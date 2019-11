J'ai dormi dans le même lit que mon ex pendant trois mois

Copyright de l’image BBC THREE Image caption "La génération de nos parents restait ensemble pour les enfants. Les nôtres restent ensemble pour partager le loyer."

"Je me sentais piégée. C'était une situation pourrie dans laquelle on pouvait être. Et ça m'est arrivé deux fois maintenant."

Lorsque Lucy, 26 ans, a rompu avec son petit ami, elle s'est retrouvée dans ce qu'on appelle " ménage caché " au Royaume-Uni.

Elle avait signé un bail à durée déterminée pour un appartement à Londres avec son petit ami, mais elle a dû rester avec lui jusqu'à ce qu'elle atteigne la clause d'interruption de six mois pour qu'ils puissent récupérer leur caution.

Ils dormaient sur le même lit...

Et à cause de l'espace limité, il y avait des moments où ils devaient dormir dans le même lit. Vous pouvez lire l'histoire complète de ce qui lui est arrivé - deux fois - ci-dessous.

Être piégé dans une location avec un ex est un problème courant, selon un organisme caritatif britannique de premier plan dans le domaine du logement.

La directrice de l'organisme "Housing and homelessness charity Shelter" a déclaré à BBC qu'elle entend souvent parler de locataires qui " se débattent avec les conséquences émotionnelles d'une rupture conjugale et le stress juridique et financier de ne pas pouvoir quitter leur location privée ".

On pense que 2,5 millions de Britanniques comme Lucy vivent dans des ménages cachés

"Beaucoup de gens n'ont pas les moyens de déménager seuls, ou bien leur contrat à durée déterminée les empêche de le faire ", explique Polly Neate, directrice générale de l'organisme.

On pense que 2,5 millions de Britanniques comme Lucy vivent dans des ménages cachés - des gens qui n'ont pas les moyens de déménager de leur maison ou de celle de leurs parents - ou des gens qui vivent avec un ex-partenaire.

C'est ce que révèle une étude récente de la National Housing Federation, menée par l'Université Heriot-Watt à partir des données de l'enquête annuelle "Understanding Society" (Comprendre la société) menée auprès de 40 000 personnes par l'Université d'Essex.

Selon une autre étude, les jeunes sont aujourd'hui plus pauvres qu'ils ne l'auraient été il y a 18 ans en raison de l'augmentation du coût du logement.

Selon une étude de la Resolution Foundation publiée en juin, les 18 à 29 ans d'aujourd'hui sont 7 % plus pauvres en termes réels que ne l'étaient leurs pairs en 2001.

Georgie Laming de "Generation Rent" dit à BBC qu'il n'est pas surprenant que certains jeunes soient si prompts à emménager avec leurs partenaires.

"Partager le coût d'une chambre ou d'un appartement est souvent l'un des seuls moyens de trouver une maison privée et confortable où l'on peut se sentir chez soi ", dit-elle.

Comme l'a dit une personne sur Twitter : "la génération de nos parents restait ensemble pour les enfants. Les nôtres restent ensemble pour partager le loyer."

L'histoire de Lucy

"...On a même dû faire un mur d'oreiller entre nous pour garder une sorte d'indépendance."

Lucy, qui vit maintenant avec sa famille à Bournemouth, a emménagé avec son petit ami après l'université. Ils vivaient ensemble dans diverses maisons en colocation pendant qu'elle essayait de trouver du travail dans l'industrie de la mode londonienne jusqu'à ce qu'ils trouvent un endroit qu'ils pouvaient se permettre de louer pour eux-mêmes.

"J'ai emménagé avec lui parce que je le voulais - mais aussi parce qu'il était logique financièrement de partager les coûts avec lui pendant que j'allais commencer à travailler à Londres sur des emplois mal payés. Si un studio avait été une option sur mon salaire, j'aurais préféré ça."

Lucy - qui gagnait alors environ 22 000 £ (16.827.937 FCFA)- payait 800 £ (611.925 FCFA) par mois en loyer et en factures. "L'argent était très serré. Ça a toujours été un défi."

Malheureusement, c'est à ce moment qu'elle a réalisé qu'elle voulait mettre fin à tout ça. "C'était la première fois que nous vivions seuls tous les deux ensemble et je ne pense pas avoir vraiment vu l'ampleur des problèmes dans notre relation quand nous vivions avec les autres.

Lucy a dû vivre avec son ex pendant encore trois mois après la séparation. "Je n'avais pas l'argent nécessaire pour partir et trouver un nouvel endroit et je devais attendre pour récupérer mon dépôt ", explique-t-elle.

"Il y a eu une période après notre rupture où nous avons dû partager le lit, ce qui a été particulièrement difficile. C'est devenu très toxique.

"Nous avions un canapé qui s'est transformé en canapé-lit sur lequel nous dormions à tour de rôle - mais ce n'était pas très confortable, donc il y avait des moments où nous voulions tous deux le lit. On a même dû faire un mur d'oreiller entre nous pour garder une sorte d'indépendance."

Lucy se décrit comme "têtue" :

"J'étais catégorique sur le fait que je resterais pendant que je payais l'appartement. J'avais tous les droits d'y être."

Lucy, qui travaille maintenant comme rédactrice pigiste et arrondit ses fins de mois en travaillant au bar et au café, a eu recours à certaines tactiques pour maintenir la paix pendant qu'elle vivait avec son ex.

"J'ai dû apprendre les mécanismes d'adaptation parce qu'on ne peut pas être en mode combat ou fuite tout le temps. J'ai dû trouver un peu de calme et des moyens de gérer une situation difficile - comme rester délibérément en groupe avec d'autres amis, éviter de boire de l'alcool à la maison et faire des choses avec mon ex comme regarder la télé ensemble."

Lucy a fini par compter sur le soutien financier de sa famille pour l'aider à déménager.

"Après ma première expérience, j'ai été complètement découragée d'emménager de nouveau avec quelqu'un ", dit Lucy. "C'était si traumatisant d'avoir vécu ça une fois et j'ai dit que je ne vivrais plus jamais avec un partenaire. Catégoriquement, non."

Mais en 2018, Lucy s'est retrouvée dans une situation presque identique après avoir emménagé dans un appartement à Walthamstow dans le nord de Londres avec un nouveau petit ami.

"Aussi hésitant que j'aie été, il s'est avéré plus pratique et moins cher de vivre ensemble - et nous n'avions pas à vivre avec d'autres personnes qui pouvaient rendre notre vie difficile - alors j'ai essayé de vivre avec cet autre petit ami."

Après la fin de cette relation, le couple a décidé de quitter la propriété et d'abandonner le dépôt - et Lucy est retournée vivre à Bournemouth avec ses parents.

Lucy dit que son expérience du marché du logement l'a " épuisée sur les plans émotif, physique et financier ".

"Je pense qu'il y a aussi beaucoup de honte à cela ", dit-elle.

"Embarras et honte. C'est si difficile d'arriver à quelque chose quand on est jeune, alors si on ne parvient pas à gagner sa vie et à établir une relation, on peut avoir l'impression de connaître un échec."

Vos droits et conseils en matière de location

Le soutien juridique dans ces situations peut être très limité, dit Georgie Laming, mais il existe des groupes qui soutiennent les locataires dans des conditions de logement complexes, y compris Citizens Advice, au Royaume Uni.

"Les syndicats de locataires comme London Renters Union, ACORN et Living Rent soutiennent les locataires par l'intermédiaire de groupes Facebook, qu'il s'agisse de leur laisser un appartement en colocation ou de récupérer leur dépôt ", ajoute-t-elle.

Tessa Shepperson, une avocate spécialisée en droit de la location et de l'immobilier qui tient un blog d'information sur le marché locatif britannique, explique à BBC que les jeunes doivent être conscients de la délicatesse des contrats de location conjointe et pense que l'éducation sur la location devrait être dispensée dans les écoles.

"Tout d'abord, les gens doivent se rendre compte que lorsqu'ils signent un contrat de location, il s'agit d'un accord juridique contraignant sérieux. Les gens ont tendance à être un peu enthousiastes à ce sujet."

Mais si quelqu'un est déjà dans une location conjointe et veut partir, Tessa dit que la situation pourrait être délicate.

"La meilleure façon pour quelqu'un de s'en sortir est de trouver quelqu'un pour prendre leur place et de voir s'il peut convaincre le propriétaire d'accepter une nouvelle location. Ou si une partie est prête à payer tout le loyer, c'est peut-être quelque chose qu'on peut faire."

Ou si le contrat est une location périodique (renouvelable d'un mois à l'autre), les locataires ont le droit de donner un préavis à leur propriétaire leur indiquant qu'ils souhaitent quitter, dit Tessa.

"Si vous envisagez de louer un appartement avec un partenaire et que vous n'êtes pas certain de rester avec lui pour toujours, vous voudrez peut-être envisager d'avoir une location à court terme", car plus susceptible d'être flexible.