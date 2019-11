Image caption La reine disparue de la monnaie électronique

Ruja Ignatova se faisait appeler la "Reine de la monnaie numérique". Elle a dit aux gens qu'elle avait inventé une monnaie électronique pour rivaliser le Bitcoin, et les a persuadés d'investir des milliards.

Puis, il y a deux ans, elle a disparu. Jamie Bartlett a passé des mois à enquêter sur la façon dont elle a fait pour produire le fameux podcast de la reine disparue de la monnaie numérique, et à essayer de découvrir où elle se cache.

Début juin 2016, une femme d'affaires de 36 ans, le Dr Ruja Ignatova, est montée sur scène au Wembley Arena devant des milliers de fans en délire. Elle était habillée, comme d'habitude, d'une robe de bal chère, portant de longues boucles d'oreilles en diamants et du rouge à lèvres rouge vif.

Elle a déclaré à la foule enthousiaste que "OneCoin" était sur le point de devenir la plus grande monnaie électronique du monde "pour que tout le monde puisse effectuer des paiements partout".

Copyright de l’image Getty Images Image caption Dr Ruja s'exprimant à l'arène de Wembley

Le "Bitcoin" a été la première monnaie électronique et demeure la plus importante et la plus connue - sa hausse de valeur de quelques cents à des centaines de dollars par pièce à la mi-2016 avait provoqué une frénésie d'enthousiasme chez les investisseurs.

L'idée de la monnaie numérique venait tout juste d'entrer en vogue. Beaucoup de gens cherchaient à s'impliquer dans cette étrange nouvelle opportunité.

"OneCoin", a déclaré le Dr Ruja au public de Wembley, était le "Tueur de bitcoin". "Dans deux ans, plus personne ne parlera de Bitcoin !" cria-t-elle.

Partout dans le monde, les gens investissaient déjà leurs économies dans OneCoin, dans l'espoir de participer à cette nouvelle révolution.

Des documents divulgués à la BBC montrent que les Britanniques ont dépensé près de 30 millions d'euros (19.678.709.999 FCFA) en OneCoin au cours des six premiers mois de 2016, dont 2 millions d'euros (1.311.913.999 FCFA) en une seule semaine - et que le taux d'investissement aurait pu augmenter après l'extravagance de Wembley.

Entre août 2014 et mars 2017, plus de 4 milliards d'euros (2.623.828.000 FCFA) ont été investis dans des dizaines de pays.

Du Pakistan au Brésil, de Hong Kong à la Norvège, du Canada au Yémen... et même en Palestine.

Mais il y avait quelque chose de très important que ces investisseurs ne savaient pas.

Pour expliquer ceci, je dois d'abord décrire brièvement comment fonctionne réellement une monnaie électronique.

C'est notoirement difficile - allez en ligne et vous trouverez des centaines de descriptions différentes, dont certaines sont tout à fait déconcertantes pour le non-spécialiste.

Mais c'est le premier principe à comprendre : l'argent n'a de valeur que parce que d'autres personnes pensent qu'il a de la valeur.

Qu'il s'agisse de billets et de pièces de monnaie de la Banque d'Angleterre, de coquillages, de pierres précieuses ou d'allumettes - qui ont toujours été utilisés comme monnaie - cela ne fonctionne que lorsque tout le monde lui fait confiance.

Pendant longtemps, les gens ont essayé de créer une forme de monnaie numérique indépendante des monnaies soutenues par l'Etat.

Mais ils ont toujours échoué parce que personne ne pouvait leur faire confiance. Ils avaient toujours besoin d'un responsable capable de manipuler l'approvisionnement, et la falsification était trop facile.

Copyright de l’image Shutterstock Image caption Ruja Ignatova

La raison pour laquelle tant de gens sont excités par Bitcoin est qu'il résout ce problème.

Cela dépend d'un type spécial de base de données appelé une chaîne de blocs, qui est comme un énorme livre - dont les propriétaires de Bitcoin ont des copies indépendantes mais identiques.

Chaque fois qu'un Bitcoin est envoyé de moi à quelqu'un d'autre, un enregistrement de cette transaction va dans le livre de tout le monde.

Personne - ni les banques, ni les gouvernements, ni la personne qui l'invente - n'est responsable ou ne peut changer.

Il y a des mathématiques très intelligentes derrière tout cela, mais cela signifie que les bitcoins ne peuvent pas être falsifiés, ils ne peuvent pas être piratés et ne peuvent pas être dépensés deux fois.

(J'ai testé cette explication sur ma mère, la technophobe de la famille, et elle m'a dit que je n'avais pas été assez clair et que je devais recommencer. Alors ne vous inquiétez pas trop si vous ne le suivez pas non plus.)

Le point clé est que ces bases de données spéciales de la chaîne de blocs sont ce qui fait fonctionner les monnaies électroniques comme Bitcoin.

Pour ses fans, il s'agit d'une nouvelle forme révolutionnaire de monnaie, avec la possibilité de mettre de côté les banques et les monnaies nationales, et de fournir des services bancaires pour quiconque possède un téléphone mobile.

Et si vous arrivez tôt, vous pouvez faire fortune.

Le génie du Dr Ruja était de prendre tout cela et de vendre l'idée aux masses.

Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas.

Début octobre 2016, quatre mois après l'apparition du Dr Ruja à Londres, un agent de recrutement a fait appel à Bjorn Bjercke, un expert de la chaîne logistique, pour lui proposer une curieuse offre d'emploi.

Une start-up de cryptologie bulgare recherchait un directeur technique. Bjercke aurait un appartement et une voiture - et un salaire annuel attractif d'environ £250,000 (191.805.631 FCFA).

"Je me disais: 'Quel sera mon travail ? Quelles sont les choses que je vais devoir faire pour cette entreprise", se souvient-il.

"Et il a dit: 'Tout d'abord, ils ont besoin d'une chaîne de blocage. Ils n'ont pas de chaîne de blocage aujourd'hui".

"J'ai dit : "Quoi ? Tu m'as dit que c'était une société de cryptologie."

L'agent a répondu que c'était exact. C'était une société de monnaie électronique, et elle fonctionnait depuis un certain temps - mais elle n'avait pas de chaîne de blocage.

"Nous avons donc besoin que vous construisiez une chaîne de blocs", a-t-il poursuivi.

"Quel est le nom de l'entreprise ?" demanda Bjercke.

"C'est OneCoin."

Il n'a pas accepté le poste.

Le paquet "magnat" de Jen McAdam

Un jour de printemps, quelques mois plus tôt, Jen McAdam avait reçu un message d'un ami au sujet d'une occasion d'investissement à ne pas manquer.

Assise devant son ordinateur, la Glaswegian a cliqué sur un lien et s'est inscrite à un webinaire OneCoin.

Image caption Jen McAdam à l'émission Victoria Derbyshire de la BBC

Au cours de l'heure qui a suivi ou presque, elle a écouté attentivement les gens parler avec enthousiasme de cette nouvelle monnaie électronique passionnante - comment elle pourrait transformer ses fortunes.

Toutes étaient "très optimistes, pleines de haricots, pleines de passion", se souvient-elle.

"Vous avez tellement de chance de voir ce webinaire en ce moment, lui a-t-on dit.

"Tu n'en es qu'à un stade si précoce et ça va se passer comme Bitcoin. Ça va grossir."

Les animateurs du webinaire ont parlé de la carrière brillante du Dr Ruja : Université d'Oxford, titulaire d'un doctorat de l'Université de Constance, a travaillé pour McKinsey and Company, un cabinet de conseil en gestion réputé....

Un discours prononcé par le Dr Ruja lors d'une conférence organisée par le magazine The Economist a été présenté - et c'est ce qui a convaincu McAdam.

"Qui a coché une case... Le pouvoir de la femme - bien joué ! J'étais fier d'elle."

Image caption The video of Dr Ruja at the Economist conference was clinched it for Jen McAdam

A la fin du webinaire, elle avait décidé d'investir 1 000 € (655.957 FCFA). C'était facile : vous avez acheté des jetons OneCoin, et ceux-ci ont ensuite généré des pièces qui sont entrées dans votre compte.

Un jour, on lui a dit qu'elle serait bientôt capable de retransformer ces pièces en euros ou en livres sterling.

Ça avait l'air d'être de l'argent facile. Peut-être que 1 000 € n'était pas suffisant ?

Les promoteurs ont dit que ce sont les plus gros forfaits qui ont vraiment changé la vie.

Le plus petit paquet coûtait 140 € (91.833 FCFA), mais ils sont allés jusqu'à 118.000 € (77.402.926 FCFA).

Une semaine plus tard, McAdam acheta un paquet "magnat" pour 5 000 euros (3.279.785 FCFA).

Peu de temps après, elle avait investi 10.000 € (6.559.570 FCFA) de son propre argent - et persuadé ses amis et sa famille d'investir 250.000 € (163.989.250 FCFA) de leur argent.

Elle a regardé avec enthousiasme sur le site Web OneCoin alors que la valeur de ses pièces augmentait constamment.

En peu de temps, ils avaient dépassé les 100 000 livres sterling (76.713.258 FCFA), soit un rendement 10 fois supérieur.

Elle a commencé à planifier des vacances et des voyages d'affaires.

Mais vers la fin de l'année, Jen McAdam a été contactée par un étranger sur Internet.

Il prétendait être un bon Samaritain, quelqu'un qui avait étudié attentivement OneCoin et qui voulait parler à des gens qui avaient investi.

À contrecœur, elle a accepté une conversation sur Skype. Il s'est avéré être une bagarre de cris, mais la vie de McAdam s'en trouverait changée.

L'étranger était Timothy Curry, un passionné de Bitcoin et défenseur de la monnaie électronique.

Il pensait que OneCoin donnerait une mauvaise réputation aux monnaies cryptées, et il a dit sans ambages à McAdam que c'était une arnaque - "la plus grande arnaque dans le monde [expletif]".

Il a dit qu'il pouvait le prouver aussi. "Eh bien, prouvez-le-moi !" me répondit-elle, vivement.

Au cours des semaines suivantes, Curry a envoyé un flux d'informations sur le fonctionnement des monnaies électroniques : liens, articles, vidéos YouTube. Il lui a présenté Bjorn Bjercke, le développeur de la chaîne de blocage qui disait qu'il n'y avait pas de chaîne de blocage.

Il a fallu trois mois à McAdam pour tout passer en revue, mais des questions commençaient à se poser.

Elle a commencé à demander aux dirigeants de son groupe OneCoin s'il y avait une chaîne de blocage.

Au début, on lui a dit que c'était quelque chose qu'elle n'avait pas besoin de savoir, mais quand elle a persisté, elle a finalement eu la vérité dans un message vocal en avril 2017.

"OK Jen... ils ne veulent pas divulguer ce genre d'information, juste au cas où quelque chose tournerait mal là où la chaîne de blocage est détenue.

De plus, en tant qu'application, elle n'a pas besoin d'un serveur derrière elle. C'est donc notre technologie de chaîne de blocs, un serveur SQL avec une base de données."

Mais à ce stade, grâce à Curry et Bjercke, elle savait qu'une base de données SQL Server standard n'était pas la base d'une véritable monnaie électronique.

Le gestionnaire de la base de données pourrait y aller et la modifier à volonté.

"Je me suis dit : "Quoi ? Et littéralement, mes jambes sont tombées et je suis tombée par terre ", dit-elle.

La conclusion inéluctable était que ces nombres croissants sur le site Web OneCoin n'avaient aucun sens - ils n'étaient que des nombres tapés dans un ordinateur par un employé OneCoin.

Loin de mettre fin à leurs soucis financiers, elle et ses amis et sa famille avaient jeté un quart de million d'euros.

Dr Ruja disparait

Bien que Jen McAdam ait maintenant vu la lumière, peu d'autres investisseurs de OneCoin l'avaient vue.

Le Dr Ruja voyageait encore à travers le monde pour vendre sa vision - sauter de Macao à Dubaï en passant par Singapour, remplir des arènes, attirer de nouveaux investisseurs.

OneCoin continuait de croître rapidement et le Dr Ruja commençait à dépenser sa nouvelle fortune : acheter des propriétés de plusieurs millions de dollars dans la capitale bulgare, Sofia, et la station balnéaire de la mer Noire de Sozopol.

Pendant ses temps morts, elle organisait des fêtes sur son luxueux yacht The Davina. En juillet 2017, la pop star américaine Bebe Rexha a donné un concert privé.

Image caption La Davina - et Jamie Bartlett

Malgré le succès de façade, les ennuis commençaient à se faire sentir.

L'ouverture d'un marché d'échange promis de longue date qui permettrait de convertir les OneCoin en espèces n'a cessé d'être retardée - et les investisseurs étaient de plus en plus inquiets.

