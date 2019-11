Copyright de l’image Facebook

Facebook lance une nouvelle image de marque pour ses produits et services dans le but de distinguer l'entreprise de son application familière et de son site Web.

Instagram et WhatsApp font partie des services qui porteront la nouvelle marque FACEBOOK dans les prochaines semaines.

L'application et le site web de Facebook conserveront leur marque bleue familière.

Le nouveau logo, en majuscules, utilise une "typographie personnalisée" et des "coins arrondis" afin que les autres produits et applications de l'entreprise soient différents.

La marque apparaît également en différentes couleurs selon le produit qu'elle représente.

Ainsi, par exemple, il sera vert pour WhatsApp.

"Nous voulions que la marque établisse un lien réfléchi avec le monde et les gens qui l'habitent ", a déclaré Facebook.

"Le système de couleur dynamique fait cela en adoptant la couleur de son environnement."

"Les gens devraient savoir quelles entreprises fabriquent les produits qu'ils utilisent. Nous avons commencé à être plus clairs sur les produits et services qui font partie de Facebook il y a des années. Ce changement de marque est un moyen de mieux communiquer avec les personnes et entreprises qui utilisent nos services pour établir des liens, partager, bâtir une communauté et accroître l'audience", a expliqué Antonio Lucio, directeur marketing de Facebook.

Rompre avec la Grande Technologie

La sénatrice américaine Elizabeth Warren a déclaré qu'elle voulait que les grandes entreprises de technologie telles que Facebook, Amazon et Google se soumettent à une réglementation plus stricte.

Ce plan peut être considéré comme un moyen pour Facebook de riposter, bien que Mme Warren ait déclaré que "Facebook peut changer l'image de marque autant qu'il veut, mais il ne peut pas cacher le fait qu'il est trop grand et trop puissant".

Selon elle, il est temps de rompre avec la "Grande Technologie."

Facebook a récemment fait l'objet de critiques à propos de diverses questio

Son patron, Mark Zuckerberg, a dû affronter les législateurs américains, le mois dernier, pour expliquer la politique de l'entreprise de ne pas vérifier les publicités politiques.

Il a également dû défendre sa monnaie numérique Libra, parler de l'échec du réseau social à mettre fin à l'exploitation des enfants sur sa plateforme.

Il a aussi été interrogé sur le scandale de fuite des données Cambridge Analytica.

Plus tôt dans l'année, M. Zuckerberg a déclaré que l'entreprise allait apporter des changements à ses plateformes sociales pour améliorer la protection de la vie privée.

Il s'agit notamment des messages envoyés via Messenger qui sont cryptés de bout en bout et qui masquent le nombre de messages comme celui qu'un message Instagram reçoit de tout le monde sauf de la personne qui l'a partagé.

'Si ce n'est pas cassé, ne le répare pas'

Selon Manfred Abraham, directeur général du cabinet de conseil Brandcap, ce sera un succès pour Facebook.

"Après tout, la marque mère reste forte, malgré les récents problèmes, et rappeler aux consommateurs qu'Instagram, etc. sont tous des sociétés de Facebook, les aidera avec l'adhésion croisée. Le changement de marque n'est pas surprenant car il suit une tendance - celle de la simplification. Beaucoup d'organisations choisissent une identité visuelle forte, mais épurée, et renoncent au " flair " en faveur de la simplicité", déclare-t-il.

Toutefois, M. Abraham pense que Facebook a raison de laisser le logo sur sa plateforme phare de médias sociaux tel qu'il est.

"Le site principal de Facebook n'a pas besoin d'une nouvelle marque. Le vieil adage est vrai : si ce n'est pas cassé, ne le répare pas."