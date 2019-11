Copyright de l’image CBS / The Oprah Winfrey Network Image caption Natalia Grace Bennett

Une orpheline ukrainienne a nié s'être fait passer pour une enfant et d'avoir ensuite menacé de tuer la famille américaine qui l'avait adoptée.

Natalia Grace Barnett a démenti les allégations de ses anciens parents adoptifs selon lesquelles elle est une femme adulte, de près de 30 ans.

"J'ai 16 ans", a-t-elle dit lors de son premier entretien.

"J'avais six ans quand je suis arrivée aux États-Unis. Je sais juste qu'une famille est venue me rendre visite et au bout d'un moment, ils m'ont adoptée."

Natalia, qui a une forme de nanisme, dit qu'elle a été prise en charge par plusieurs familles d'accueil en Amérique avant son adoption par Kristine et Michael Barnett, qui vivaient en Floride, en 2010.

Kristine et Michael ont dit qu'on leur avait fait croire que Natalia avait six ans lorsqu'ils l'ont adoptée, mais qu'ils doutaient de son âge, croyant qu'elle avait plus de 20 ans à l'époque.

Les Barnetts ont dit qu'ils se sentaient menacés par Natalia et qu'ils ont fini par déménager au Canada sans elle - mais ils ont payé un an de loyer pour qu'elle vive seule dans un appartement.

Kristine et Michael sont actuellement accusés de négligence et seront jugés début de 2020.

'Je pensais avoir trouvé la bonne famille'

"En fait, je pensais avoir trouvé la bonne famille après être passé dans beaucoup de familles ", a déclaré Natalia à l'animateur de l'émission télévisée américaine Dr Phil, au sujet de son adoption par les Barnetts.

"Je pensais avoir trouvé la bonne famille pour moi."

Natalia a admis qu'une famille précédente l'avait renvoyée aux services sociaux américains lorsqu'elle a blessé un autre enfant.

"L'un des garçons, lui et moi étions très proches, alors on s'est presque battus, mais j'ai atterri sur son bras et la mère a cru que j'essayais de lui casser le bras ", dit Natalia.

En septembre dernier, Kristine Barnett a déclaré au Daily MailTV que Natalia avait menacé de poignarder sa famille dans leur sommeil, qu'elle avait essayé d'empoisonner son café et de la pousser sur une clôture électrique.

Natalia nie toute tentative de blesser ou de tuer les Barnetts ou leurs enfants.

Elle a dit au Dr Phil que les allégations d'empoisonnement étaient un malentendu lors du nettoyage avec Kristine.

Elle nie également qu'elle avait l'intention de les poignarder et affirme que si elle avait fait un cauchemar, elle serait entrée dans leur chambre le soir.

Natalia a participé au talk-show avec Cynthia Mans, avec qui elle vit actuellement.

Natalia a également dit que, bien qu'elle ait vécu seule pendant un an à l'âge de huit ans, elle vivait des conserves laissées pour elle par les Barnetts.

Elle avait été inscrite dans une école pour adultes et affirme que Kristine Barnett lui avait suggéré de dire aux autres quelle avait 22 ans.

Elle est apparue sur le talk-show américain avec Antwon et Cynthia Mans, le couple avec qui elle vit maintenant et qui la croit âgée de 16 ans.

Ils disent qu'elle n'a fait aucun mal à leur famille.

Quelles plaintes ont été faites contre Natalia ?

Natalia a été adoptée pour la première fois par Kristine et Michael Barnett - qui avaient déjà trois fils - en 2010.

Ils disent qu'ils croyaient qu'elle avait six ans et qu'elle était ukrainienne, avec une forme de nanisme.

Mais la famille a prétendu que peu de temps après avoir adopté Natalia, elle a commencé à se méfier de son âge réel en raison de son comportement et de sa maturité.

En septembre dernier, Kristine a déclaré à DailyMailTV que Natalia parlait plus comme une adolescente qu'une enfant, elle ne voulait pas utiliser des jouets et voulait passer du temps avec des filles plus âgées.

Elle dit aussi qu'il y avait des signes physiques qu'elle pourrait être plus âgée que la famille ne le croyait.

"Je lui donnais un bain et j'ai remarqué qu'elle avait des poils pubiens. J'étais tellement choquée ", dit-elle.

"On venait de me dire qu'elle avait six ans et il était très évident qu'elle était plus âgée".

'Elle avait ses règles et des dents d'adulte'

"Natalia était une femme. Elle avait ses règles. Elle avait des dents d'adulte. Elle n'a jamais grandi d'un pouce, ce qui arriverait même avec un enfant avec un nanisme."

Natalia a nié avoir eu ses règles alors qu'elle vivait avec les Barnetts dans son entretien avec le Dr Phil.

Plus tard, affirment Kristine et Michael, Natalia est devenue une menace pour leur famille.

Natalia a pleuré quand on lui a demandé si elle était une escroc de 33 ans

En 2012, les Barnetts ont déposé une requête auprès de la Cour supérieure du comté de Marion, en Floride, afin que la date figurant sur le certificat de naissance de Natalia soit modifiée de 2003 à 1989.

Kristine affirme que des tests osseux ont prouvé que Natalia avait 14 ans ou plus au moment de son adoption, et dit que Natalia a avoué être plus âgée qu'elle ne l'avait prétendu pendant un long séjour dans une unité psychiatrique - où elle a été placée en 2012 par les Barnetts.

Mais en 2013, Natalia a reçu son congé des soins psychiatriques et les Barnetts ont décidé qu'ils n'étaient plus disposés à s'occuper d'une personne qu'ils prétendaient être un adulte.

Ils ont meublé et payé le loyer d'un appartement à Lafayette, en Indiana, où Natalia a vécu seule pendant un an, jusqu'à ce qu'elle dise à la police qu'elle avait été abandonnée par ses parents en 2014.

Kristine et Michael comparaîtront au tribunal l'an prochain

Kristine et Michael ont divorcé en 2014, mais ont été traduits en justice plus tôt en 2019 pour négligence en abandonnant un enfant en 2013.

La date du procès a été fixée au 28 janvier 2020 et, après avoir parlé à plusieurs sources d'information cette année, ils ont reçu un ordre de bâillon - ce qui les empêche de parler aux médias de l'affaire ou à Natalia.

Mais attendez, n'est-ce pas déjà l'intrigue d'un film ?

Oui, c'est vrai, c'est l'intrigue du film Orphan de 2009 - qui raconte l'histoire d'un couple qui adopte un enfant qui s'avère être une femme dangereuse originaire de Russie et dont l'état a ralenti sa croissance physique.

Dans le film, la femme se faisant passer pour une enfant tue plusieurs personnes, dont son père adoptif.