Cette question devait être résolue lors d'un grand rassemblement de promoteurs européens de pièces uniques à Lisbonne, au Portugal, en octobre 2017.

Mais le jour venu, Dr Ruja - qui était célèbre pour sa ponctualité - ne s'est pas présentée.

"Elle était en route. Personne ne savait pourquoi elle n'était pas là ", se souvient une déléguée.

Les appels et les messages frénétiques sont restés sans réponse. Le siège social à Sofia, où elle était une présence si imposante, ne savait rien non plus.

Le Dr Ruja avait disparu. Certains craignaient qu'elle n'ait été tuée ou enlevée par les banques, qui, leur avait-on dit, avaient le plus à craindre de la révolution de la cryptomonnaie.

En fait, elle était passée sous terre. Les dossiers du FBI présentés dans des documents judiciaires plus tôt cette année indiquent que le 25 octobre 2017, deux semaines seulement après son absence à Lisbonne, elle a pris un vol Ryanair de Sofia à Athènes.

Et puis elle a complètement disparu du radar. C'est la dernière fois qu'on a vu ou entendu parler du Dr Ruja.

Le produit le plus réussi de MLM (Marketing multi-niveaux)

Igor Alberts porte tout en noir et or. Chaussures noir et or, costume à plis noir et or, chemise noir et or, lunettes de soleil noir et or, et il porte une épaisse bague noir et or.

Et chaque vêtement est Dolce et Gabbana.

"Quand vous regardez mes vêtements, ils sont disciplinés", dit-il.

Sa femme, Andreea Cimbala, acquiesce de la tête, ajoutant que s'il se réveille et met des sous-vêtements roses, il s'en tient au rose quand il choisit sa chemise, son pantalon et sa veste.

Image caption Igor Alberts et Andreea Cimbala devant leur maison

Ils vivent dans une énorme maison dans un quartier aisé de la banlieue d'Amsterdam.

A l'entrée de leur hôtel particulier se trouve un portail en fer forgé de 10 pieds de haut avec leurs noms et le slogan "Quels rêves pourraient venir".

Une Maserati et une Aston Martin sont garées dehors.

Alberts a grandi dans un quartier pauvre. Puis il s'est lancé dans le marketing de réseau, ou marketing multi-niveaux (MLM) comme on l'appelle souvent, et a commencé à faire de l'argent.

Beaucoup d'argent. Il affirme avoir réalisé un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros (65.595.700.003 FCFA) au cours des 30 dernières années.

Voici comment fonctionne le marketing multi-niveaux.

Je paie 100 £ (76.681 FCFA) pour commencer à vendre des comprimés de vitamines directement aux gens.

Je vends une boîte à mes amis, Georgia et Phil, et je fais une petite part. Mais ensuite, je recrute Georgia et Phil pour commencer à vendre aussi, et je fais une réduction sur leurs ventes aussi.

Ils sont maintenant dans ce qu'on appelle ma lignée descendante. Phil et Georgia recrutent tous les deux chacun deux personnes, puis tous les quatre en recrutent deux autres, et ainsi de suite.

Cela se développe très rapidement comme des champignons - 25 rondes de recrutement plus tard et tout le monde au Royaume-Uni serait en train de vendre des vitamines. (Et moi, au sommet, je ferais une part sur toutes les ventes.)

MLM n'est pas illégal. De grandes entreprises comme Amway et Herbalife utilisent ces techniques.

Mais elle est controversée, parce qu'en général, seul un petit nombre de personnes gagne tout l'argent.

Elle est également connue pour ses promesses exagérées de bénéfices élevés et ses objectifs de vente difficiles.

Lorsqu'il n'y a rien à vendre et que tout l'argent est gagné en recrutant d'autres personnes, c'est illégal et on l'appelle d'un autre nom : un système pyramidal.

En mai 2015, Igor Alberts, déjà un vendeur de MLM très prospère, a été invité à un événement OneCoin à Dubaï, où il a rencontré beaucoup de gens, tous apparemment chanceux avec cette nouvelle monnaie.

Le Dr Ruja elle-même a fait forte impression avec ses "robes de princesse" et sa vision d'une révolution financière.

Igor est revenu avec une nouvelle mission - et a donné de nouvelles instructions à tous les vendeurs de sa lignée descendante : arrêtez ce que vous faites, et commencez à vendre OneCoin.

"Nous avons rassemblé les équipes et nous avons commencé à travailler comme des fous ", dit-il.

"Nous avons gagné près de 90 000 euros (59.036.130 FCFA) en un mois grâce à rien. Bang !"

Copyright de l’image What Dreams May Come Image caption Andreea Cimbala et Igor Alberts

Le génie du Dr Ruja a été de reconnaître que les vendeurs MLM établis avec d'énormes lignes descendantes étaient le véhicule parfait pour commercialiser sa fausse pièce de monnaie - un plan que le FBI dit qu'elle appelle en privé "la salope de Wall Street, rencontre MLM".

C'était le secret du succès de OneCoin. Il ne s'agissait pas seulement d'une fausse cryptomonnaie, c'était un système pyramidal démodé, avec la fausse pièce comme "produit".

Pas étonnant qu'il se soit propagé comme un feu de forêt.

Assez rapidement, Igor Alberts réalisait plus d'un million d'euros par mois avec OneCoin, qui est rapidement devenu le plus gros produit du marketing de réseau.

"Aucune autre compagnie ne s'en est approchée ", dit M. Alberts.

Soixante pour cent des revenus qu'Igor Alberts et Andreea Cimbala sont tirés de OneCoin (au final, plus de 2 millions d'euros par mois) ont été versés en espèces, le reste en OneCoin.

Mais ils ont utilisé une partie de cet argent pour acheter plus de OneCoin. Comme presque tous les autres participants, ils étaient convaincus qu'ils gagnaient une fortune.

"J'ai fait le calcul du nombre de pièces dont nous avions besoin pour devenir la personne la plus riche de la planète ", dit Igor.

J'ai dit à Andreea : "Nous devons le construire jusqu'à 100 millions de pièces, parce que lorsque cette pièce atteint 100 millions d'euros et que nous en avons 100 millions, nous sommes plus riches que Bill Gates".

C'est mathématique. C'est aussi simple que ça."

Copyright de l’image What Dreams May Come Image caption Andreea Cimbala et Igor Alberts

La nature des réseaux MLM - où les gens recrutent souvent d'autres personnes qui leur sont proches - crée un sentiment flou de responsabilité.

Le blâme n'est pas facile à répartir. Et si les vendeurs ont investi leur propre argent, ils sont aussi des victimes.

Après la non-comparution du Dr Ruja à Lisbonne, Igor Alberts, comme Jen McAdam, a demandé à voir des preuves de la chaîne de blocage.

Il n'a pas compris, et en décembre 2017, il a démissionné.

Je lui demande s'il se sentait coupable d'avoir vendu à tant de gens une pièce de monnaie qui n'existait pas et d'avoir fait tant d'argent dans le processus.

"Je me sentais responsable. Pas de culpabilité", répond-il. "On ne peut jamais vous reprocher de croire en quelque chose.

Je n'avais aucune idée que ça pouvait être faux. Je ne savais même pas ce qu'est une chaîne de blocage... Quel doute puis-je avoir ?"

Il souligne qu'il a dépensé des millions de dollars pour acheter OneCoin, peut-être plus que n'importe qui d'autre.

Par contre, Jen McAdam dit qu'elle porte un lourd fardeau de culpabilité.

Je lui demande combien elle a gagné en vendant OneCoin et elle me répond que c'était 3 000 (1.967.871 FCFA) à 1 800 euros (1.180.722 FCFA), dont elle a reçu en liquide et qu'elle a utilisé pour acheter plus de OneCoin.

Elle se sent coupable envers ceux qu'elle a présentés à OneCoin, dit-elle, mais aussi envers son défunt père, un mineur, qui a travaillé dur toute sa vie dans des conditions horribles, et lui a laissé l'argent qu'elle a ensuite donné.

Sur les traces de l'argent

Il est difficile de savoir combien d'argent a été investi dans OneCoin. Selon des documents qui ont fait l'objet d'une fuite à la BBC, il y aurait 4 milliards d'euros entre août 2014 et mars 2017.

Plus d'une personne m'a également dit que cela pourrait représenter jusqu'à 15 milliards d'euros.

Il y a un dicton célèbre dans le journalisme : "Suivez l'argent." Avec Georgia Catt, producteur du podcast La Reine disparue de la cryptomonnaie", je suis donc allé voir Oliver Bullough, un expert de ce qu'il appelle Moneyland - le monde parallèle sombre où les criminels et les super-riches cachent leur richesse.

Le problème, explique-t-il, c'est que suivre l'argent n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît, car les criminels structurent leurs entreprises et leurs comptes bancaires de telle sorte que leurs actifs semblent disparaître.

"Ils existent toujours", dit-il, dans son jardin près du village de Hay-on-Wye.

"Vous pouvez encore les utiliser pour acheter des choses, vous pouvez encore les utiliser pour acheter de l'influence politique et de belles maisons et yachts.

Mais quand il s'agit de quelqu'un qui essaie de les trouver - qu'il s'agisse d'un journaliste ou d'un policier - ils sont invisibles."

Copyright de l’image OneCoin Image caption Une page sur le site web OneCoin

Il n'est donc pas surprenant que la structure organisationnelle de OneCoin soit incroyablement compliquée.

En voici un exemple : Ruja a acheté une très grande propriété dans le centre de Sofia. Techniquement, elle appartenait à une société appelée One Property.

Elle appartenait à une autre société appelée Risk Ltd.

Risk Ltd appartenait à Ruja, mais a ensuite été transférée à quelques Panaméens sans nom, mais elle était toujours gérée par une autre société appelée Peragon.

Et Peragon appartenait à une autre société appelée Artefix, qui appartenait à la mère de Ruja, Veska. Et puis en 2017, la propriété d'Artefix a été vendue à un homme inconnu d'une vingtaine d'années.

Oliver décrit ce genre d'arrangement vertigineux comme étant "incroyablement standard".

Pendant plusieurs mois, un journaliste français du nom de Maxime Grimbert a tenté de débusquer le fonctionnement de OneCoin, en recueillant autant de noms de sociétés et de coordonnées bancaires que possible.

Image caption "C'est illégal... c'est une société écran anonyme"

Je montre ses résultats à Bullough, qui remarque immédiatement combien il y a d'entreprises britanniques.

"Les entreprises britanniques sont les entreprises de choix ", commente-t-il. "Ils sont très faciles à installer et ils ont l'air légitimes."

Il prend le premier sur la liste et consulte le site Web des entreprises. Tout est censé être transparent - le site Web contient les détails de chaque entreprise au Royaume-Uni.

On pense qu'il s'agit d'un outil essentiel de lutte contre la corruption. "Nous en sommes très fiers dans ce pays ", dit-il.

"Le problème, c'est que quand vous créez cette société, personne ne vérifie les informations fournies."

Il clique pour voir l'historique de dépôt de la société, mais là où vous devriez voir les comptes de la société, il n'y a rien.

"C'est un classique, s'exclame-t-il. "Regarde, il ne s'est rien passé. Ils n'ont déposé aucune information financière."

Puis il essaie de vérifier les propriétaires de l'entreprise. Le Royaume-Uni a récemment commencé à insister pour que les entreprises inscrivent le nom de la personne qui exerce un "contrôle significatif" - le véritable propriétaire.

"Cela signifie qu'on ne peut plus se cacher derrière une compagnie britannique ", dit-il en faisant défiler la page.

"Oh, hey presto, ils n'ont pas déposé une personne avec un contrôle significatif. C'est illégal... C'est une société écran anonyme, aussi anonyme que tout ce qu'on peut acheter n'importe où aux Seychelles ou Nevis ou aux Iles Marshall ou au Vanuatu."

Déroutant pour suivre les traces de l'argent. Dans une économie mondiale interconnectée, les actifs peuvent tout simplement disparaître et vous finissez par chasser les ombres.

Pour en savoir plus

Image caption Logo du podcast "La Reine disparue de la cryptomonnaie"

Lorsqu'il s'agit d'une escroquerie de plusieurs milliards d'euros, il n'est pas rare que des groupes de l'ombre s'en mêlent.

Plusieurs des personnes que Georgia et moi avons interviewées ont parlé sombrement de personnes mystérieuses et de liens qu'elles ne voulaient pas nommer.

"Quand vous parlez du montant d'argent qui a été investi dans OneCoin, bien sûr, il y a des gens qui sont en colère et qui feraient n'importe quoi pour faire taire quelqu'un comme moi ", dit Bjorn Bjercke, l'expert de la chaîne de blocage qui a découvert qu'il n'y en avait pas, et a commencé à en parler publiquement.

Il me dit qu'il a reçu des menaces de mort parce qu'il s'est exprimé. "Si j'avais su ce que j'aurais dû traverser, je n'aurais jamais donné l'alerte. J'aurais simplement tourné le dos et je me serais éloigné ", dit-il.

Copyright de l’image NRK Image caption Bjorn Bjercke à la télévision norvégienne

Quand je lui demande qui pourrait être derrière les menaces, il ne répond pas. "Je ne peux pas en parler. Ça commence à devenir très effrayant, très très très rapide."

Selon Bjercke, le Dr Ruja ne s'attendait pas à ce que OneCoin grandisse autant. Les gens qui ont participé aux premières étapes lui ont dit que ce n'était pas censé être une escroquerie d'un milliard de dollars.

Elle a essayé de le fermer, dit-il, mais les forces obscures ne l'ont pas laissée faire.

"Une fois que OneCoin a dépassé les 10 millions, 20 millions, 30 millions, il s'est passé quelque chose qu'elle n'a pas pu arrêter ", dit Bjercke.

"Je pense qu'elle avait si peur à l'automne 2017 qu'elle a décidé de sauter."

Igor Alberts, l'agent de MLM, parle également de l'implication de "personnes très influentes".

Quand je lui demande plus de détails, il me répond : "Non, je ne peux pas le dire parce que je ne veux pas prendre ce risque avec nos vies."

Copyright de l’image OneCoin Image caption Konstantin Ignatov

On ne sait pas très bien de qui Bjorn et Igor parlent, ni même s'il s'agit des mêmes personnes, mais le ministère américain de la Justice prétend avoir la preuve d'un lien entre le frère du Dr Ruja, Konstantin Ignatov - qui a repris la gestion de OneCoin lorsque Ruja a disparu - et " des acteurs importants du crime organisé en Europe orientale ".

A l'intérieur de 'la famille'

Le 6 mars 2019, Konstantin Ignatov se trouvait à l'aéroport international de Los Angeles, attendant de retourner en Bulgarie après quelques réunions OneCoin aux Etats-Unis.

Alors qu'il montait à bord de son vol de retour, il a été attaqué par des agents du FBI, arrêté et accusé de fraude en rapport avec OneCoin.

À peu près à la même époque, les autorités américaines ont inculpé le Dr Ruja in absentia pour fraude électronique, fraude à la sécurité et blanchiment d'argent.

Étonnamment, même après cela, OneCoin a continué à fonctionner - et les gens ont continué à y investir.

Lorsque Georgia et moi avons visité Sofia un mois plus tard, le manoir personnel du Dr Ruja semblait fermé à clé et vide, mais le bureau OneCoin donnait l'impression d'être un lieu de travail occupé.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les bureaux de OneCoin à Sofia, Bulgarie

Pourquoi tant de gens ont-ils continué à croire en OneCoin, malgré toutes les preuves ?

Les investisseurs nous ont souvent dit que ce qui les avait d'abord attirés, c'était la crainte de passer à côté de la prochaine grande chose.

Ils avaient lu, avec envie, les histoires de gens qui frappaient de l'or avec Bitcoin et pensaient que OneCoin était une seconde chance.

Beaucoup ont été frappés par la personnalité et la persuasion du "visionnaire" Dr Ruja.

Les investisseurs n'ont peut-être pas compris la technologie, mais ils l'ont vue s'adresser à un large public ou à la conférence de l'Economist.

On leur a montré des photographies de ses nombreux diplômes et des exemplaires du magazine Forbes avec son portrait sur la page couverture.

Les diplômes sont authentiques. La couverture de Forbes ne l'est pas : il s'agissait en fait d'une couverture intérieure - une publicité payante - de Forbes Bulgaria, mais une fois la vraie couverture arrachée, elle était impressionnante.

Mais il semble que ce n'est pas seulement la promesse de richesse qui incite les gens à croire.

Après que Jen McAdam ait investi dans OneCoin, on lui a constamment dit qu'elle faisait partie de la " famille " OneCoin.

Elle est entrée dans un groupe Whatsapp, avec son propre "leader" qui diffusait des informations à partir du siège à Sofia.

Et le chef de McAdam l'a soigneusement préparée aux conversations avec les sceptiques de OneCoin. On vous dit de ne rien croire du " monde extérieur ", se souvient-elle.

"C'est comme ça qu'ils l'appellent. Détesteurs " - Les bitcoiners sont des " détesteurs ".

Même Google -'N'écoutez pas Google!'" Toute critique ou question embarrassante était activement découragée.

"Si vous avez de la négativité, vous ne devriez pas faire partie de ce groupe, lui a-t-on dit.

Image caption "Quand la prophétie échoue, ils y croient plus fermement"

Le professeur Eileen Barker de la London School of Economics, qui a passé des années à étudier des groupes comme les Moonies et les Scientologues, dit qu'il y a des similitudes entre OneCoin et les sectes messianiques du millénaire, où les gens croient faire partie de quelque chose de grand qui va changer le monde - et peu importe les preuves, une fois inscrits, il est très difficile pour eux de reconnaître leurs erreurs.

"Quand la prophétie échoue, ils croient plus fermement", dit-elle. "Surtout si vous avez investi quelque chose, non seulement de l'argent, mais aussi de la foi, de la réputation, de l'intelligence. Vous pensez : "Attendez encore un peu."

L'argent peut pousser les gens à investir, mais le sentiment d'appartenance, de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose, est la raison pour laquelle ils restent, dit M. Barker. "Et en ce sens, c'est du culte."

Dans un monde idéal, les organismes de réglementation prendraient des mesures pour protéger les consommateurs contre les escroqueries comme OneCoin.

Mais les autorités du monde entier ont été lentes à réagir, en partie parce que le domaine des cryptomonnaies est relativement nouveau.

La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, qui est responsable de la réglementation des marchés financiers au Royaume-Uni, a publié un avertissement sur son site Web seulement en septembre 2016.

"Nous croyons que les consommateurs devraient se méfier de OneCoin. "Nous sommes préoccupés par le risque potentiel que cela représente pour les consommateurs britanniques."

Image caption "C'est un feu vert pour les fraudeurs de OneCoin de continuer"

Moins d'un an plus tard, l'avertissement a été retiré du site Web. La FCA a déclaré qu'elle était en hausse depuis assez longtemps, mais les promoteurs de OneCoin ont présenté ceci comme la preuve que les autorités britanniques considéraient OneCoin comme un investissement légitime.

"Voilà la réponse, directement de la bouche du cheval, c'est officiel ", a déclaré un promoteur de l'Alberta, au Canada, dans une vidéo affichée en ligne.

"S'ils pensaient toujours que nous étions une compagnie frauduleuse, alors devinez quoi, cet avertissement n'est pas supprimé. Finie la farce."

Plusieurs événements OneCoin ont eu lieu au Royaume-Uni après que la FCA a mis fin à l'avertissement, et l'argent a continué à être investi.

La CAF n'a pas répondu à la demande de commentaires de la BBC.

Le fait que OneCoin opère à l'échelle internationale a également créé des difficultés pour les autorités.

En août de cette année, la police de la ville de Londres a mis fin à une enquête de deux ans sur OneCoin.

"Les sociétés et les individus qui sont à l'origine de OneCoin sont basés en dehors de la juridiction britannique," dit-il.

"Nous n'avons pas été en mesure d'identifier des actifs basés au Royaume-Uni, qui pourraient être utilisés pour dédommager les investisseurs britanniques."

Copyright de l’image Getty Images Image caption Ruja Ignatova

De telles explications n'offrent pas beaucoup de réconfort aux personnes touchées. "Je suis dévastée pour toutes les victimes britanniques ", m'a dit Jen McAdam lorsqu'elle a appris la nouvelle.

Elle dirige maintenant des groupes de soutien Whatsapp pour les investisseurs de OneCoin qui se rendent compte qu'ils ont été escroqués.

"Où est le soutien ? Où est l'aide ? De plus en plus de gens vont faire la promotion de ce projet.

C'est le feu vert pour les fraudeurs de OneCoin de continuer et d'extorquer plus d'argent à des personnes innocentes au Royaume-Uni et rien n'a été fait à ce sujet. Ils s'en fichent !"

La police de la ville de Londres a dit à la BBC : "Il n'y avait pas suffisamment de preuves à l'appui de poursuites criminelles contre des individus basés au Royaume-Uni, bien que la force n'ait jamais précisé qu'il n'y avait eu aucune préoccupation au sujet de OneCoin.

La force a fourni de l'aide à des partenaires étrangers d'application de la loi dans le cadre de leurs enquêtes concernant le personnel de OneCoin et elle continuera de le faire.

Si vous pensez avoir été victime d'une fraude en relation avec OneCoin ou si vous soupçonnez quelqu'un de commercialiser activement OneCoin, veuillez le signaler à Action Fraud en ligne."

Jusqu'à cette semaine, cependant, le siège social de OneCoin restait ouvert et les gens continuaient à promouvoir la monnaie.

Une tragédie ougandaise

Dans la région de Ntangamo en Ouganda, non loin de la frontière rwandaise, la plupart des gens vivent de la culture de bananes, ou parfois de manioc, de patate douce, de haricots ou d'arachide.

En 2016, c'est ici que Daniel Lienhardt, 22 ans, est venu alors qu'il était en train de rassembler les 700 000 shillings ougandais (250 $ ou 148.892 FCFA) dont il avait besoin pour acheter une trousse de démarrage OneCoin.

Image caption Habitants du village de Daniel dans la région de Ntangamo

Il avait déjà 400 000 shillings d'économies, et pour lever le reste, il retourna de la capitale, Kampala, à sa maison familiale, prit trois chèvres élevées par ses jeunes frères, et les vendit.

"Il n'y avait pas d'autre moyen", dit-il avec regret.

Daniel fait partie des milliers d'Ougandais qui ont adhéré à la fausse cryptomonnaie du Dr Ruja - et les documents financiers OneCoin divulgués à la BBC révèlent qu'avec le temps, les investisseurs comme lui sont devenus de plus en plus importants pour OneCoin.

En Europe, moins d'argent a été investi au cours du premier semestre de 2017 comparativement à la même période en 2016.

Mais en Afrique, au Moyen-Orient et dans le sous-continent indien, c'était l'inverse. Au fur et à mesure que l'argent commençait à s'épuiser en Europe, les promoteurs se sont tournés de plus en plus vers des pays comme l'Ouganda.

Daniel nous a emmenés, Georgia et moi, à la rencontre de Prudence, qui l'a présenté pour la première fois à OneCoin.

Ils sont toujours amis, même si les deux réalisent maintenant que c'est une arnaque.

Prudence est infirmière dans un bidonville de Kampala, qui pensait pouvoir gagner plus d'argent en vendant OneCoin et en recrutant de nouveaux investisseurs.

Un promoteur principal lui a donné une belle voiture pour impressionner les clients et lui a demandé de rendre visite aux agriculteurs lorsque leurs récoltes étaient en cours et qu'ils avaient de l'argent dans leurs poches.

Image caption Daniel, Prudence et Jamie avec des enfants dans le quartier pauvre de Kampala où Prudence travaille comme infirmière.

Les gens des villages font confiance aux gens de la ville, nous dit Prudence. Pour acheter les paquets, certains ont vendu leur bétail, leurs terres et même leurs maisons - avec des conséquences désastreuses.

"Certains de leurs enfants sont assis à la maison sans aller à l'école - certains n'ont nulle part où dormir. Certains courent parce qu'ils ont obtenu des prêts d'une banque. Certains se cachent. Certains sont divorcés."

Si quelqu'un demande à Prudence quand l'investissement va livrer les richesses promises, elle lui dit d'attendre. Elle ne peut pas se résoudre à leur dire la vérité.

"Je me cache en quelque sorte. Je ne veux pas que les gens que j'ai présentés dans OneCoin me voient bouger. Ils peuvent facilement me tuer. Ils pensaient que j'avais mangé leur argent."

Mais bien qu'elle ait cessé de recruter, beaucoup d'autres ne l'ont pas fait, et il y a encore beaucoup d'acheteurs intéressés, dit-elle.

L'un des principaux bureaux de OneCoin à Kampala est rattaché à une église. Il y a des vidéos du pasteur, connu sous le nom de Mgr Fred, qui dirige la congrégation en appel et en réponse.

"Une vie !" crie-t-il. "Une pièce de monnaie !" répond la congrégation. Nous avons appris que l'évêque Fred est maintenant l'un des principaux promoteurs de OneCoin au pays, bien qu'il affirme qu'il n'en fait plus la promotion pendant les offices religieux.

Comme dans d'autres pays, OneCoin s'est répandu ici grâce à des réseaux d'amis et de familles. Avec Daniel et Georgia, j'ai voyagé vers le sud pour rencontrer sa mère.

Elle vit dans une maison en béton avec un toit en tôle - cinq petites pièces, une petite télévision et un espace de cuisine.

Une serviette couvre la porte d'entrée, et à quelques mètres de là se trouve son champ, où elle cultive sa propre nourriture et vend tout ce qui reste sur le marché local.

La famille avait économisé environ 3 000 livres sterling (2.300.428 FCFA) pour acheter un magasin de maïs afin que la mère de Daniel puisse cesser de passer chaque jour dans les champs.

Mais quand Daniel a découvert l'existence de OneCoin, cela lui a soudain semblé être une bien meilleure alternative.

Sa mère avait des doutes, mais il l'a persuadée de mettre l'argent dans OneCoin à la place. Elle n'avait pas d'ordinateur ou de téléphone intelligent pour faire ses propres recherches.

Image caption Daniel et sa mère

Elle ne parle pas anglais non plus, alors je suis choquée de découvrir, alors que nous nous asseyons et parlons, que Daniel n'a jamais vraiment dit à sa mère que l'argent était perdu.

"Je ne lui ai jamais dit directement que ça ne marcherait pas - qu'il n'y a plus d'argent, plus d'espoir ", me dit-il. "Je lui ai dit que ça changeait. Ils ne cessent de remettre à plus tard. Que je ne sais pas à quoi ils pensent. C'est peut-être juste un retard. Je ne lui ai pas donné la confirmation à 100% que ça ne marchera pas."

Je lui demande pourquoi pas. "C'est difficile. C'est difficile à dire."

La mère de Daniel nous dit ensuite que lorsqu'elle nous a vus pour la première fois, Georgia et moi, elle a supposé que c'était bon signe - que cela signifiait peut-être que son argent allait enfin arriver.

Elle demande quelles nouvelles nous avons à propos de OneCoin. Va-t-elle récupérer son argent ?

Je regarde Daniel.

"Peut-être que tu peux lui dire... Peut-être..." dit-il.

Il ne semble pas sûr que ce soit une bonne idée. Cela le mettrait peut-être dans une position inconfortable. Je ne veux pas être la personne qui annonce la nouvelle à la mère de Daniel.

Georgia suggère que nous disions à la mère de Daniel que nous sommes journalistes et que nous enquêtons sur OneCoin parce que beaucoup de gens ne reçoivent pas leur argent.

Daniel traduit, et la réponse de sa mère revient.

"Si vous avez votre argent et qu'on vous l'enlève, la vie devient stressante ", dit-elle. "Tu as planifié, planifié quelque chose. Si ça n'arrive pas, la vie est dure."

Où êtes-vous, Dr Ruja ?

Lorsque nous avons commencé à planifier le podcast "La Reine disparue de la Cryptomonnaie" en fin 2018, personne n'avait vraiment la moindre idée de ce qui est arrivé au Dr Ruja après sa disparition.

Ce n'est qu'au début de cette année que les autorités américaines ont révélé qu'elle s'était envolée pour Athènes le 25 octobre 2017. Et même alors, la question restait : où était-elle allée ensuite ?

Il y a eu des rumeurs, bien sûr, beaucoup d'entre elles. Igor Alberts, le pivot du MLM, a déclaré qu'il avait entendu dire qu'elle avait des passeports russes et ukrainiens et qu'elle voyageait entre la Russie et Dubaï.

Il a également été suggéré qu'il y a des gens puissants qui pourraient la protéger dans sa Bulgarie natale - et qu'elle pourrait se cacher à la vue de tous à cause de la chirurgie plastique qui la rend méconnaissable.

Image caption Les premiers conseils du détective privé Alan Mclean

J'ai même entendu dire qu'elle pourrait être à Londres. D'autres nous ont dit qu'elle était morte - ce qui reste une possibilité.

C'est clairement une question pour un professionnel, et c'est pourquoi Georgia et moi sommes allés voir le détective privé Alan McLean. Trouver des gens est sa spécialité, et il y a une chose sur laquelle il dit que nous devrions nous concentrer.

"Quel était son style de vie ? C'est la chose la plus importante de toutes ", dit-il. "Retourne à sa vie avant OneCoin. Trouvez qui étaient ses amis, son style de vie, sa famille."

Un autre conseil qu'il nous donne est de savoir où elle a été sur son yacht. Nous devrions essayer d'enlever le mouchard, dit-il, et il n'a pas l'air de plaisanter.

J'explique que c'est probablement au-delà de mes capacités (en plus d'être illégal). Puis il m'a dit de vérifier quels yachts ont été achetés à Athènes au moment de son arrivée de Sofia.

"A mon avis, pour ce que ça vaut, elle se déplace autour de la Méditerranée", dit-il.

Copyright de l’image OneCoin Image caption Dr Ruja était connue pour ses robes chères et son rouge à lèvres rouge.

Quelques semaines après notre rencontre, Alan reprend contact avec nous, avec des informations étonnantes. Ses collègues - également des détectives privés - ont visité des restaurants haut de gamme à Athènes armés de photos de Ruja, et dans l'un d'eux, plusieurs serveurs ont affirmé se souvenir clairement de son dîner là-bas plus tôt cette année.

Quand Georgia et moi les avons appelés pour vérifier, ils l'ont confirmé. Il semble donc que Ruja soit toujours en vie et qu'elle puisse visiter une capitale européenne sans craindre d'être arrêtée.

Une autre piste s'offre à nous lorsque nous visitons un étrange concours de beauté OneCoin à Bucarest. C'est aussi scintillant qu'on pourrait s'y attendre.

Les hommes boivent du champagne à la bouteille, tout le monde nous regarde d'une manière qui nous met mal à l'aise. On s'imprègne de l'atmosphère, on encourage le candidat britannique et on s'en va.

Mais plus tard, nous apprenons que nous aurions pu être en présence du Dr Ruja - qu'elle était là, dans la même pièce, juste devant notre nez. Sauf maintenant avec la chirurgie plastique, et si difficile à repérer.

De Grèce ou de Roumanie, le Dr Ruja pourrait être extradé vers les États-Unis. Si c'est vrai qu'elle était dans ces pays plus tôt cette année, elle a probablement une fausse identité.

Prenant au sérieux le conseil d'Alan McLean sur l'étude de la vie du Dr Ruja avant OneCoin, Géorgia et moi nous tournons vers Internet, qui heureusement n'oublie rien.

