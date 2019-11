Image caption Une manifestation connue sous le nom de révolution du tournesol a donné naissance à un réseau social de concertation.

Il y a une chose sur laquelle pratiquement tout le monde est d'accord : la scène politique mondiale est fortement polarisée.

Qu'il s'agisse des confrontations quotidiennes du Brexit, des scandales interminables au Capitole ou des gilets jaunes de France, l'espace pour des compromis significatifs s'est considérablement réduit.

Au lieu de cela, c'est le moment de creuser, de se battre, de garder le cap. Pas de capitulation.

C'est le signe d'un malaise plus profond - à mesure que les électeurs se polarisent, les démocraties se paralysent de plus en plus.

Et si ce n'était pas nécessaire ? Et si de nouveaux moyens pouvaient être trouvés pour sortir de l'impasse et rassembler les électeurs ?

À des milliers de kilomètres des controverses autour de Trump et de la sortie de l'UE, une solution a peut-être été trouvée.

Au cours des cinq dernières années, Taïwan a mélangé la technologie et la politique pour créer une nouvelle façon de prendre des décisions.

Et avec certaines limites, il a trouvé un consensus là où il n'en existait pas.

Tout a commencé en 2014, lorsque Taïwan a été scindée en deux par un projet de loi sur le commerce.

Comme à Hong Kong aujourd'hui, beaucoup craignaient que la loi ne rapproche leur pays de la Chine.

Les manifestants sont entrés dans le parlement et ont commencé une occupation qui a duré des semaines et qui est depuis connue sous le nom de révolution du tournesol parce qu'ils ont utilisé la fleur pour représenter un symbole d'espoir.

"J'étais là la nuit avant qu'ils n'entrent", m'a dit Audrey Tang.

Elle a été l'un des principaux membres de la scène florissante de pirates informatiques qui se sont joints aux manifestations à Taiwan.

Et à la suite de l'occupation, le gouvernement leur a demandé de l'aide.

Image caption Environ 250 étudiants ont pris d'assaut le parlement taïwanais en mars 2014 avant d'être rejoints par des centaines d'autres.

Certains des hackers civiques ont été invités à rejoindre le gouvernement et Tang est devenu le ministre du numérique de Taiwan.

Leur objectif était de concevoir un nouveau processus auquel des personnes de toutes tendances politiques pourraient se joindre et exprimer leurs points de vue.

Mais surtout, le processus devait déboucher sur un consensus que le gouvernement pourrait transformer en de nouvelles lois et de nouveaux règlements.

Leur création a été appelée vTaiwan - le "v" signifiant virtuel - une plate-forme où les experts et autres parties intéressées peuvent délibérer sur des questions litigieuses.

Il fonctionne en cherchant d'abord à obtenir des faits objectifs de la part des personnes impliquées.

Ensuite, les utilisateurs communiquent entre eux par l'intermédiaire d'un réseau de médias sociaux spécialisé appelé Pol.is, qui leur permet de rédiger des énoncés sur la façon de résoudre un problème et de répondre aux suggestions des autres en étant d'accord ou non avec eux.

Une fois qu'un "consensus approximatif" a été atteint, des réunions en direct ou en face à face sont organisées afin que les participants puissent rédiger des recommandations spécifiques.

Polémique sur Uber

Le premier test de la plate-forme a été de réguler Uber.

Le service d'appel se développe rapidement à Taïwan, mettant en colère l'industrie traditionnelle du taxi, car la société américaine n'exige pas que ses chauffeurs soient titulaires d'une licence professionnelle ou du même type d'assurance, et ne paie pas les mêmes taxes que les sociétés locales.

Les clients, cependant, ont bénéficié de tarifs moins chers et d'une commodité accrue.

Pour sortir de l'impasse, vTaiwan a invité des groupes impliqués à rejoindre son espace en ligne.

Pol.is a réussi à illustrer les contradictions.

Il a parcouru les nombreux axes d'accords et de désaccords et a dessiné une carte pour montrer à chacun sa place exacte dans le débat.

Copyright de l’image vTaiwan Image caption Cette capture d'écran montre le processus de délibération du différend Uber en cours sur Pol.is.

Un certain nombre de groupes différents, avec des attitudes différentes, ont émergé.

Les chauffeurs de taxi, les chauffeurs Uber, les passagers Uber et les autres passagers ont formé quatre pôles dans les coins de la carte.

