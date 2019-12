Comment la suppression des "j'aime" change Instagram

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le logo d'Instagram

Chaque jour, quelque 95 millions de photos et de vidéos sont téléchargées sur Instagram. Et chaque jour, les utilisateurs peuvent regarder et "aimer" les 4,2 milliards d'images et de vidéos disponibles sur le réseau social.

En juillet, Instagram a annoncé qu'à la suite d'un essai au Canada, il éliminerait les l'affichage public de "j'aime" visibles dans six pays, dont l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors que les utilisateurs peuvent voir leurs propres nombres de "j'aime", leurs abonnés ne le peuvent plus.

Nous en sommes à plusieurs semaines, après cette restriction - est-ce que cela a changé le fonctionnement d'Instagram ? Cela dépend à qui vous le demandez.

Certains influenceurs australiens ont critiqué cette décision. Jem Wolfie, un influenceur de l'alimentation et du conditionnement physique de Perth avec 2,7 millions de suiveurs, s'est plaint à la radio nationale qu'Instagram lui avait enlevé un outil essentiel. Un jeune Instagrammer de Melbourne, Mikaela Testa, s'est mis à pleurer sur YouTube pour dénoncer la nouvelle mesure de la plateforme. Les deux femmes ont immédiatement été bombardées de railleries à travers les réseaux sociaux et les grands médias pour qu'elles "trouvent un vrai emploi ".

Pour eux, cependant, et pour beaucoup d'autres, Instagram est un vrai travail. Certains, comme l'influenceur australien de la condition physique Kayla Itsines, peuvent y tirer des revenus considérables. Itsines, qui a près de 12 millions de suiveurs et une application et un programme de conditionnement physique, valait plus de 46 millions de dollars australiens (31 millions de dollars ou 18.472.267.228 FCFA) l'an dernier, combinés avec son fiancé Instagramming.

Pourquoi Instagram a-t-il rendu les "j'aime" invisibles ? Pour créer un "environnement moins pressurisé" et pour répondre aux préoccupations de santé mentale de ses utilisateurs, a déclaré Adam Mosseri, directeur d'Instagram, lors d'une conférence en Californie plus tôt cette année. La cyberintimidation est omniprésente, et beaucoup d'influenceurs courent après les gens jusqu'au point de les épuiser. Mais certains craignent que le ré-aménagement les empêche de gagner leur vie.

Copyright de l’image Tammy Hembrow Image caption Tammy Hembrow a 9,7 millions de suiveurs sur son compte principal.

Il est intéressant de noter qu'un mois après le changement, beaucoup de personnes influentes - du moins publiquement - accueillent favorablement le changement et se désintéressent des préoccupations concernant la menace qui pèse sur leur revenu.

La suppression des "j'aime".

Les influenceurs d'Instagram gagnent de l'argent en s'associant à des annonceurs pour promouvoir leurs produits dans leurs messages ou par le biais d'"stories" temporairement visibles.

L'influenceuse Carmen Huter dit qu'une règle générale est qu'un créateur avec 100 000 suiveurs pourrait être capable de demander 1 000 $ (595.670 FCFA) par message, mais cela peut varier considérablement en fonction du niveau d'engagement des utilisateurs : plus il y a de "j'aime", de commentaires et d'actions de leur public, plus importante est leur influence.

Sur Instagram, les influenceurs du fitness peuvent promouvoir leur propre programme ou des influenceurs de mode peuvent s'associer à de grandes enseignes ou marques.

Tammy Hembrow, une institutrice de fitness et de beauté avec 9,7 millions de suiveurs sur son compte principal promet ses propres activités et ces de marques partenaires sur son compte. Elle dit que le changement n'a pas eu d'impact sur sa façon de faire des affaires.

Les "j'aime' sont devenus un concours de popularité", dit-elle. "Mais ce qui, à mon avis, intéresse vraiment les entreprises, ce sont les impacts sur le terrain et les actions suscités par les publications".

Par exemple, les données démographiques et l'emplacement de ses suiveurs, ou les impressions - combien de fois un message a été vu.

Elle pense aussi que la suppression des "j'aime" permet à ses suiveurs de mieux apprécier son travail.

Maintenant, les gens se concentrent sur les photos et les vidéos que vous partagez, pas sur le nombre de personnes qu'ils "aiment. Tammy Hembrow, , Institutrice de fitness et de beauté

Max Doyle, directeur général d'une agence de marketing d'influence basée à Sydney, déclare qu'il est trop tôt pour déterminer les résultats de l'essai, mais il prévoit "une réduction de l'engagement" si les abonnés n'en ont pas conscience. "Et l'engagement est comme une monnaie d'échange numérique pour les personnes influentes ", dit-il. "Les spécialistes du marketing [travaillant avec des influenceurs] devront être un peu plus avisés."

Copyright de l’image Justin Sullivan Image caption Adam Mosseri, patron d'Instagram, s'exprimant en avril.

