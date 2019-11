Cinq choses à savoir sur le vagin

Image caption graffiti

Il y a beaucoup de faux mythes sur les médias sociaux au sujet du vagin, et une femme s'est donné pour mission de les corriger.

Le Dr Jen Gunter pratique l'obstétrique-gynécologie aux États-Unis et au Canada depuis 25 ans.

Elle est une ardente défenseure de la santé des femmes et a été décrite comme la gynécologue attitrée de Twitter.

Récemment, elle s'est levée contre les allégations selon lesquelles le fait de mettre des ovules de jade dans les vagins favorisait "l'équilibre hormonal, la régulation menstruelle et le contrôle de la vessie".

Gunter a montré que ces allégations ne faisaient partie d'aucune tradition chinoise ancienne et qu'elles n'avaient aucune base scientifique.

Les auteurs de ces allégations les ont été retirées.

Le dernier livre de Gunter, The Vagina Bible (La Bible du vagin), est un best-seller dans plusieurs pays.

Il est rempli de conseils pratiques, conçus pour donner du pouvoir aux femmes et les aider à prendre soin de leur santé.

Voici quelques faits qu'elle pense que toute personne ayant un vagin devrait savoir.

1 - Il est important de distinguer votre vagin de votre vulve.

Le vagin est à l'intérieur du corps- c'est le canal musculaire qui relie l'utérus au monde extérieur. Ce que vous pouvez voir de l'extérieur, la partie qui touche vos vêtements, c'est la vulve.

Gunter dit qu'il est crucial de connaître la terminologie correcte et de ne pas utiliser d'euphémismes.

"Quand on ne peut pas dire le mot vagin ou vulve, il y a une implication qu'il y a quelque chose de sale ou de honteux à cela," dit Gunter.

Elle souligne que le terme médical "pudenda", qui décrit l'extérieur de la vulve, vient du latin "pudet", qui signifie "ça fait honte".

Gunter pense que l'utilisation de telles étiquettes n'est pas seulement nocive pour les femmes sur le plan émotionnel, mais peut aussi avoir un impact sur elles sur le plan médical, parce que les patients ne sont pas toujours en mesure de décrire exactement ce qui se passe et de recevoir le bon traitement.

2 - Le vagin se nettoie tout seul

Gunter a remarqué un véritable changement d'attitude chez les femmes au cours des dix dernières années, beaucoup d'entre elles estimant qu'elles ont besoin d'utiliser des produits pour modifier l'odeur de leur vagin. En Amérique du Nord, jusqu'à 57 % des femmes ont nettoyé leur vagin au cours de l'année écoulée, et bon nombre d'entre elles ont déclaré que leur partenaire sexuel les encourageait à le faire.

Mais Gunter dit qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser quoi que ce soit pour nettoyer l'intérieur du vagin.

"C'est un four autonettoyant, dit-elle.

Elle met surtout en garde contre l'utilisation de douches parfumées.

"C'est un vagin, pas une pina colada", dit-elle. "Les douches sont comme des cigarettes pour ton vagin."

Même l'eau peut perturber cet écosystème délicat, augmentant ainsi le risque de contracter des infections sexuellement transmissibles. La vapeur, une autre tendance, n'est pas seulement inutile, mais peut aussi provoquer des brûlures.

L'extérieur, la zone vulvaire, peut être nettoyé si nécessaire, avec de l'eau ou un nettoyant doux.

Le savon peut enlever le manteau acide, qui agit comme une imperméabilisation protectrice pour la peau.

Si les changements hormonaux pendant la ménopause rendent les choses sèches et inconfortables, il est possible d'utiliser de l'huile de noix de coco ou d'olive.

Les cellules vaginales sont remplacées toutes les 96 heures - un renouvellement beaucoup plus rapide que dans les autres parties de la peau - de sorte qu'elles peuvent guérir rapidement.

3 - Il y a de bonnes bactéries dans le vagin

Le vagin contient une armée de "bonnes" bactéries qui l'aident à rester en bonne santé.

"Le microbiome vaginal est comme un jardin de toutes sortes de bactéries qui fonctionnent ensemble pour garder l'écosystème vaginal en bonne santé ", dit Gunter.

Les bonnes bactéries produisent des substances qui créent un environnement légèrement acide, ce qui empêche les "mauvaises" bactéries de s'installer, ainsi que du mucus qui garde tout lubrifié.

C'est pourquoi il n'est pas bon d'essuyer l'intérieur avec une lingette antibactérienne - il est important de garder l'équilibre des bactéries. De même, Gunter déconseille l'utilisation d'un sèche-cheveux pour sécher la vulve : la peau est censée y être humide.

4 - Les poils pubiens sont là pour une raison

Gunter a remarqué une tendance croissante chez les femmes à enlever tous leurs poils pubiens.

Cela contribue à se débarrasser des poils du pubis, mais il y a aussi des risques d'épilation génitale.

"Lorsque vous vous épilez, que vous vous rasez ou que vous vous séchez avec de la cire ou du sucre, vous causez un traumatisme microscopique à la peau," dit Gunter.

"On voit aussi des lésions, des abrasions, des infections dues à l'épilation du pubis."

Elle conseille de s'assurer que le praticien en épilation ne trempe pas les bâtonnets de bois dans la cire, ce qui pourrait propager des bactéries entre les clients.

Si vous vous rasez, utilisez un rasoir propre, préparez la peau de façon appropriée et allez dans le sens de la pousse des poils, pour éviter d'augmenter le risque de trauma des poils, qui peuvent s'infecter.

Par-dessus tout, Gunter veut que les gens fassent un choix éclairé.

"Les poils pubiens ont une fonction, c'est probablement une barrière mécanique et une protection pour la peau ", dit-elle.

"Il peut aussi avoir un rôle dans le fonctionnement sexuel parce que chaque poil pubien est attaché à une terminaison nerveuse - c'est pourquoi ça fait mal de l'enlever."

5 - Vieillir peut affecter le vagin

Après des années de règles et peut-être d'enfants, les ovaires cessent de produire des ovules et les menstruations cessent. La quantité d'hormones dans le corps qui maintiennent la fertilité des femmes diminue de façon spectaculaire - et de faibles niveaux d'œstrogènes, en particulier, affectent le vagin et la vulve.

Ces tissus, qui étaient autrefois maintenus humides de mucus, peuvent s'atrophier et la sécheresse qui en résulte peut causer de la douleur pendant les rapports sexuels en raison d'un manque de lubrification.

Cela peut sembler déprimant, mais Gunter dit que la plupart des femmes peuvent obtenir de l'aide de leur médecin. Et certains se débrouillent bien avec des lubrifiants en vente libre.

"Je pense qu'il est très important que les femmes le sachent, dit-elle. "Tu n'as pas à souffrir."

Il existe un mythe (confirmé par de mauvaises recherches) selon lequel le fait d'avoir des relations sexuelles aidera à maintenir les choses en bon état de fonctionnement, mais le microtraumatisme des tissus vaginaux peut les rendre vulnérables aux infections.

Le Dr Jen Gunter s'est entretenu avec Bilan de Santé sur BBC World Service.

