"Je suis tombée enceinte, même avec la pilule"

"Je n'ai pas pensé que la pilule du lendemain ne serait pas efficace."

Rachel* est tombée enceinte après avoir été violée au Canada alors qu'elle était en congé sabbatique. Elle a reçu la pilule du lendemain le soir même dans le cadre des soins médicaux qu'elle a bénéficiés après avoir été agressée.

"Quand, deux mois plus tard, j'ai appris que j'étais enceinte - en plus d'être une situation assez traumatisante de toute façon - cela a été un véritable choc", se souvient-elle. "Je n'avais même pas pensé que c'était quelque chose qui aurait pu arriver."

Rachel, maintenant âgée de 34 ans, dit qu'on ne lui a pas dit qu'elle pouvait encore tomber enceinte après avoir pris une contraception d'urgence : "Je ne me souviens même pas qu'il y ait eu une conversation sur le fait que ça pourrait ne pas être efficace."

On estime que 0,6 à 2,6 % des femmes qui prennent la pilule du lendemain après des rapports sexuels non protégés tomberont quand même enceintes.

Ce que les gens savent - et ne savent pas - à propos de la pilule du lendemain a été mis à l'honneur après qu'une rédactrice de Refinery29 ait raconté son histoire de grossesse malgré une contraception d'urgence. L'article est devenu viral, certains suggérant que le fait que la pilule ne fonctionne pas toujours devrait être plus largement connu.

Comment fonctionne la pilule du lendemain ?

Les hormones synthétiques préviennent ou retardent l'ovulation (un ovule est libéré de l'ovaire).

Si vous avez déjà ovulé avant de prendre la pilule et que vous étiez encore fertile lorsque vous avez eu des rapports sexuels non protégés, cela n'empêchera pas la grossesse.

Cela signifie que la pilule du lendemain peut ne pas être efficace (même si vous la prenez correctement) selon votre cycle menstruel.

L'ovulation se produit habituellement au milieu de votre cycle (environ deux semaines avant vos règles).

Il existe deux types de pilule du lendemain : Lévonorgestrel et acétate d'ulipristal.

Le lévonorgestrel (de marque Levonelle) doit être pris dans les 72 heures (trois jours) suivant un rapport sexuel non protégé.

L'acétate d'ulipristal (marqué ellaOne) doit être pris dans les 120 heures (cinq jours).

Certains médicaments peuvent également modifier l'efficacité de la pilule, explique le Dr Caroline Cooper, spécialiste de la santé sexuelle et génésique.

"Ce sont des médicaments qui peuvent interférer avec la façon dont votre foie traite les médicaments ", explique-t-elle.

Il s'agit notamment de certains médicaments anti-VIH, de certains médicaments contre l'épilepsie, ainsi que du millepertuis en vente libre, un remède à base de plantes médicinales, que certains prennent pour traiter les troubles de l'humeur légers.

Une autre raison pour laquelle la pilule du lendemain peut échouer est le poids de la femme, explique le Dr Cooper.

Les femmes plus lourdes courent un plus grand risque de devenir enceintes après l'avoir prise, dit-elle. "Et ce n'est pas particulièrement les poids lourds non plus."

Elle dit que le lévonorgestrel est " beaucoup plus susceptible d'échouer " si une femme pèse plus de 70 kg ou a un indice de masse corporelle supérieur à 26 (selon NHS Choices, un IMC idéal pour la plupart des adultes est entre 18,5 et 24,9).

'Si inattendu'

Mais combien de femmes savent tout ça ? Bien que les dépliants pour Levonelle et ellaOne expliquent que les médicaments agissent en retardant l'ovulation, comme toute petite lettre, cette information est facile à manquer.

Les instructions ne parlent pas explicitement du fait que l'efficacité varie en fonction de votre cycle menstruel.

Alors pourquoi toutes les femmes ne reçoivent-elles pas toute l'information quand on leur donne la pilule du lendemain ?

"Je ne m'attendais pas à ce que ça ne marche pas ", me dit Harriet, 26 ans, en parlant du moment où un préservatif s'est cassé, et elle est tombée enceinte malgré avoir pris la pilule après.

Elle dit qu'elle a "suivi toutes les bonnes étapes et l'a fait tout de suite".

Harriet ajoute qu'on lui a dit que la pilule ne fonctionne pas toujours, mais que le seul facteur de risque qui lui a été mentionné était d'attendre trop longtemps avant de s'en procurer.

Comme elle l'avait pris dans les 24 heures, elle ne s'est pas inquiétée. Environ une semaine plus tard, elle a appris qu'elle était enceinte.

Pour Rachel, le fait de ne pas connaître la pilule du lendemain pouvait rendre sa situation encore plus difficile.

"Je ne changerais pas ce qui s'est passé - mon fils a 15 ans et c'est un vrai casse-pieds, mais je ne veux pas l'avoir ", me dit-elle.

"Mais à l'époque... Je pense que c'était assez dommageable pour moi de penser que la grossesse était si inattendue."

Je demande au Dr Cooper si on dit toujours aux femmes, à la pharmacie ou à la clinique de santé sexuelle, que leur cycle menstruel fait une différence sur l'efficacité de la pilule du lendemain.

"Je pense qu'ils devraient l'être", dit-elle. Elle ajoute que même si les chimistes connaissent généralement très bien le fonctionnement de la pilule du lendemain, " si elle est occupée, il se peut qu'on n'en parle pas dans tous les détails ".

L'option "norme d'or"

L'autre méthode de contraception d'urgence disponible est la pose d'un DIU en cuivre - le stérilet - dans les cinq premiers jours après un rapport sexuel non protégé.

Alors que la pilule du lendemain retarde l'ovulation, le DIU empêche l'implantation d'un ovule fécondé sur la paroi de l'utérus et a un taux de réussite supérieur à 99%.

Deux femmes sur 100 qui utilisent ellaOne deviendront enceintes, et on estime que 0,6 à 2,6% des femmes deviendront enceintes après avoir utilisé Levonelle.

Ni Harriet ni Rachel n'avaient reçu le DIU d'urgence qui leur avait été suggéré comme alternative à la pilule du lendemain.

"Je ne pense pas que ce soit toujours [suggéré] - Je pense que si vous allez dans une clinique de santé sexuelle, il est probable que ce le sera ", dit le Dr Cooper.

"Je pense qu'il est facile, parfois, pour les gens de faire des suppositions sur ce que les femmes pourraient vouloir."

Rebecca Pickerill, infirmière en santé sexuelle dans une clinique gérée par Brook, une organisation caritative pour la santé sexuelle et le bien-être des jeunes, affirme que le personnel de cette clinique offre toujours le DIU comme l'option "gold standard" (norme d'or).

"Nous déterminons la date de leurs derniers rapports sexuels non protégés, leurs dernières règles, la durée de leur cycle, la date prévue de l'ovulation, ce qui est évidemment une estimation - les gens ovulent régulièrement en milieu de cycle, mais ce n'est évidemment pas le cas pour tout le monde", dit-elle.

"Puis nous discutons des options avec elles, en termes de deux contraceptifs oraux différents et de celui qui est le plus approprié... mais en insistant toujours sur le fait que le DIU est le plus efficace."

Le Dr Cooper dit qu'elle n'a jamais vu le DIU échouer comme contraception d'urgence.

"Mais j'ai certainement eu des femmes qui ont eu une contraception d'urgence par voie orale, qui sont tombées enceintes, qui ont avorté, qui sont revenues me voir pour se faire poser un stérilet et qui sont furieuses que personne ne leur en ait parlé," ajoute-t-elle.

Le Dr Jayne Kavanagh, spécialiste de la santé sexuelle et reproductive, pense que les écoles devraient enseigner le fonctionnement normal de la contraception d'urgence.

"Il est ridicule qu'on n'enseigne pas à chaque enfant la contraception et ce qu'il faut faire s'il a eu des rapports sexuels et qu'il y a un risque de grossesse ", me dit-elle.

"Ça devrait être le tarif normal pour les écoles."

"J'ai fait un petit groupe de discussion avec les amis de mes filles adolescentes il y a quelques années, alors elles devaient avoir environ 14 ou 15 ans ", poursuit-elle.

"Il y en avait environ six dans la pièce et je leur ai juste demandé : "Qui sait si vous pouvez utiliser un DIU, un stérilet, pour une contraception d'urgence ?" et elle était la seule personne qui savait."

Il n'y a pas que les jeunes femmes qui ont besoin d'en savoir plus sur la contraception d'urgence, ajoute Harriet.

"Je pense aussi que les hommes ont besoin d'en savoir un peu plus à ce sujet ", dit-elle.

"J'ai été avec des mecs et ils m'ont dit : "Tu iras chez le médecin demain matin" et je me suis dit : "Non !".

"C'est formidable d'avoir le choix de l'accepter ", dit Rachel. "Mais vous ne faites pas vraiment un choix avec tous les faits si, au moment où vous choisissez de l'accepter, on ne vous donne pas toute l'information."

*Les noms ont été changés.