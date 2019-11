Image caption Le logo de TikTok

On estime que TikTok compte environ un demi-milliard d'utilisateurs actifs dans le monde, dont un fort pourcentage d'enfants ou d' adolescents d'une vingtaine d'années.

L'application de vidéo courte est devenue un terrain fertile pour les enfants, dont beaucoup sont attirés par la musique.

Par exemple, des utilisateurs et leurs animaux de compagnie ont changé de vêtements pour ressembler à des cow-boy et de cow-girl à un moment donné dans la chanson Old Town Road du rappeur Lil Nas X - ce qui a eu un énorme succès.

Mais certains politiciens craignent que le propriétaire chinois de l'application, Bytedance, représente un risque pour la sécurité nationale.

Les organismes de réglementation ont également soulevé leurs propres préoccupations en matière de sécurité.

Alors, l'application est-elle sûre ou la ferveur à propos de TikTok est-elle une tempête dans une théière ?

Comment cela fonctionne-t-il ?

Les gens - pour la plupart des moins de 20 ans - utilisent l'application pour poster des vidéos de 15 secondes. Beaucoup impliquent la synchronisation des lèvres sur des chansons, des comédies et/ou autres astuces.

Ceux-ci sont ensuite mis à la disposition des abonnés et autres utilisateurs. Par défaut, tous les comptes sont publics, bien que les utilisateurs puissent limiter les téléchargements sur leur page à une liste de contacts approuvés.

Un algorithme analyse le type de matériel auquel chaque utilisateur accorde le plus d'attention, pour les attirer vers d'autres clips similaires, et il est facile de ne pas voir le temps passer lorsqu'on passe automatiquement d'une vidéo à une autre. Les utilisateurs peuvent également rechercher des sujets ou des abonnés spécifiques et naviguer en cliquant sur les hashtags.

TikTok permet également d'envoyer des messages privés, mais cette possibilité est limitée aux "amis".

N'importe qui âgé de plus de 13 ans peut l'utiliser et il y a un contrôle parental.

Beaucoup de ses utilisateurs de premières heures ont téléchargé à l'origine Musical.ly, une application vidéo court métrage rivale appartenant à une start-up chinoise distincte. Mais elle a été acquise par Bytedance, en 2017, qui a fusionné les deux plateformes.

Bytedance, basée à Pékin, a aussi une application sœur, Douyin. Elle est exploitée sur un réseau différent afin de respecter les règles de censure chinoises.

L'entreprise n'est pas étrangère à la polémique. L'année dernière, il a fait l'objet d'une interdiction temporaire en Inde, d'une enquête de contre-espionnage aux États-Unis et d'une amende record de 4,3 millions de livres sterling (2.557.425.480 FCFA) après que Musical.ly eut été reconnu coupable d'avoir sciemment hébergé du contenu publié par des utilisateurs mineurs.

Pourquoi s'inquiète-t-on du traitement des données par TikTok ?

Les critiques aux États-Unis avertissent que l'application a le potentiel de compromettre la vie privée des utilisateurs.

Alex Stamos, qui est l'ancien responsable de la sécurité de Facebook et maintenant professeur à Stanford, a fait part de ses inquiétudes sur Twitter à la suite de rapports faisant état d'un conflit entre les employés américains et chinois de Bytedance.

D'anciens membres de l'équipe de vérification du contenu américain - qui supprime les clips mettant en scène du terrorisme et de la pornographie - avaient déclaré que leurs collègues basés en Chine leur avaient également dit de retirer les vidéos qui ne seraient normalement pas signalées comme contenu abusif aux États-Unis, selon un rapport publié dans le Washington Post.

Les vidéos supprimées contiendraient de profonds baisers, des pas de danse suggestifs et des débats politiques.

D'autres s'inquiètent du fait que la Chine exige que les applications de médias sociaux permettent à l'État d'accéder aux informations des utilisateurs.

Mais M. Bytedance indique que les données concernant les utilisateurs d'autres pays sont stockées séparément et ne sont pas partagées avec les autorités chinoises.

Pourquoi les législateurs américains sont-ils alors inquiets ?

Plus tôt cette semaine, des politiciens américains ont demandé à TikTok de témoigner lors d'une audience du Congrès. Ils voulaient que l'entreprise clarifie les allégations selon lesquelles elle était redevable à l'État chinois.

Plusieurs sénateurs américains se sont joints à l'appel en faveur d'une enquête gouvernementale.

Le sénateur de l'Arkansas Tom Cotton a affirmé que TikTok pourrait être la cible d'une campagne d'influence étrangère, comme celles menées sur Facebook et Twitter lors des élections de 2016.

L'entreprise Bytedance affirme que TikTok ne diffuse pas d'annonces politiques, mais le sénateur a déclaré qu'il y avait encore des inquiétudes quant à la possibilité que la Chine trouve d'autres moyens d'utiliser "des informations personnelles sensibles" concernant les utilisateurs de cette application.

Et il craint que l'entreprise ne soit obligée de coopérer avec les services de renseignement du Parti communiste chinois.

Que fait TikTok pour apaiser les inquiétudes ?

L'entreprise affirme qu'elle a changé au cours de l'année 2019.

Auparavant, elle appliquait des directives de contenu "taille unique" à tous ses marchés internationaux, mais aujourd'hui, les décisions de modération américaines sont prises au niveau local.

Vanessa Pappas, directrice générale américaine de TikTok, a déclaré à BBC News : "Conformément à notre croissance rapide, nous nous efforçons de renforcer les capacités et d'accroître l'autonomie de l'équipe américaine."

De plus, la société a engagé une tierce partie pour effectuer un audit visant à s'assurer que les données des utilisateurs ne sont pas transmises à la Chine via des applications tierces qui peuvent se connecter à TikTok.

Qu'est-ce que cela signifie pour TikTok ?

Le cas de Grindr, l'application de rencontre gay acquise par la société chinoise Kulun, représente une mise en garde pour TikTok.

La Commission sur les investissements étrangers aux États-Unis (Cifius) a contraint Kulun à vendre Grindr, ce qu'elle a accepté de faire en 2020.

Cifius a le pouvoir de mettre fin aux prises de contrôle étrangères d'entreprises américaines s'il constate qu'il y a une menace pour la sécurité nationale.

Et il a statué que Grindr détenait trop d'informations personnelles sur les soldats américains.

Le même comité se pencherait maintenant sur la prise de contrôle de Musical.ly sur la base du fait que la société avait une base californienne, même si son siège social se trouvait à Shanghai.

Si Bytedance est incapable de convaincre les législateurs - qui sont en plein cycle électoral - qu'il ne constitue pas une menace potentielle, TikTok pourrait subir un sort similaire.

Trois choses peuvent arriver :

l'application pourrait être géobloquée aux États-Unis, où elle compte 26,5 millions d'utilisateurs actifs par mois

TikTok pourrait être externalisée en tant que société séparée basée en dehors de la Chine.

Bytedance pourrait devoir vendre TikTok à une autre société de technologie.

TikTok fait également l'objet d'une surveillance réglementaire au Royaume-Uni.

La commissaire à l'information Elizabeth Denham a confirmé en juillet qu'elle enquêtait sur la façon dont elle utilisait les données sur les enfants.

"Nous avons une enquête en cours sur TikTok en ce moment, pour que vous puissiez surveiller l'espace ", a déclaré l'organisme de réglementation aux députés.