ, notre idée vaut aujourd'hui plus d'un milliard de dollars''

Copyright de l’image Bloomberg

La série hebdomadaire "The Boss" (Le Manager) de la BBC présente différents chefs d'entreprise du monde entier. Cette semaine, nous nous entretenons avec Howie Liu, fondateur et directeur général d'AirTable, une entreprise de tableurs en pleine croissance.

Le patron de la Silicon Valley, Howard Liu, est assis, croit-il, sur une idée qui pourrait rapporter des dizaines de milliards de dollars. Et avec un peu de chance, dit-il à la BBC, c'est sa société AirTable qui l'exécutera.

"Il s'agit d'une opportunité profondément importante, à l'échelle d'Amazon, de Facebook ou de Google", dit-il.

"Je pense juste qu'il y a ce changement radical qui va se produire dans la façon dont les gens peuvent interagir avec les logiciels."

La grande idée ? Des tableurs, mais en mieux. Des tableurs, mais plus riches.

Les tableurs sont couramment utilisés par les professionnels tels que les comptables pour trier les données, produire des graphiques et faire des calculs. Mais la plupart d'entre nous les trouvent trop techniques pour les utiliser autrement que de façon élémentaire.

AirTable change cela, dit M. Liu, rendant la tâche si facile que les personnes qui n'ont généralement pas de compétences en codage - comme les éleveurs de bétail - peuvent mettre en place des systèmes cloud complexes pour ce qu'elles font, comme le suivi des vaches et de l'équipement.

''Yeux émaillés''

L'application est devenue un succès retentissant, attirant des clients de premier plan tels que l'entreprise de divertissement Netflix, le constructeur de voitures électriques Tesla, le magazine et le site web Time.

La société vaut également 1,1 milliard de dollars US (plus de 650 milliards de francs CFA), d'après son dernier cycle de financement, bien qu'elle n'ait un produit sur le marché que depuis quatre ans.

Marc Benioff, le patron de "Salesforce", a conseillé M. Liu et ses associés lorsqu'ils commençaient leur carrière.

Expliquer le concept aux investisseurs a été difficile au début de l'entreprise, admet M. Liu, qui l'a cofondée en 2012 et est également le directeur général d'AirTable. Ce n'était pas vraiment une idée nouvelle.

"Le concept d'un tableur est antérieur à l'informatique. Les tableurs ont été la première application à la mode."

Ainsi, lorsque lui et ses partenaires se sont présentés aux réunions d'investisseurs armés de leur "pitch deck", ils ont offert très peu de ce que les investisseurs voulaient généralement à entendre.

"Vous voyez tous ces pitch decks qui montrent un graphique de la croissance, de la taille du marché, et tout ce genre de choses. Les nôtres ne ressemblaient pas à ça."

Au lieu de cela, ils ont présenté un argument philosophique en faveur d'AirTable et de la façon dont elle pourrait transformer le monde du travail.

AirTable veut rendre les feuilles de calcul plus faciles à utiliser.

"Honnêtement, je pense que beaucoup d'yeux viennent de se refermer. Je me souviens très bien de quelques cas [de personnes qui disaient] : 'Nous ne comprenons pas vraiment ce dont vous parlez'".

En fin de compte, ce qui les a motivés, c'est la confiance dans l'équipe AirTable elle-même, qui, selon M. Liu, était peut-être plus importante à un stade aussi précoce.

"Il y a plusieurs façons pour qu'une bonne idée échoue avec une mauvaise équipe, alors que même une idée inconnue, avec une bonne équipe, peut réussir."

''Je croyais qu'on était chinois ?''

M. Liu a grandi à College Station, au Texas, "à deux heures de Houston et à trois heures de Dallas".

Il plaisante en disant que ses antécédents familiaux sont si compliqués que sa mère n'a même pas essayé de les lui expliquer jusqu'à ce qu'il ait environ 10 ans.

"Mes quatre grands-parents étaient coréens", dit-il. "Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont déménagé, comme beaucoup de Coréens, en Chine. Mes parents sont nés en Chine, mais ils ont déménagé aux Etats-Unis avant ma naissance."

Ses parents pensaient qu'il serait "trop confus" par ce genre d'histoire, et ce n'est que lorsqu'il a dû faire un essai sur l'histoire de sa famille à l'école qu'on lui a expliqué.

"J'ai interrogé mes grands-parents et je me souviens d'avoir dit : 'Attendez une seconde, je pensais qu'on était chinois ?' J'étais super confus."

