Les mariages sont un sujet de grand intérêt dans le monde entier, mais pour les femmes dans certaines parties du globe, la cérémonie "nuptiale" peut être traumatisante et se transformer en une nuit qu'elles n'oublieront jamais - pour toutes les mauvaises raisons.

Dans plusieurs pays arabes et musulmans, les femmes sont censées être vierges lorsqu'elles se marient.

Le département arabe de la BBC a parlé à des femmes de divers milieux sociaux de l'impact que leurs nuits de noces ont eu sur leur vie matrimoniale, et comment un manque évident d'éducation sexuelle a affecté leur mariage.

Vous trouverez ci-dessous des photos de femmes d'âges différents - dont la vie a été bouleversée le jour de leur mariage.

Somayya - 23 ans

Somayya a enduré une bataille avec sa famille, parce qu'ils lui ont refusé l'autorisation d'épouser Ibrahim, l'homme qu'elle aimait profondément et qu'elle considérait comme un mari idéal pour toute fille.

Elle était loin de se douter qu'une fois son rêve réalisé, elle serait confrontée à un choc très puissant.

C'est lors de leur première nuit ensemble, plus communément appelée "nuit nuptiale", que tout amour a disparu en raison de ses soupçons sur sa "virginité".

Alors qu'elle était étudiante à l'Université de Damas, en Syrie, Somayya, 23 ans, était sur le point d'obtenir son diplôme en littérature arabe.

Mais elle était préoccupée par Ibrahim, qui a juré de s'assurer que rien ne l'empêcherait de terminer ses études et d'obtenir son diplôme.

Malgré le refus de sa famille d'autoriser le mariage, vu qu'elle n'avait pas encore obtenu son diplôme et qu'il n'avait pas encore trouvé sa propre maison, Somayya était obstinée.

Elle a épousé Ibrahim, mettant toute sa foi dans l'amour et son soutien.

Elle s'en est prise à toute sa famille, allant jusqu'à déclarer qu'elle vivrait heureuse avec son homme, qu'elle respectait comme sa propre mère.

Mais pendant sa nuit de noces, Somayya a eu un choc.

Son nouveau mari "avec empressement et sans lui donner le temps de reprendre son souffle, s'est mis à pénétrer son hymen dès qu'il le pouvait, prétendant que son amour pour elle justifiait son empressement".

"J'ai coopéré, dit Somayya, et, malgré mon épuisement, j'ai obéi.

La romance semblait soudainement s'évaporer

Mais toute trace de romance semblait s'évaporer soudainement.

Son visage a changé de couleur et d'expression, elle lui a expliqué qu'elle savait qu'il se doutait qu'elle n'était pas vierge dès qu'il a dit " il n'y a pas de taches de sang ".

La plupart des femmes saignent, à des degrés divers, pendant la rupture de l'hymen, mais, selon les médecins et les experts, le saignement ne survient pas nécessairement chez toutes les femmes.

Les hymens sont nombreux et variés : certains ne peuvent être pénétrés que chirurgicalement ; d'autres sont si délicats qu'ils se brisent sans saigner ; et certaines filles naissent sans hymen du tout, ou leurs hymens se brisent accidentellement à la suite d'une blessure subie durant leur enfance.

Décrivant la réaction de son mari, Somayya dit que "ses éclats étaient comme des poignards enfoncés dans ma poitrine, il m'a tuée sans le savoir".

"Il n'a même pas essayé de me parler. Je me sentais négligée et comme si j'étais un suspect en attente de procès. Avant le mariage, nous avions discuté de beaucoup de choses", ajoute-t-elle, "même de notre nuit de noces, qui était censée être la meilleure nuit de notre vie".

"Nous pensions en savoir beaucoup l'un sur l'autre, mais tout est passé par la fenêtre quand "aucun signe de virginité n'est apparu".

Des draps ensanglantés

Bien que de tels incidents soient courants dans sa société, Somayya ne s'attendait pas à ce qu'elle en fasse l'expérience par elle-même, parce qu'elle supposait que les attitudes des jeunes hommes avaient changé et que leurs opinions étaient différentes de celles de la génération de ses grands-parents, surtout que son fiancé était un intellectuel, ouvert et universitaire.

Mais lorsqu'il a suggéré, le deuxième jour de leur vie conjugale, de consulter un médecin pour confirmer sa virginité, elle a été sidérée.

Les tests de virginité pour les filles sont une coutume séculaire, mais les motifs des tests et les méthodes d'inspection diffèrent d'une société à l'autre.

Dans les familles plus conservatrices, il n'est pas rare de célébrer la virginité de la jeune fille lors de sa nuit de noces en grande pompe, par exemple en montrant les draps ensanglantés aux familles des mariés, et une cérémonie spéciale est parfois organisée pour souligner la signification de la "confirmation".

Il existe des moyens d'obtenir les preuves souhaitées - il est relativement facile de " recoudre " l'hymen chirurgicalement, et il existe des hymens artificiels fabriqués en Chine - des prothèses qui donnent l'apparence d'un hymen intact et libèrent un liquide rouge qui ressemble au sang lorsqu'il est soumis à une pression.

Mais des femmes comme Rozana, par exemple, pourraient encore être confrontées à la perspective d'un résultat très différent, même si elles sont tuées au nom de l'"honneur".

'Avoir des relations sexuelles semblait malpropre'

Lors d'une visite chez un gynécologue le lendemain, Somayya a découvert que son hymen était épais et on lui a dit qu'il ne se romprait que si elle devait accoucher naturellement.

Son mari a soufflé de soulagement et un sourire s'est formé sur son visage, mais il était trop tard.

Somayya avait pris sa décision, et elle était déterminée à obtenir un divorce le plus tôt possible.

Expliquant pourquoi elle a mis du temps à demander le divorce, Somayya déclare : "mon mari est devenu un étranger pour moi. Je craignais qu'il ne répète ce que la société peut dire sur ma virginité. Je ne pouvais pas prédire ce qu'il ferait ensuite. Tout et n'importe quoi était à prévoir. Je ne pouvais plus être certain de ma sécurité autour de quelqu'un qui a détruit une relation de plusieurs années en quelques secondes".

Après une brève pause, Somayya ajoute : "en vérité, je ne sais pas comment décrire mon état et comment je me sentais envers lui après cette nuit-là, mais je ne pouvais pas supporter de vivre avec lui après qu'il ait réduit tout mon être à une membrane sans valeur. En fin de compte, je suis un être humain, pas seulement un tissu membranaire".

Depuis, le bien-être psychologique de Somayya s'est détérioré.

Elle fuyait les visiteurs et évitait de sortir n'importe où.

Elle se sentait comme si elle jouait le rôle traditionnel du genre, où la femme est docile et impuissante sans l'approbation de son mari.

Au cours des trois mois qui ont suivi, elle a eu des rapports sexuels avec lui sans le vouloir à plusieurs reprises.

"Quand il m'a pénétrée, la répulsion s'est emparée de moi," dit-elle.

"Je ne voulais pas de lui, et je ne ressentais rien du tout, parce que ma passion s'était éteinte cette nuit-là. J'attendrais simplement qu'il finisse et me laisse tranquille. Avoir des relations sexuelles avec lui me semblait malpropre et frauduleux, parce que c'était plus un devoir et une tâche que je devais accomplir, plutôt qu'un acte d'amour", explique-t-elle.

Conseils pour la nuit de noces

Image caption Le psychiatre Amal al-Hamid offre aux couples des conseils pour les préparer à leur nuit de noces.

Somayya n'est pas un cas unique dans sa société, car il y en a beaucoup d'autres comme elle derrière des portes bien fermées, se tenant à l'écart et évitant le mépris et le jugement de la société.

Mais les enfants et les familles sont plus tard affectés par le manque d'ouverture pour discuter librement et franchement de la question.

Amal al-Hamid, psychiatre, a parlé à la BBC de l'état psychologique d'une femme la nuit de son mariage.

Elle offre des conseils aux couples bientôt mariés pour les aider à éviter les problèmes imprévus : "les conseils psychologiques ne sont pas très demandés dans notre société, à cause d'idées préconçues mal placées."

Al-Hamid croit que la participation à des séances de consultation prénuptiale peut aider à assurer un bon départ au voyage matrimonial, un voyage dont le point d'ancrage est le dialogue et la compréhension.

"Les couples doivent demander des conseils psychologiques pour se munir d'informations utiles et pertinentes, et demander n'importe quoi - aussi privé soit-il - sur leur intimité imminente, sur les différents types d'hymen, et comment s'assurer que leur pénétration n'inflige pas de séquelles durables à la femme, pour que ce soit une nuit agréable plutôt que douloureuse".

"Malheureusement, poursuit al-Hamid, beaucoup de gens pensent en savoir beaucoup sur l'état psychologique et physiologique d'une femme nouvellement mariée, mais d'innombrables expériences ont prouvé le contraire.

"Dans de nombreux cas, observe-t-elle, de tels problèmes ne sont pas traités et s'aggravent avec le temps, pour se compliquer à long terme.

