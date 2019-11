Des médecins indiens retirent un rein de 7,4 kg à un patient

Copyright de l’image Getty Images

Des médecins indiens ont prélevé un rein pesant 7,4 kg - soit le poids de deux nouveau-nés - d'un patient.

On pense qu'il s'agit du plus gros rein jamais enlevé en Inde - un rein pèse habituellement entre 120 et 150g.

Le patient souffrait d'une maladie appelée maladie autosomique dominante du rein polykystique, qui provoque la croissance de kystes partout dans l'organe.

Un médecin impliqué dans l'opération a dit que les gros reins étaient fréquents chez les patients atteints de la maladie.

Lire aussi:

Cependant, Dr Sachin Kathuria, de l'hôpital Sir Ganga Ram de Delhi, a déclaré que les médecins n'enlèveraient généralement pas l'organe à moins qu'il y ait des symptômes d'infection et de saignement interne, car ils effectuaient au moins certaines fonctions de filtration dans le corps.

"Ce patient avait contracté une mauvaise infection qui ne répondait pas aux antibiotiques, et la taille massive du rein causait des difficultés respiratoires au patient, nous n'avions donc pas d'autre choix que de l'enlever," dit-il.

Dr Kathuria a ajouté que les médecins s'attendaient à un gros rein lorsqu'ils ont opéré le patient, mais la taille de cet organe les avait quand même surpris.

"Son autre rein est encore plus gros", a-t-il dit à la BBC.

Lire également:

Il a dit que le rein le plus lourd d'après le Guinness World Records est de 4,5 kg, bien que les revues d'urologie aient enregistré des reins qui étaient encore plus lourds que celui-ci. Un rein d'un patient aux États-Unis avait pesé 9 kg et un autre aux Pays-Bas avait fait 8,7 kg.

Le Dr Kathuria a déclaré que les médecins n'avaient pas encore décidé s'ils devaient soumettre leurs résultats à la commission Guinness en tant que record mondial, mais qu'ils y réfléchissaient.

Selon le site Web du SSN, la néphropathie polykystique est une maladie héréditaire courante, qui cause des problèmes lorsque les patients ont entre 30 et 60 ans.

Elle détériore la fonction rénale jusqu'à ce qu'elle aboutisse finalement à une insuffisance rénale.

Ecouter: