Google va restreindre les publicités politiques dans le monde entier

Image caption Le géant américain de la technologie va restreindre la publicité politique

Google ne va plus permettre aux campagnes politiques de faire de la publicité en ciblant des gens en fonction de leurs prétendues appartenances politiques.

Les campagnes ne pourront pas non plus faire correspondre leur propre base de données d'électeurs potentiels avec la base d'utilisateurs de Google, pour cibler des individus sur des plateformes telles que YouTube et Google Search.

La politique commencera au Royaume-Uni "d'ici une semaine", avec d'autres régions plus tard.

Lire aussi:

Les campagnes pourront toujours être ciblées en fonction de l'âge, du sexe et du lieu.

Google a ajouté qu'il prendrait également des mesures contre les déclarations manifestement trompeuses dans les publicités.

Ce qui n'est pas le cas avec Facebook.

Lire aussi:

Mark Zuckerberg a déclaré que son réseau social ne vérifierait pas la publicité des candidats politiques ou des campagnes électorales.

Twitter, quant à lui, a déclaré qu'il rejetterait complètement la publicité politique.

La nouvelle politique de Google la situe à peu près entre les deux, ce qui suggère une approche non interventionniste.

Google agira seulement en cas de désinformation évidente.

"Nous reconnaissons qu'un dialogue politique solide est un élément important de la démocratie et que personne ne peut raisonnablement se prononcer sur chaque revendication, demande conventionnelle ou insinuation politique ", a déclaré Scott Spencer, responsable de la gestion des produits Google Ads chez Google, dans un article publié mercredi sur son blog.

"Nous nous attendons donc à ce que le nombre de publicités politiques sur lesquelles nous agirons soit très limité - mais nous continuerons à le faire pour des violations claires."

Lire également:

Les bases de données expliquées

En se basant sur les habitudes de navigation d'un utilisateur - comme les sites Web d'actualités qu'il fréquente - Google suppose que cet utilisateur a des opinions politiques de gauche ou de droite.

Aux États-Unis - mais pas dans d'autres pays, dont le Royaume-Uni - les campagnes politiques ont la possibilité de cibler les gens en fonction de leur orientation politique.

Il était cependant possible pour les campagnes menées dans d'autres pays de télécharger leurs propres listes de coordonnées - une base de données des membres du parti, par exemple - sur Google, qui les mettait en relation avec les utilisateurs de son service afin que les annonces puissent atteindre directement ces personnes.

Cela ne sera plus permis.

"Il faudra un certain temps pour mettre en œuvre ces changements ", a expliqué M. Spencer.

"Nous commencerons à appliquer la nouvelle approche au Royaume-Uni d'ici une semaine (avant les élections générales), dans l'UE d'ici la fin de l'année et dans le reste du monde à compter du 6 janvier 2020.

Lire également:

Les campagnes, comme n'importe quel autre annonceur, peuvent toujours placer des publicités contre des types spécifiques de contenu - comme des vidéos sur le football ou des articles sur l'économie - selon Google.

Toute mesure prise à l'encontre d'une publicité jugée contraire à ses politiques sera enregistrée dans la section Rapport de transparence de Google.

Les détails concernant les annonces supprimées apparaîtront sur la page, mais pas l'annonce elle-même. Google a déclaré que ces données resteraient téléchargeables pour pouvoir être analysées de manière indépendante.

La publicité politique représente une part relativement faible des recettes publicitaires totales de Google, qui s'élevaient à 116 milliards de dollars en 2018.

Depuis mars 2019, par exemple, les chiffres de Google suggèrent que seulement 171 250 £ ont été dépensés en publicités politiques au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, les campagnes ont dépensé 128 millions de dollars en publicité Google depuis que la société a commencé à publier des données sur la région en mai 2018.

Le plus gros client, le "Trump Make America Great Again Committee", a dépensé 8,5 millions de dollars sur Google depuis cette date.