Copyright de l’image Getty Images

Selon une étude, plus d'un patient cancéreux sur dix meurt de problèmes cardiaques et vasculaires plutôt que de leur maladie initiale.

L'European Heart Journal s'est penché sur trois millions de patients américains, atteints de 28 cancers différents, sur une période de 40 ans.

Les chercheurs affirment que l'augmentation du nombre de survivants du cancer signifie qu'une plus grande attention devrait être accordée au risque cardiovasculaire.

Lire aussi:

Les experts britanniques affirment que les médecins devraient être plus sensibilisés et surveiller leurs patients en conséquence.

Parmi les 3,23 millions de patients cancéreux étudiés, 38 % sont décédés du cancer et 11 % de maladies cardiovasculaires (MCV), dont les trois quarts étaient des maladies du cœur.

Une surveillance plus étroite

La proportion de survivantes du cancer qui sont décédées de MCV (maladie cardiovasculaire) était la plus élevée chez les femmes atteintes d'une maladie de la vessie, du larynx, de la prostate, de l'utérus, des intestins et du sein.

Le risque au cours de la première année pourrait s'expliquer par les effets de la chimiothérapie ou de la radiothérapie sur le corps humain.

Mais les taux sont demeurés plus élevés que ceux de la population générale. Selon l'étude, les patients atteints d'un cancer étaient "perpétuellement exposés à un risque élevé".

Media playback is unsupported on your device Deux femmes qui combattent le cancer du sein parlent de leur expérience, de leur douleur et de leur peur.

Dr Nicholas Zaorsky, radio-oncologue, du Penn State Cancer Institute, qui a dirigé l'étude, a déclaré que le fait de connaître le risque pourrait aider les patients à vivre en meilleure santé à long terme.

"Une sensibilisation accrue à ce risque peut inciter les survivants du cancer à adopter des habitudes de vie saines qui réduisent non seulement leur risque de maladie cardiovasculaire, mais aussi le risque de récidive du cancer".

Martin Ledwick, infirmier responsable de l'information sur le cancer à Cancer Research UK, a déclaré :

"Les médecins devraient être au courant de ces recherches, car elles suggèrent que les patients atteints de cancer doivent faire l'objet d'une surveillance plus étroite après le traitement, pour les maladies cardiaques et les AVC. Mais cela ne nous dit pas pourquoi certains patients atteints de cancer risquent davantage de mourir d'une maladie cardiovasculaire".

"Pour certains, il peut être lié au traitement - la radiothérapie à la poitrine et certains médicaments de chimiothérapie peuvent entraîner un risque accru de maladie cardiaque.

"Mais certains des cancers inclus dans l'étude partagent des facteurs de risque liés au mode de vie avec les maladies cardiovasculaires - par exemple, l'obésité et le tabagisme, ce qui pourrait également expliquer le risque accru. C'est une autre raison pour laquelle il est important pour tout le monde d'avoir un mode de vie sain."

Media playback is unsupported on your device Wole Soyinka : "J'ai vaincu le cancer"

Lire aussi:

Minimiser les risques

Le professeur Metin Avkiran, directeur médical associé à la British Heart Foundation, a déclaré que l'étude apportait des preuves supplémentaires que, par rapport à la population générale, les survivants du cancer sont beaucoup plus exposés au risque de décès par maladies cardiaques et circulatoires.

Il a ajouté :

"Nous avons besoin de plus de recherches pour comprendre pourquoi et si d'autres facteurs que les effets néfastes connus de certains traitements anticancéreux sur le cœur et les vaisseaux sanguins sont en jeu".

"Ce qui devient de plus en plus clair, c'est que les cancérologues et les cardiologues doivent travailler ensemble dès le début pour essayer de minimiser le risque que les patients survivent au cancer mais succombent à des maladies cardiaques et circulatoires".