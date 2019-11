"J'ai tenu secret ma start-up de plusieurs millions de dollars"

Copyright de l’image Daragh Mc Sweeney/Provision Image caption Marcin a commencé à écrire des logiciels antivirus à l'âge de 14 ans.

"Si tu es à l'université maintenant, au lieu de sortir et de te saouler avec tes amis, prends une soirée par semaine juste pour voir s'il y a quelque chose sur quoi tu veux travailler personnellement", conseil de Marcin Kleczynski, jeune entrepreneur.

Beaucoup d'entrepreneurs ont "un moment" qui leur fait réaliser qu'ils sont sur "quelque chose".

Pour Marcin Kleczynski, cela a eu lieu alors qu'il travaillait discrètement sur son entreprise de logiciels antivirus à partir de ses recherches d'étudiants.

La série hebdomadaire The Boss de la BBC présente différents chefs d'entreprise du monde entier. Cette semaine, nous nous entretenons avec Marcin Kleczynski, directeur général et co-fondateur de la société américaine de logiciels antivirus Malwarebytes.

Sa jeune entreprise Malwarebytes avait moins d'un an à la fin de 2008, elle déjà jouissait déjà d'une bonne réputation dans le monde de la cybersécurité.

Marcin, alors âgé d'à peine 18 ans, était sur le point de réussir à allier la gestion de sa start-up à sa vie étudiante à l'Université de l'Illinois lorsqu'il a rencontré un problème.

J'avais vraiment du mal à analyser le dernier virus informatique, quand tout à coup, j'obtiens une page blanche sur mon écran qui me dit :

" Vous avez été banni du réseau de l'école à cause d'une activité malveillante sur votre ordinateur ", dit-il.

Marcin (à gauche), photographié ici pendant une partie de hockey sur glace alors qu'il était étudiant, s'est amusé à l'université.

"Ils avaient évidemment détecté que j'avais un virus sur mon ordinateur, mais ils n'avaient pas réalisé que c'était délibéré. J'appelle le service d'assistance informatique de l'université et ils m'envoient un enfant, pas plus âgé que moi. Il s'assoit devant mon ordinateur et le regarde et me dit : " Bon sang, vous avez vraiment tout gâché ".

"Puis, juste devant moi, il se connecte sur mon site web et télécharge Malwarebytes", raconte-t-il.

"Je n'ai rien dit, je suis resté derrière lui et je l'ai regardé réparer mon ordinateur avec mon logiciel pour me remettre en ligne. Il est parti sans savoir qui j'étais, mais aujourd'hui encore, j'aime ce moment."

Un chiffre d'affaires annuel de plus de 126 millions de dollars

Lorsque Marcin a obtenu son diplôme en informatique en 2012, il avait tranquillement développé Malwarebytes en une entreprise gagnant quelques millions de dollars par an.

Tout cela sans qu'aucun de ses professeurs n'ait la moindre idée de ce qui lui prenait son temps, et de pousser ses notes à la baisse.

Aujourd'hui, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 126 millions de dollars US (plus de 75 milliards FCFA) et compte des millions de clients dans le monde.

Né en Pologne en 1989, Marcin est arrivé aux Etats-Unis avec sa famille à l'âge de trois ans et s'est installé à Chicago.

Adolescent obsédé par le jeu, il avait contracté accidentellement un virus à l'âge de 14 ans et avait appris tout ce qu'il devait savoir sur les bugs informatiques sur les forums Internet et dans un livre "For Dummies".

L'entreprise devenait réelle

L'entreprise compte aujourd'hui plus de 750 employés.

Lancement officiel de Malwarebytes en janvier 2008 alors qu'il n'avait que 18 ans, il a grandi rapidement, et il a décidé que commencer l'université en septembre de la même année ne ferait que le ralentir. Sa mère avait d'autres pensées.

L'entreprise devenait réelle, alors je suis allé voir ma mère et je lui ai dit :

" Je ne pense pas que je vais aller à l'école ", dit Marcin. "Quinze secondes plus tard, on faisait mes valises et j'allais à l'école."

Ce qui a d'abord alarmé Mme Kleczynski, c'est que son fils adolescent avait lancé l'entreprise avec un homme, dans la trentaine, du nom de Bruce Harrison.

