La femme qui traque les comptes 'obscurs' sur Instagram

Image caption Ingebjorg

Avertissement : Contient du contenu graphique (je comprends pas)

Ingebjørg Blindheim, 22 ans, fait défiler le flux Instagram sur son téléphone et explique pourquoi on lui a donné le surnom de "sauveteur".

"Je vois beaucoup de gens qui veulent mourir", explique la jeune Norvégienne.

"Je ne vais pas voir quelqu'un dire qu'il va se suicider, l'ignorer et espérer pour le mieux."

Intervenir pour aider les utilisateurs suicidaires d'Instagram n'est pas un rôle qu'Ingebjørg aurait choisi pour elle-même.

Elle ne travaille pas pour le site de médias sociaux, et elle n'est pas payée pour ce qu'elle fait. Elle n'est pas non plus formellement qualifiée pour offrir de l'aide, n'ayant reçu aucune formation en soins de santé mentale.

Au lieu de cela, elle se sent obligée d'agir, réalisant qu'elle est souvent la dernière chance d'aider ceux qui affichent leur désespoir en ligne.

"J'ai l'impression que lorsque je ne suis pas sur le téléphone en train de regarder, les gens peuvent se faire quelque chose et que personne ne le verra ", dit-elle.

Cela signifie qu'il faut surveiller Instagram en permanence, identifier ceux qui sont près de la frontière et alerter la police et les services ambulanciers.

Elle admet avoir passé des nuits blanches. Elle sait qu'être si distraite par son téléphone peut mettre en colère sa famille et ses amis, mais elle craint que sans sa vigilance, quelqu'un puisse mourir.

"Ça va mal, parce que ça s'est déjà fait avant", dit-elle.

Ingebjørg tient actuellement un registre d'environ 450 comptes privés Instagram - ceux qui nécessitent l'approbation de leurs propriétaires avant d'être autorisés à les suivre.

La plupart appartiennent à des jeunes femmes qui parlent de leurs sentiments les plus sombres, bien qu'il y ait aussi quelques garçons. C'est un monde secret de pensées, d'images et de confessions privées, régi par une règle non écrite de "non mouchardage".

Image caption Andrine, 17 ans, était membre d'un réseau d'Instagram quand elle s'est suicidée.

Lorsqu'elle appelle la police, elle veille à ne pas en dire trop sur la communauté de peur d'aliéner ses membres. Elle se sent souvent comme un détective, se démenant pour trouver et transmettre autant d'informations que possible sur un utilisateur anonyme.

La réaction qu'elle reçoit des professionnels est mitigée. Parfois on la remercie d'avoir joué la comédie, d'autres fois on ne la croit pas. Plus tôt cette année, Ingebjørg dit qu'elle a essayé de faire intervenir la police dans une affaire où une fille a dit qu'elle allait se suicider. Elle affirme que les agents ont dit que la jeune fille avait déjà fait cette menace 16 fois et qu'ils ne l'ont pas crue. Mais elle ajoute que le lendemain, ils l'ont appelée pour lui annoncer que la fille avait exécuté sa menace.

"Je les ai suppliés de vérifier si elle allait bien et ils ne l'ont pas prise au sérieux ", dit Ingebjørg.

La Norvégienne connaît le pouvoir du partage en ligne grâce à son expérience personnelle. Jeune adolescente aux prises avec un trouble de l'alimentation, elle a commencé à suivre les récits sur Twitter où d'autres ont ouvertement parlé de leur anorexie ou de leur automutilation.

"J'ai vu qu'ils recevaient beaucoup d'attention de la part de gens qui comprenaient et se souciaient d'eux, et je voulais la même chose parce que je ne me sentais pas à ma place avec mes amis ", dit-elle.

Ce soutien est ce que les utilisateurs considèrent comme le côté positif des communautés en ligne. Ingebjørg dit qu'ils peuvent être un endroit où se sentir écouté et compris quand les autres, en particulier les adultes et les professionnels de la santé, peuvent parfois sembler dédaigneux ou porter des jugements.

Mais ces réseaux sur Instagram sont tout sauf des espaces sûrs. Tout le bien que certaines personnes y trouvent est compensé parfois par le risque de s'enfoncer, dit Ingebjørg.

Il y a une récompense à poster des pensées et des images extrêmes - plus la pensée est sombre, plus la coupure est profonde, plus vous recevez d'attention et d'appréciation, dit-elle. Ils peuvent favoriser le sens de la compétition et servir de manuel pratique sur la façon de se faire du mal ou même de se suicider.

"Je pense que les communautés empirent les choses parce qu'elles vous donnent des idées sur la façon de vous suicider, de vous affamer ou de vous débarrasser de la nourriture que vous mangez, et de cacher votre maladie aux gens", dit Ingebjørg.

Après avoir posté des photos de son propre corps émacié sur Twitter, Ingebjørg a été contactée par un thérapeute qui lui a dit que les images encourageaient les autres.

Elle dit que des personnes qui s'automutilent sont passées de Twitter à Instagram parce qu'il était plus facile de cacher ce qu'elles affichaient à certains gens.

Il y a quatre ans, Ingebjørg et sa meilleure amie de 15 ans, étaient tous deux traités comme des patients hospitalisés pour leurs problèmes de santé mentale.

Elles ont été libérés à peu près au même moment. Ingebjørg était confiante qu'elle irait mieux, mais son amie a menacé de se suicider si elle était renvoyée chez elle. La jeune fille a affiché une photo de voies ferrées incitant Ingebjørg à l'appeler, la suppliant de prendre soin d'elle-même, pour sa sécurité. Son amie la rassura, mais quelques heures plus tard, Ingebjørg reçut des nouvelles de sa mort.

"C'est pourquoi je fais ce que je fais ", dit Ingebjørg.

"Je me suis promis qu'après avoir perdu ma meilleure amie, je ferais tout ce que je pouvais pour éviter que les gens n'aient à ressentir ce que j'ai ressenti quand c'est arrivé ", dit-elle.

L'enquêteur

Tout comme Ingebjørg qui surveille son réseau Instagram depuis son domicile de Bergen, à travers la Norvège, dans la capitale Oslo, un journaliste d'investigation a suivi ce monde fermé et troublé.

Annemarte Moland travaille pour la chaîne publique NRK. Elle a découvert la communauté en ligne il y a un an lorsqu'elle s'est rendue dans une petite ville norvégienne pour faire des recherches sur l'histoire de trois adolescentes qui s'étaient tuées.

Une des filles avait un compte privé sur Instagram où elle avait partagé des pensées suicidaires et d'automutilation.

Image caption La journaliste Annemarte

"La police m'a dit qu'elle avait une centaine d'adeptes dans tout le pays, mais ils n'ont rien fait de plus ", dit Annemarte.

"Je me suis dit, c'est étrange. Une centaine d'adeptes ? Qui sont ces gens ?"

Après la publication de l'histoire, Annemarte a été approchée par une jeune femme qui lui a dit qu'il y avait au moins 10 autres filles dans le même réseau Instagram qui s'étaient également suicidées.

Réalisant qu'elle était tombée sur un sujet beaucoup plus important, la journaliste a tenté de prendre contact avec le réseau secret. Au début, elle a dressé un profil fictif en utilisant des images sombres, obscures mais non violentes pour communiquer avec d'autres filles.

Annemarte a été surprise de la rapidité avec laquelle Instagram lui a recommandé des douzaines de profils à suivre, qui étaient des profils d'automutilation et de suicide.

'J'ai perdu ma fille'

La journaliste a ensuite tenté de confirmer les suicides dont on lui avait parlé, en traquant et en appelant les membres de sa famille. Cela l'a menée à Heidi dont la fille, Andrine, s'était suicidée deux ans auparavant, juste avant son 18e anniversaire. Quand Heidi a dit qu'elle avait toujours le téléphone portable de sa fille, mais qu'elle n'y avait pas touché depuis sa mort, Annemarte s'est rendu compte qu'elle avait peut-être trouvé un moyen d'entrer dans le réseau.

Image caption Heidi

A l'époque, Annemarte était dans son bureau à Oslo et Heidi était chez elle dans la ville de Tromso, dans l'extrême nord de la Norvège. Annemarte lui a conseillé de ne pas ouvrir le téléphone seule, mais Heidi s'est sentie obligée d'y aller. Elle savait que sa fille avait eu une vie secrète sur Instagram parce que certains de ses amis en ligne étaient en contact depuis sa mort. Mais elle n'était pas préparée pour les images graphiques que sa fille avait postée.

"Heidi m'a rappelé et m'a dit qu'Andrine s'était suicidée en ligne ", dit Annemarte.

"Elle a documenté chaque seconde de son suicide."

Peu de temps après, Heidi s'est rendue à Oslo pour passer en revue les comptes Instagram d'Andrine avec Annemarte.

"J'ai trouvé des photos, des vidéos, des textes. Certains étaient très drôles. Dans certains, c'était si bon de la voir vivante parce qu'elle était si joyeuse et elle a montré cette partie d'elle aussi bien que son côté triste ", dit Heidi.

Mais d'autres messages étaient déchirants à regarder, comme celui qui ne montrait qu'un écran noir au son des pleurs d'Andrine. Heidi a trouvé des photos d'automutilation grave et des vidéos dans lesquelles Andrine disait qu'elle n'en pouvait plus et voulait mourir. Les messages les plus difficiles à voir étaient ceux qui documentaient les dernières heures avant le suicide d'Andrine.