L'époque où une personne influente posait simplement avec un chewing-gum avec une légende disant qu'elle aimait son haleine fraîche et mentholée est révolue, dit-il. Les gens devront être plus créatifs : peut-être photographier ce chewing-gum dans une belle présentation de l'intérieur d'un sac à main d'un utilisateur d'Instagram.

Joe Gagliese, cofondateur d'une agence d'influence mondiale basée au Canada, affirme que pour les influenceurs, la suppression de l'affichage du nombre de "j'aime" est "plus un choc pour leur ego que leur métier". Cela fait des années qu'il n'a pas vu des agences payer des influenceurs en fonction du nombre de "j'aime" que récolte une publication, principalement parce que ce système pouvait être si facilement corrompu.

Gagliese est d'accord avec Doyle pour dire que le principal impact sera d'encourager les personnes influentes à tenir compte des commentaires afin de promouvoir d'autres formes d'engagement. Toutefois, Gagliese s'inquiète du fait que ce soit dans les commentaires et les messages directs que l'intimidation et le harcèlement nuisibles se produisent le plus souvent.

Déjà, certains abonnés ont commencé à subvertir le système des "j'aime invisibles ", affirme Crystal Abidin, chargée de recherche principale en études Internet à l'Université Curtin en Australie occidentale. "Nous voyons des abonnés élaborer des stratégies en laissant de multiples commentaires. Peut-être qu'au lieu de laisser un commentaire disant "Je t'aime tant", ils mettront un mot dans chaque ligne, laissant cinq commentaires pour créer cette masse d'activité." Cette stratégie consiste à créer plus de commentaires. Ils essaient toujours de jouer avec les chiffres, en espérant que cela reflète bien leur influence préférée.

Avoir à re-stratégiser chaque fois qu'une plateforme change pour continuer à travailler ajoute probablement plus de tension mentale aux influenceurs. Crystal Abidin,, Université Curtin en Australie

Selon elle, le changement oblige les utilisateurs à réfléchir davantage à la question de savoir s'ils "aiment" un élément de contenu et pourquoi, plutôt que de simplement sauter dans le train d'une image qui leur plaît bien.

Copyright de l’image Carmen Huter Image caption Le compte Instagram d'Huter compte 132 000 suiveurs.

Problèmes de santé mentale

Un porte-parole de Facebook, le propriétaire d'Instagram, a déclaré à BBC Worklife que "ce test ne fait que rendre vos 'j'aime' privés pour vous, afin que vous puissiez vous concentrer moins sur les j'aime et plus sur le récit de vos histoires ".

Joanne Orlando, chargée de cours principale en éducation et mode de vie numérique à l'Université de Western Sydney, affirme que le changement "permettra peut-être aux gens de sentir qu'ils n'ont pas à être trop glamour ou trop beaux pour pouvoir afficher du contenu sur Instagram".

Cependant, Abidin dit qu'en changeant le mode de fonctionnement de la plateforme, il pourrait y avoir une tension supplémentaire pour certains qui gagnent leur vie sur la plateforme. Le fait de cacher les j'aime au public réduit probablement la pression de se " montrer " aux autres, mais les inquiétudes de base et la précarité de l'industrie dans son ensemble sont toujours présentes ", dit-elle.

"Avoir à développer de nouvelles stratégies chaque fois qu'une plate-forme change pour continuer à travailler ajoute probablement plus de tension mentale aux influenceurs ", dit-elle - ils sont dépendants des caprices de la plate-forme. "Même s'ils aimeraient se considérer comme des entrepreneurs indépendants dans cet espace, il suffit que les responsables des plateformes prennent une décision pour que tout change."

Les choses changent et le sentiment d'être propriétaire d'Instagram est très dangereux parce que, vraiment, Instagram vous possède. Carmen Huter

"Nous ne possédons pas d'Instagram".

Carmen Huter prend de belles photos d'endroits magnifiques. Avec 132 000 suiveurs, l'Autrichien néo-zélandais est un micro-influenceur dans le monde du voyage, s'associant à des organisations allant des offices du tourisme aux sociétés de photo en passant par les marques de vêtements d'aventure.

Huter croit que les changements n'auront pas d'impact sur son revenu, mais sa valeur peut être mesurée différemment. Instagram, dit-elle, n'a aucune obligation envers ses utilisateurs, et c'est une folie de le penser.

"Les choses changent et il est très dangereux de se sentir propriétaire d'Instagram parce que, en réalité, Instagram vous possède. Nous sommes tous un produit. Que nous y gagnions de l'argent ou non, nous sommes tous un produit et ils nous monétisent chaque jour.

"Je dois une grande partie de mon succès à cette plateforme ", dit-elle. "Mais, en fin de compte, je le dois aussi en grande partie au temps que j'y ai consacré, et je ne peux l'oublier."