Même l'entrée la plus obscure ou le commentaire inoffensif sur un forum est généralement sauvegardé quelque part, et avec assez de recherche peut être trouvé.

Vous avez entendu parler de Google, mais il existe plusieurs autres moteurs de recherche spécialisés dans ce domaine.

Nous commençons donc à déterrer les adresses précédentes, les amis connus, les anciens numéros de téléphone, tout ce qui pourrait nous aider.

Nous savions déjà que le Dr Ruja avait passé une partie de son enfance à Schramberg, dans le sud de l'Allemagne.

Nous avions également visité la ville de Waltenhofen en Bavière, non loin de là, où son père et elle ont acheté une aciérie il y a une dizaine d'années, un épisode qui a conduit à son procès pour fraude.

(Elle a reçu une amende et une condamnation avec sursis en octobre 2016.) Pendant son séjour à Waltenhofen, nous avons appris qu'elle avait un mari allemand, un avocat du célèbre cabinet Linklaters.

Mais nous avons quand même été surpris quand, lors de nos recherches sur Internet, Francfort a commencé à réapparaître encore et encore. Ce n'était pas un endroit qu'on avait pensé à chercher.

Il y avait plusieurs vieilles adresses dans la région de Francfort - celles qu'elle avait publiées sur des forums il y a de nombreuses années, ou qui étaient associées d'une manière ou d'une autre à ses anciens numéros de téléphone.

Puis nous avons commencé à regarder de vieilles photos de Ruja, et nous avons repéré une amie qui est apparue avec elle jusqu'en 2011.

Et cet ami visitait le quartier le plus riche de Francfort en été cette année. À partir d'un minuscule fragment d'affiche annonçant un tournoi de tennis, un expert a identifié le parc dans lequel une photo a été prise.

Nous avons également appris que le Dr Ruja a eu une fille fin 2016, et qu'elle est restée très proche d'elle. La fille, nous a-t-on dit, pourrait être à Francfort. C'est aussi là que le mari du Dr Ruja - ou peut-être son ex-mari - vit et travaille.

Copyright de l’image OneCoin Image caption Dr Ruja a posté une vidéo d'elle et de son bébé sur les réseaux sociaux.

Armés d'un micro et de plusieurs photos du Dr Ruja, nous nous sommes rendus à Francfort et avons fouillé les vieilles adresses et les quartiers fermés qui seraient les plus chers d'Allemagne.

Quelques personnes ont regardé les photos et ont fait une longue pause, suscitant nos espoirs - mais ont ensuite dit qu'ils ne l'avaient pas reconnue.

Un facteur pensait reconnaître le nom, mais il n'en était pas sûr. Nous avons appelé l'avocat qui est (ou était) marié avec elle, et il ne voulait pas parler.

On s'est rapprochés d'elle ? Pourrait-elle vraiment se cacher au cœur de l'UE ? On n'en sait rien. Francfort n'est probablement pas le seul endroit où elle va - ce pourrait être l'un de plusieurs endroits, y compris peut-être Dubaï et la Russie.

Quelques jours plus tard, nous avons reçu un appel d'une source digne de confiance que nous ne pouvons identifier.

Il nous a dit que nous avions raison - Francfort est en effet l'endroit où elle passe une grande partie de son temps. Mais il faut qu'on continue, qu'on trouve la maison. "Vous la trouverez," dit-il. "Tu dois creuser plus profond."

Elle aurait su que nous la cherchions, a-t-il ajouté, et elle se serait moquée de nous.

Le 5 novembre 2019, au lendemain du dernier épisode du podcast "La Reine disparue de la Cryptomonnaie", le frère du Dr Ruja, Konstantin Ignatov, a comparu au tribunal à New York, témoignant pour le gouvernement dans une affaire contre un avocat accusé de blanchiment de 400 millions de dollars de l'argent OneCoin fabriqué aux USA.

Au tribunal, il a été révélé que M. Ignatov a signé un accord de plaidoyer le 4 octobre, dans lequel il a plaidé coupable à plusieurs accusations de fraude.

Un sténographe judiciaire était là pour entendre son témoignage, et d'après son récit de la procédure, Ignatov semble avoir laissé entendre que sa sœur l'avait dupé avec la même ligne que celle que l'organisation avait lancée à ses investisseurs - que les critiques de OneCoin étaient des "détesteurs" qui ne pouvaient être crus.

Elle a disparu, dit-il, parce qu'elle avait peur que quelqu'un de proche ne la livre au FBI. Elle s'était procurée un "grand passeport", dit-il, et lui avait demandé de se procurer des billets d'avion pour Vienne, puis pour Athènes.

OneCoin a toujours nié tout acte répréhensible. Il l'a dit à la BBC : "OneCoin remplit tous les critères de la définition d'une monnaie cryptographique."

Il a déclaré que le podcast "ne présentera aucune information véridique et ne peut être considéré comme objectif, ni impartial".

Il a ajouté que les allégations formulées à ce sujet dans le monde entier étaient contestées, en déclarant :

Nos partenaires, nos clients et nos avocats luttent avec succès contre cette action dans le monde entier et nous sommes convaincus que la vision d'un nouveau système sur la base d'une " révolution financière " sera établie.

OneCoin était une arnaque familière avec une tournure numérique - une nouvelle version extrêmement réussie de l'ancien système pyramidal.

Mais pour moi, il symbolise quelque chose d'autre aussi.

Elle représente le côté sombre de l'évolution technologique rapide - la façon dont chaque nouvelle technologie crée de nouvelles opportunités et possibilités étonnantes pour ceux qui la comprennent, mais aussi la possibilité d'exploiter ceux qui ne la comprennent pas.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Dr Ruja monte sur scène à Wembley sur la chanson "Cette fille est en feu"

Le Dr Ruja a identifié plusieurs points faibles de la société et les a exploités. Elle savait qu'il y aurait assez de gens soit assez désespérés, soit assez avides, soit assez confus pour parier sur OneCoin.

Elle a compris que la vérité et les mensonges sont de plus en plus difficiles à distinguer quand il y a tant d'informations contradictoires en ligne.

Elle a remarqué que la défense de la société contre OneCoin - les législateurs, la police et nous aussi, dans les médias, aurions du mal à comprendre ce qui se passait.

Et, ce qui est le plus frustrant, c'est qu'elle a eu raison de deviner qu'au moment où nous l'aurions réalisé, elle serait partie, avec l'argent.