"C'était presque comme si elle criait sa mort", dit Heidi.

Depuis le téléphone d'Andrine, Annemarte a commencé à se faire une idée du nombre de jeunes qui se trouvaient dans son sombre réseau Instagram.

Réseau du suicide

Andrine avait environ 130 abonnés, ce qui, selon Annemarte, est typique pour un compte. En regardant les abonnés d'Andrine, la journaliste a pu identifier 26 000 comptes au total. De là, elle a supprimé tous les comptes publics, ramenant le nombre à 5 000. Elle a encore affiné sa recherche en se concentrant uniquement sur les récits qui utilisaient des images dépressives, des mots ou des émojis.

Elle dit qu'elle a trouvé plus de 1 000 comptes sombres similaires, tous proches du profil d'Andrine. Ils comprenaient des jeunes femmes et des adolescentes d'au moins 20 pays différents, dont le Danemark, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Australie et les États-Unis.

Copyright de l’image NRK Image caption Comptes d'Instagram liés à Andrine

En les analysant, Annemarte et ses collègues ont pu identifier des tendances. La plupart des comptes étaient tenus par des filles âgées en moyenne de 19 ans.

La plupart d'entre elles souffraient d'un problème de santé mentale, qui allait d'un sentiment d'angoisse à une dépression et une anxiété graves. Bon nombre d'entre elles avaient été hospitalisées et sorties de l'hôpital.

Un graphique réalisé par NRK montre le réseau qui s'étend à travers le monde comme une toile d'araignée sombre, avec Andrine en son centre.

" Elles ont toutes en commun qu'elles ne croient pas pouvoir obtenir de l'aide ailleurs. Alors elles se retrouvent pour essayer de s'entraider et de se soutenir pendant leurs jours les plus sombres."

Mais la journaliste a pu aussi voir le danger du réseau. Elle a noté comment le matériel le plus sombre ou le plus suicidaire recevait le plus d'attention.

Les partisans affichaient des émojis du cœur et des phrases comme "restez fortes" ou "tenez bon".

"Je l'appelle la version inversée du soutien réel parce que ce sont des filles très malades qui essaient d'aider des filles très malades. C'est un peu l'inverse ", dit Annemarte.

Comme le réseau était si privé, il n'y avait pas de voix extérieures pour modérer le contenu ou donner des conseils utiles ou professionnels.

Après avoir passé du temps à l'intérieur, la journaliste a commencé à sentir que les filles s'encourageaient par inadvertance à aller plus loin.

"J'avais l'impression qu'elles se rapprochaient de plus en plus du bord. Mais lorsqu'elles arrivent au bord du gouffre, elles disent toutes : " Oh non, ne le faites pas. Restez en vie ", dit-elle.

Heidi pense que ce genre de comportement de groupe aurait eu un effet significatif sur Andrine.

"Je pense que la communauté représentait tout pour elle. Cela s'est si mal terminé parce qu'elle a été très facilement encouragée par d'autres personnes depuis qu'elle est jeune ", dit-elle.

Image caption Andrine

Tout au long de l'année d'enquête, Annemarte a pu confirmer qu'au moins 15 filles norvégiennes du réseau NRK cartographié se sont suicidées.

" Elles jouent avec leur vie ", dit-elle de la communauté dans son ensemble.

"Si quelqu'un se coupe, il a des tas de cœurs et d'amours. Comment peux-tu aimer la photo de quelqu'un alors que tu t'es tranché profondément le bras ?"

La réponse d'Instagram

Depuis février de cette année, Instagram a interdit toutes les images graphiques d'automutilation et les vidéos à diffusion restreinte ainsi que les images montrant des thèmes suicidaires. Cette décision fait suite au décès de l'adolescente britannique Molly Russell, qui s'est suicidée en 2017 après avoir vu du contenu graphique sur la plateforme.

Au cours du mois dernier, la société américaine a étendu cette interdiction aux mèmes, dessins et caricatures qui font la promotion du suicide ou qui montrent des méthodes de suicide et d'automutilation.

Mais Annemarte estime que ces garanties ne vont pas assez loin. Bien qu'il y ait moins de contenu graphique sur Instagram depuis l'entrée en vigueur de l'interdiction, les membres du réseau ont trouvé des moyens de contourner les restrictions de la plateforme, dit-elle.

"C'est toujours sur Instagram, mais plus en-dessous. C'est comme si c'était moins graphique, mais encore plus suicidaire ", dit-elle.

Quand les filles affichent maintenant leurs tentatives de suicide, elles affichent une image illustrative de leur vie quotidienne, peut-être une image d'elles couchées dans leur lit, et disent dans le texte : " C'est mon dernier jour, je ne veux plus vivre ".