Il n'y avait pas de bouton de réponse, donc les gens ne pouvaient pas traîner dans les messages des autres.

Et plutôt que de montrer les messages qui divisaient chacun des quatre groupes, Pol.is les rend simplement invisibles.

Elle a plutôt donné de l'écho aux déclarations qui ont trouvé un appui parmi les différents groupes ainsi qu'en leur sein.

"Changer la structure de l'information, m'a dit Colin Megill, l'un de ses fondateurs, "et vous pouvez modifier le pouvoir".

Techniquement, l'ajustement était petit, mais politiquement, son effet a été énorme.

Plutôt que d'encourager la démagogie ou l'échange d'insultes, il s'agissait de trouver un consensus.

Image caption Le processus vTaiwan est conçu pour aider les participants à trouver un terrain d'entente et à s'en servir comme base pour résoudre les désaccords.

"Les gens se disputent les déclarations les plus nuancées qui peuvent convaincre la plupart des gens", m'a dit Tang.

"Ils passent beaucoup plus de temps à découvrir leurs points communs qu'à aller dans un désaccord sur un sujet particulier."

Créer l'ambiance

Le débat s'est poursuivi et au fur et à mesure que les gens ont rédigé des déclarations plus nuancées, Pol.is a montré que les quatre groupes étaient devenus deux.

"Invariablement, en trois ou quatre semaines", m'a dit Tang, "nous trouvons toujours une forme où la plupart des gens sont d'accord sur la plupart des déclarations, la plupart du temps."

Au bout d'un mois, des "points de consensus" sont apparus, qui ont fait l'objet d'un soutien quasi unanime.

L'un d'entre eux, appuyé à 95 % par l'ensemble des groupes, se lit comme suit : "le gouvernement devrait profiter de cette occasion pour mettre l'industrie du taxi au défi d'améliorer ses systèmes de gestion et de contrôle de la qualité afin que les chauffeurs et les usagers puissent bénéficier du même service de qualité qu'avec Uber".

En juillet de cette année, j'ai vu vTaiwan en action sur une autre technologie perturbatrice - la réglementation des véhicules électroniques.

Le processus avait atteint le stade final de la réunion et les organisateurs s'étaient efforcés de mettre les participants dans une atmosphère de coopération.

La pièce était légèrement éclairée, tout le monde mangeait ensemble et les seuls problèmes sur la table étaient ceux que Pol.is avait déjà identifiés comme ceux avec lesquels la plupart des gens étaient d'accord.

C'était complètement différent de leur demander simplement de voter via une application.

vTaiwan a donné aux participants le pouvoir d'établir l'ordre du jour non seulement pour déterminer la réponse, mais aussi pour définir la question.

Et il ne s'agissait pas de trouver une majorité d'un côté plutôt qu'un autre, mais de parvenir à un consensus entre eux.

Au fur et à mesure que les divisions se transformaient en consensus, le gouvernement pouvait agir.

Une nouvelle réglementation a été adoptée permettant à Uber d'opérer avec des conducteurs titulaires d'un permis de conduire, et aux taxis réguliers d'utiliser des applications.

Et après Uber, il a été utilisé pour fixer l'ordre du jour de 11 textes législatifs et réglementaires, et huit autres attendent d'être soumis au vote, qu'il s'agisse de la réglementation de la vente d'alcool en ligne, de la réglementation des technologies de pointe ou des nouvelles lois sur la pornographie vengeresse.

Image caption vTaiwan a été utilisé pour régler un désaccord sur la vente d'alcool en ligne, entre autres différends.

Mais il peut y avoir des limites.

vTaiwan n'a pas encore été testé sur une question de division réelle et nationale, et encore moins sur une question qui est déjà bien établie.

Et l'on craint toujours qu'un processus en ligne n'exclue des groupes moins au fait du numérique.

Toutefois, l'expérience de Taïwan peut nous servir une leçon extrêmement précieuse à tous.

La démocratie n'a pas besoin d'être fossilisée ou gelée sous une forme particulière.

Ceux qui évoluent peuvent être ceux qui survivent, voire s'épanouissent, dans un monde où les pressions et les défis auxquels ils sont confrontés changent sûrement tout aussi rapidement.

Illustrations par Katie Horwich