'Preuve de chasteté'

La BBC a demandé à 20 hommes comment ils réagiraient s'ils se trouvaient confrontés à "aucun signe de virginité" lors de leur premier acte d'intimité.

Les hommes étaient âgés de 20 à 45 ans, mariés et célibataires et comprenaient des universitaires, des médecins, des enseignants et des personnes qui se considèrent comme ayant un "esprit ouvert" sur le sujet.

La réponse ? La plupart des réponses étaient directement ou indirectement négatives.

La majorité des personnes interrogées ont assimilé "les taches de sang à la chasteté et à la preuve de la virginité de la mariée" qui, selon elles, était la pierre angulaire d'une vie conjugale heureuse fondée sur la confiance et la compréhension.

Plus d'amour ni de passion

Quelques mois plus tard, Somayya s'est ouverte à son mari au sujet de son désir de mettre fin à leur mariage, disant qu'il n'y avait aucun moyen de revenir sur sa décision parce que, comme elle le disait, elle craignait pour sa vie autour de lui, et parce qu'il ne restait ni amour ni passion après cette première nuit fatidique.

Elle a également révélé comment elle pensait que ses soupçons "insensibles" l'avaient offensée et dégradée.

"Il a été choqué, parce qu'il se sentait en droit, en tant qu'homme, de se demander si sa femme avait déjà eu des relations sexuelles. Il m'a dit qu'il ne divorcerait pas de moi tant que je vivrais, et m'a conseillé de bien réfléchir à mon "comportement rebelle", car il ne pouvait qu'entraîner des "regrets et des remords", raconte-t-elle.

"Notre société a deux poids, deux mesures, dit Somayya, les exploits sexuels des hommes sont reconnus et même loués, mais lorsqu'il s'agit des femmes, un tel comportement est une cause de rejet social, et parfois passible de mort. Mon ex-mari était l'un d'entre eux, ricanant comme il se vantait à ses amis de son histoire sexuelle, mais s'emportait de colère si je faisais ne serait-ce qu'une petite plaisanterie ", a-t-elle ajouté.

Après que sa famille a refusé de la soutenir dans sa demande de divorce, qualifiant son raisonnement de "mesquin et trivial", Somayya a quitté la Syrie en juin dernier pour l'Europe.

Jumanah - 45 ans

Jumanah a passé la majeure partie de sa vie en Syrie, dans le quartier al-Bab d'Alep, avant de s'installer à Bruxelles, en Belgique, en 2016.

Elle a déclaré à la BBC qu'elle avait attendu 20 ans pour finaliser son divorce.

"J'avais 19 ans quand mon père a décidé que j'épouserais mon cousin, contre ma volonté. Je ne voulais pas de lui. J'adorais étudier, mais ils m'ont fait croire qu'il était la bonne personne pour moi et que je finirais par m'habituer à lui. L'amour viendra plus tard, disaient-ils", raconte Jumanah.

Dans de nombreuses familles conservatrices et dans les zones rurales, c'est la norme pour les parents des mariés d'attendre dans la maison des jeunes mariés pendant que la "virginité" de la mariée est vérifiée et confirmée.

Jumanah se souvient de sa nuit de noces de façon vivante et avec une douleur palpable, comme si cela venait d'arriver.

"Il a fermé la porte et nous a dit de nous dépêcher, car les anciens de la famille attendaient la vérification.C'était absolument horrible", dit-elle.

"Mon mari ne m'a pas parlé, mais il s'est mis à terminer sa tâche sans se donner la peine de me parler, même pour quelques minutes, pendant que je tremblais de peur et de répulsion."

Jumanah ajoute que "malgré ma douleur physique et ma détresse émotionnelle, la seule préoccupation de mon mari était cette tache de sang".

Honteuse

"Je n'ai pas saigné cette nuit-là, alors mon mari a brisé le silence de la nuit en hurlant : "Il n'y a pas de sang !" et j'ai déclenché une avalanche de jurons que je ne peux pas me résoudre à répéter. Ses yeux étaient comme des charbons qui me brûleraient à tout moment."

Pendant une heure environ, elle a été saisie par le choc et la peur, Jumanah a été stupéfaite et incapable de prononcer un seul mot.

Ils ne l'ont pas attendue jusqu'au matin, mais l'ont traînée dehors le soir même pour voir un gynécologue qui allait confirmer sa virginité.

"Je me souviens du médecin qui me consolait comme s'il était mon père, se souvient-elle, et qui réprimandait mon mari pour ce qu'il avait fait".

Jumanah a été forcée de vivre avec son mari qui l'a critiquée publiquement, parce que sa famille et tous ceux qui l'entouraient ne voulaient pas appuyer son désir de se séparer, ni cette nuit-là, ni pendant les 20 années de conflit conjugal.

Une vingtaine d'années et quatre enfants plus tard, Jumanah n'a pas oublié l'insulte qu'elle a ressentie.

Dès qu'elle est arrivée à Bruxelles avec ses enfants, elle a mis fin à son mariage, dit-elle, pour se venger de son ancien mari et de la société qui ne l'a pas soutenue.

Elle indique que sa vie à Bruxelles avec ses enfants lui convient et qu'elle n'a pas l'intention de se remarier.

Au lieu de cela, elle est impatiente de réaliser ses rêves académiques qu'on lui refusait auparavant, et elle tient à élever ses enfants différemment de la façon dont elle a été élevée.

"Je suis heureuse maintenant, dit-elle, parce que j'ai pu amener mes deux filles ici. Je n'ai pas simplement divorcé de mon mari, j'ai divorcé de la société qui ne me traitait pas du tout équitablement."

Rozana et Amina sur la chirurgie de réparation de l'hymen

Rozana, une autre femme, explique pourquoi elle s'est séparée de son fiancé avec qui elle a passé cinq ans.

"Je lui faisais confiance et je l'aimais beaucoup. Lors d'une de nos réunions, il m'a harcelé pour le sexe, considérant que j'étais, techniquement, sa femme. J'ai fini par me soumettre à son insistance un jour et je l'ai fait.

Six mois plus tard, cependant, sa famille et celle de son fiancé ont subi d'importantes répercussions et un autre désastre s'est produit lorsqu'elles se sont séparées.

"Dans notre société, il n'y a pas de débat sur le châtiment qui est infligé pour la perte de la virginité ", dit-elle, ajoutant, avec un sentiment de finalité, " la mort ".

"Heureusement, mon ami était là pour m'aider. Elle m'a conseillé de rendre visite à un gynécologue discret sous le couteau duquel je devais subir une chirurgie de réparation de l'hymen et être équipé d'un tout nouvel hymen fabriqué en Chine."

"Sans cette petite opération. je serais mort depuis longtemps."

Amina, qui vient d'une famille conservatrice et assez pauvre, a fait une chute sur le seuil de la salle de bain et a saigné un peu.

N'ayant pas réalisé ce qui s'est passé, elle l'a dit à sa mère. Ce dernier l'a emmenée d'urgence chez un gynécologue pour vérifier qu'elle allait bien, mais il a découvert qu'elle avait brisé son hymen.

"Ce jour-là a été une épreuve pour ma mère. Elle ne savait pas quoi faire. Après avoir consulté mes trois tantes, j'ai pris rendez-vous pour une chirurgie de réparation de l'hymen. De telles procédures sont effectuées dans le plus grand secret, car elles sont interdites dans notre pays, et parce que la plupart des gens n'auraient pas cru que j'avais subi un accident, et auraient jeté le doute sur ma virginité pour le reste de ma vie", dit-elle.

Tests de virginité

Dans plusieurs pays arabes et musulmans, de nombreuses femmes subissent des tests de virginité avant le mariage, après quoi la future mariée reçoit un certificat confirmant son statut de jeune fille.

Human Rights Watch a condamné l'Indonésie et d'autres pays arabes et musulmans dans lesquels des "tests de virginité" douloureux sont effectués.

Les femmes plus âgées sont habituellement chargées d'effectuer l'inspection invasive qui implique l'insertion de deux doigts à l'intérieur du vagin pour déterminer si l'hymen est là ou non.

Cette pratique, largement répandue au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, a été décrite par HRW dans un rapport publié en 2014, comme "une forme de violence sexiste, une discrimination inhumaine à l'égard des femmes et une violation flagrante des droits humains".

Une étude menée par la BBC a révélé que l'Inde, l'Afghanistan, le Bangladesh, l'Iran, l'Égypte, la Jordanie, la Libye, le Maroc et d'autres pays arabes, ainsi que l'Afrique du Sud, étaient en tête de la ligue internationale des tests de virginité.

Selon le rapport de HRW, l'Égypte, le Maroc, la Jordanie et la Libye sont parmi les pays où le test de virginité est le plus largement pratiqué.

En réponse, les autorités marocaines et égyptiennes ont catégoriquement nié l'allégation et ont réitéré l'illégalité de cette pratique, qui se fait secrètement.

Note : les noms des quatre participantes ont été changés, selon leurs souhaits.