M. Liu est d'origine coréenne-chinoise, mais il a grandi aux Etats-Unis.

L'apprentissage du code était moins déroutant. Agé de 13 ans, M. Liu a pris un des livres de son père sur le langage de programmation C++ et a appris lui-même en quelques semaines.

À l'âge de 16 ans, il a commencé à étudier la conception informatique des profils de voilure à l'Université Duke, en Caroline du Nord. C'est là qu'il a rencontré ses éventuels co-fondateurs d'AirTable, Andrew Ofstad et Emmett Nicholas, bien que tous les trois n'aient travaillé ensemble que plus tard dans leur vie.

"Extrêmement généreux"

La première entreprise de M. Liu était Etacts, une société de gestion de la relation client (CRM). Il a été acheté par le géant du logiciel Salesforce en 2011 pour une somme non divulguée.

La vente a donné à M. Liu le luxe d'une sécurité financière lors du démarrage d'AirTable, mais l'acquisition, selon lui, lui a laissé un sentiment de vide.

"J'ai fini par être très chanceux d'avoir ce résultat financier qui a changé ma vie", dit-il. "Mais c'était un échec dans le sens où nous n'avons jamais vraiment construit une vraie entreprise, une organisation avec sa propre culture."

Cependant, cela l'a conduit dans la salle, avec des gens puissants, lorsqu'il avait besoin de soutien pour AirTable - des gens comme Marc Benioff, directeur général de Salesforce, et l'un des hommes les plus influents de l'industrie technologique.

Il n'a pas été convaincu par l'idée de M. Liu et a suggéré qu'ils mettent plutôt leurs efforts dans la création d'une meilleure façon de recueillir les dossiers médicaux électroniques. Ils ont ignoré son conseil.

"Ce n'était pas comme si nous pensions arrogamment que nous savions mieux faire", se souvient M. Liu. "Marc a été extrêmement généreux avec son temps et ses conseils. Il nous rendait un grand service."

"C'est viscéralement... ringard"

L'entreprise de San Francisco n'a encore qu'environ 80 000 clients d'affaires, mais ce chiffre ne cesse d'augmenter. Une pléthore d'autres utilisateurs célèbres contribuent à faire passer le mot, bien que l'entreprise ait trouvé la popularité parmi les entreprises beaucoup plus petites aussi, en particulier les organisations à but non lucratif.

Lorsque l'ouragan Harvey a frappé le Texas et la Louisiane en 2017, AirTable a été utilisé pour enregistrer les animaux domestiques sauvés et les réunir avec leurs propriétaires. Le site a un plan gratuit, avec des fonctionnalités et une capacité limitées, et des plans mensuels payants pour les petites entreprises.

Ce succès fait d'AirTable une "licorne" - le surnom d'entreprises privées d'une valeur de plus d'un milliard de dollars. C'est un symbole de statut que la plupart des habitants de San Francisco s'efforcent d'obtenir, mais M. Liu gagne à la fin du parcours.

AirTable a son siège social à San Francisco, mais M. Liu se méfie des frimeurs de la ville.

"C'est viscéralement... ringard. Je pense que c'est une étiquette qui a une gravité inutile ou artificielle'', dit-il.

Il estime que trop de start-ups, en particulier à San Francisco, utilisent la marque de la licorne "insignifiante" pour paraître plus grandes et plus impressionnantes qu'elles ne sont en réalité.

"A court terme, tu peux faire semblant. Mais si vous vous concentrez autant sur ce que les autres pensent de vous, vous ne vous concentrez pas sur les bonnes choses. A long terme, ce qui compte vraiment, ce sont les fondamentaux de votre entreprise."

Enthousiasme des investisseurs

Alex Wilhelm, rédacteur en chef de Crunchbase, un site web de suivi des investissements, cite plusieurs facteurs dans l'attrait d'AirTable.

"AirTable fait ressortir quelques tendances qui suscitent actuellement l'enthousiasme des investisseurs en capital-risque", dit-il.

"Il touche à l'idée que les consommateurs sont de plus en plus disposés aujourd'hui à payer un petit prix pour un logiciel leur permettant d'organiser leur vie personnelle ou professionnelle. Et c'est quelque chose que les investisseurs en capital-risque peuvent utiliser et comprendre eux-mêmes. Ne sous-estime jamais ce pouvoir-là."