La journaliste est également préoccupée par le fait que le média social continue de recommander des comptes d'utilisateurs qui publient des contenus préjudiciables à d'autres utilisateurs - ce qu'Instagram a déclaré en février qu'il allait cesser.

"Nous avons vu des filles essayer de se suicider et, le même jour, être recommandées à d'autres filles suicidaires. C'est ainsi que le réseau continue de s'agrandir ", dit Annemarte.

Instagram a répondu en disant qu'ils reconnaissent que la santé mentale est une question complexe et qu'ils doivent adopter une approche équilibrée.

"Nous croyons fondamentalement qu'il y a une place sur Instagram pour venir s'exprimer, même si vous traversez une période très difficile ", déclare Tara Hopkins, responsable des politiques publiques d'Instagram pour l'Europe, le Moyen Orient et l'Afrique.

Image caption Tara Hopkins

"Mais nous devons trouver le juste équilibre entre la nécessité d'assurer qu'il y ait un espace d'expression et celle de protéger les gens de ce qui pourrait leur nuire ou les déranger ", dit-elle.

M. Hopkins indique qu'Instagram est constamment en contact avec des experts en santé et des ONG comme les Samaritains, qui ont informé l'entreprise que l'élimination de toute référence au suicide et à l'automutilation pourrait stigmatiser davantage la santé mentale.

En même temps, elle dit que le site utilise une combinaison de modérateurs humains et d'apprentissage machine pour identifier et éliminer le matériel nuisible avant qu'il ne soit signalé. M. Hopkins affirme qu'il est essentiel que les utilisateurs continuent de signaler les contenus dérangeants afin que l'entreprise puisse tirer des leçons de ces plaintes.

En réponse à la préoccupation d'Annemarte selon laquelle Instagram continue de recommander des comptes dangereux, M. Hopkins dit qu'une fois qu'un compte est marqué, il ne sera pas recommandé aux autres utilisateurs.

"Honnêtement, notre travail ne sera jamais terminé parce que nous avons choisi d'adopter une approche nuancée, et je pense que c'est une approche très équilibrée ", dit Hopkins.

"Nous sommes vraiment très engagés à Instagram, du sommet à la base, à bien faire les choses et à veiller à ce que nous ayons cet équilibre."

Mais Heidi et d'autres parents croient que leurs filles ne seraient pas mortes si elles n'avaient pas utilisé Instagram.

"Quand j'ai vu ce qui est affiché et à quel point Andrine était active dans cette communauté Instagram, et que j'ai entendu ce que les autres filles avaient dit, j'ai réalisé qu'Instagram avait pris la vie de ma fille. C'est ce que je ressens ", dit-elle.

"Parce que toutes les autres filles d'Instagram étaient comme son public. Elle avait quelqu'un à qui tout montrer. Si elle n'avait pas eu Instagram, elle aurait cherché de l'aide dans la vraie vie."

Ingebjørg dit qu'il y a une question plus large à aborder. La suppression des comptes Instagram, dit-elle, déplacerait le problème vers d'autres plateformes de médias sociaux.

"Ils vont juste trouver de nouvelles communautés ou de nouveaux sites web ou quelque chose comme ça. Je pense que le système de soins de santé doit être meilleur pour que les gens n'aient pas l'impression d'avoir à afficher des choses. Ils pourraient parler à un thérapeute ou à un membre de la famille au lieu d'afficher."

Image caption Ingebjorg

NRK a publié son enquête révélant l'existence du réseau et, ce faisant, a attiré l'attention sur les travaux d'Ingebjørg.

Le ministre norvégien de la Santé, Bent Høie, a déclaré à NRK qu'il ignorait l'existence du réseau du suicide et qu'une nouvelle stratégie de prévention du suicide devrait en tenir compte. Il a également dit qu'il avait demandé aux unités de psychiatrie pour enfants et adolescents de consulter les jeunes sur les moyens d'améliorer la confiance dans leurs services.

Ingebjørg veut pouvoir se débarrasser du fardeau qu'elle s'est imposée. Elle aimerait aller de l'avant et réaliser son ambition de suivre une formation d'infirmière en oncologie.

Pour Heidi, elle espère que la publicité sur l'enquête aidera à sauver des vies.

"Je n'ai pas parlé à Andrine d'Instagram parce que j'avais peur qu'elle soit en colère et qu'elle fasse plus d'automutilation. Mais je regrette de ne pas l'avoir fait. Je dirais donc à une autre maman de ne pas faire la même erreur".

"Parle à ta fille, parlez-en."

Enquête originale NRK menée par Annemarte Moland, Ruben Solvang, Even Kjolleberg et Ståle Hansen.