Marcin et Bruce écrivaient des logiciels ensemble depuis plus d'un an, après avoir commencé à parler sur des forums anti-virus.

"Voilà ce gamin de 17 ans... cet homme de 35 ans. Imagine ce que tu vas dire à ta mère ?...." dit Marcin.

Marcin et Bruce ne s'étaient pas rencontrés physiquement à l'époque. Bruce était réparateur d'ordinateurs au Massachusetts et Marcin était chez lui à Chicago.

En fait, ils ne se sont pas vus en chair et en os avant que Malwarebytes n'ait eu plus de 12 mois.

"Nous ne nous sommes rencontrés qu'un an environ après le lancement du produit, lorsque nous avons atteint notre premier million de dollars ", explique Marcin.

"Même ça, c'était un peu anticlimatique. C'était juste : "Hé, Bruce ! - On s'est serré la main et on est passés à autre chose."

Aujourd'hui, Bruce, qui est responsable de la recherche, vit et travaille toujours sur la côte est des Etats-Unis, tandis que Marcin est basé au siège social dans la Silicon Valley.

L'entreprise compte maintenant plus de 750 employés et des bureaux à l'étranger en République d'Irlande, à Singapour et en Estonie.

Depuis 2014, elle a obtenu 80 millions de dollars (47.704.325.866 FCFA) en fonds d'investissement.

Marcin est un pilote qualifié qui aime voler dans ses temps libres.

Malwarebytes indique que son logiciel effectue maintenant 187 millions d'analyses de virus chaque mois pour les particuliers et les entreprises, et est installé plus de 247 000 fois par jour.

Comme beaucoup d'entreprises d'antivirus, elle exploite un modèle d'affaires "freemium" - la version de base est gratuite, mais vous pouvez alors payer pour une protection plus avancée.

Bien que l'entreprise ait connu une forte croissance constante, Marcin a tiré de dures leçons de son parcours.

Le moment le plus difficile a été de traverser une période presque catastrophique en 2014 où le produit a connu des pannes à grande échelle.

Période de vaches maigres

"Nous avions un faux positif, ce qui signifie que nous avons détecté un logiciel malveillant qui n'était pas du tout malveillant", dit-il.

"Notre logiciel a fini par détruire par erreur des centaines de milliers d'ordinateurs. Les centres d'urgence du 911 sont en panne, les hôpitaux aussi.

C'était mauvais. Cela s'est d'ailleurs produit dans toutes les entreprises d'antivirus, mais ces erreurs peuvent être fatales pour l'entreprise parce que vous perdez la confiance.

"Mais on l'a réparé et on s'en est sorti. Aujourd'hui encore, le système que nous avons créé pour éviter que cela ne se reproduise s'appelle "Le système de prévention de l'extinction de Malwaresbytes" - nos ingénieurs ont un grand sens de l'humour."

Il a rencontré sa future femme alors qu'il était à l'université.

Carl Gottlieb, un podcasteur de la cybersécurité, affirme que malgré son activité dans l'industrie antivirus "notoirement hostile", "Malwarebytes est en plein essor".

"Avec tant de fournisseurs concurrents, la notoriété de la marque est essentielle, et cette mesure [prise par Malwarebytes] pour offrir un produit gratuit il y a des années porte ses fruits, car tant de clients connaissent le nom et l'utilisent déjà dans leurs foyers. Ce que Marcin et son équipe ont accompli est impressionnant à voir."

Marcin, qui n'a encore que 29 ans, affirme que son jeune âge a été un avantage. Il encourage d'autres jeunes entrepreneurs en herbe à créer leur propre entreprise.

"Vous avez entendu mon histoire, j'ai démarré l'entreprise quand je vivais chez mes parents", dit-il.

"Et puis, même à l'université, tout a été payé avec un prêt étudiant, alors j'ai été nourri. Si tu es à l'université maintenant, au lieu de sortir et de te saouler avec tes amis, prends une soirée par semaine juste pour voir s'il y a quelque chose sur quoi tu veux travailler personnellement", conseille-t-il.

Il avoue que ses années universitaires ont été plus difficiles que celles de ses amis, qu'il a à peine obtenu son diplôme et que sa vie sociale en a sans doute souffert. Cependant, il est content que sa mère l'ait forcé à partir. "D'abord, j'y ai rencontré ma femme", dit-il.

Regarder aussi: