Sexe violent, une "épidémie silencieuse" liée à la pornographie

Image caption Anna dit qu'on lui a tiré les cheveux, qu'on l'a giflée et qu'un homme lui a mis les mains autour du cou pendant les rapports sexuels.

La violence lors de rapports sexuels consensuels est un pratique répandue, selon des activistes.

Plus d'un tiers des femmes britanniques de moins de 40 ans disent avoir subi des gifles, des étouffements, des bâillonnements ou des crachats non désirés lors de rapports sexuels consensuels, selon une étude pour BBC.

Parmi les femmes qui avaient subi l'un ou l'autre de ces actes, voulus ou non, 20 % ont dit avoir été bouleversées ou avoir eu peur.

Anna, 23 ans, dit qu'elle a été victime d'actes de violence non désirés lors de relations sexuelles consensuelles à trois occasions distinctes, avec des hommes différents.

Lire aussi:

Pour elle, ça a commencé par des tiraillements de cheveux et des gifles. Puis l'homme a essayé de lui mettre les mains autour du cou.

"J'étais choquée, dit-elle, je me sentais extrêmement mal à l'aise et intimidée. Si quelqu'un vous giflait ou vous étranglait dans la rue, ce serait une agression".

Ce n'est que lorsqu'Anna en a parlé à ses amis qu'elle s'est rendu compte à quel point c'était courant.

Media playback is unsupported on your device Sandhya, Rani et bien d'autres encore partagent leurs calvaires à Bombay.

"A partir de ce moment-là, presque tous les gars essayent au moins une, sinon plusieurs combinaisons de ces actes."

Une autre fois, elle dit qu'elle a été étranglée par un homme lors de rapports sexuels - sans consentement ni avertissement.

Anna, qui a obtenu son diplôme universitaire cette année, dit aussi qu'elle avait un partenaire qui l'a manipulée avec tant de force qu'elle a souffert de contusions et de douleurs pendant des jours.

"Je sais que certaines femmes diront qu'elles aiment ça. Ce qui est problématique, c'est quand les hommes supposent que toutes les femmes le veulent."

Lire également:

La société d'études Savanta ComRes a demandé à 2 002 femmes britanniques âgées de 18 à 39 ans si elles avaient été giflées, étouffées, bâillonnées ou qu'on leur craché dessus lors de rapports sexuels consensuels contre leur gré. L'échantillon a été sélectionné pour être représentatif de toutes les femmes du Royaume-Uni par âge et par région.

Plus d'un tiers (38 %) avaient vécu ces actes et ont dit que cela était contre leur gré au moins une partie du temps, alors qu'un peu moins des deux tiers des femmes qui l'avaient vécu ont dit qu'elles ne les avaient jamais désirés (31 %), ou qu'elles n'avaient aucune expérience, ne savaient pas ou préféraient ne pas dire (31 %).

Le Centre for Women's Justice (centre pour la justice aux femmes) a déclaré à la BBC que les chiffres montraient "la pression croissante sur les jeunes femmes pour qu'elles consentent à des actes violents, dangereux et dégradants".

Lire aussi :

Il indique que : "Cela est probablement dû à la disponibilité, à la banalisation et à l'utilisation généralisée de la pornographie extrême."

Adina Claire, codirectrice générale par intérim de Women's Aid, a déclaré que cette étude indiquait "à quelle fréquence les femmes de moins de 40 ans subissent de la violence sexuelle, de la part de partenaires avec qui elles consentent à avoir des rapports sexuels, ce qui les soumet à des humiliations ou les effraie."

"Consentir à avoir des rapports sexuels avec quelqu'un ne diminue pas la gravité des actes de gifle ou d'étranglement de quelqu'un."

Copyright de l’image Getty Images

Je me sentais terrifiée.

Emma a la trentaine et sort d'une relation à long terme lorsqu'elle a eu une aventure d'un soir.

"On a fini au lit et pendant l'amour - sans prévenir - il a commencé à m'étrangler. J'étais vraiment choquée et terrifiée. Je n'ai rien dit à l'époque parce qu'au fond de ma tête, je me sentais vulnérable, comme si cet homme pouvait me dominer."

Lire aussi :

Elle attribue également cette situation à l'influence de la pornographie.

"C'était comme si c'était des choses qu'il avait vues en ligne et qu'il voulait jouer dans la vraie vie."

La recherche a également suggéré que 42 % des personnes qui avaient été giflées, étouffées, étouffées, bâillonnées ou sur lesquelles on a craché lors de rapports sexuels consensuels se sentaient contraintes, obligées ou forcées à le faire.

La violence devient 'normalisée'

Steven Pope est un psychothérapeute spécialisé dans le sexe et les relations.

Il a dit à la BBC qu'il observe l'impact négatif de l'augmentation des actes de ce genre " jour après jour ".

Lire aussi

"C'est une épidémie silencieuse. Les gens le font parce qu'ils pensent que c'est la norme, mais cela peut être très nocif. Ce que nous voyons, c'est que pour beaucoup, cela dévalorise la relation mais - au pire - la violence devient acceptable."

Il s'inquiète du fait que ceux qui se livrent à ces actes ne sont pas conscients des risques.

Les gens viennent me voir lorsqu'ils ont eu des " quasi-accidents ", lorsque l'étranglement ou l'" étouffement " a dépassé les bornes et qu'ils ont été inconscients pendant une longue période.

"Le truc avec la strangulation, c'est que c'est toujours à haut risque, mais c'est littéralement la dernière chose à laquelle les gens pensent."

Lire aussi:

La responsable de la campagne, Fiona McKenzie, a qualifié les résultats du sondage de "particulièrement effrayants".

"J'entends régulièrement parler de femmes qui ont été étouffées, giflées, agressées verbalement et frappées par des hommes avec qui elles avaient des rapports sexuels consensuels ou sur lesquelles on a craché. Dans bien des cas, les femmes n'ont pas été capables au départ de reconnaître qu'il s'agissait d'une agression traumatisante."

Elle a mis sur pied un groupe de campagne, We Can't Consent to This (On ne peut pas consentir à ça), après avoir remarqué une augmentation du nombre de cas où des femmes avaient été tuées lors d'un " jeu sexuel qui a mal tourné " - et où le consentement était utilisé comme moyen de défense ou d'atténuation.

Anna a dit que le sexe est devenu "très centré sur les hommes.... C'est devenu tellement "pornographique" qu'il n'y a pas grand-chose pour les femmes."

Et elle a dit que la violence pendant les rapports sexuels s'est normalisée : "Ce n'étaient que des types ordinaires. Ils n'avaient rien d'unificateur, bien que je suppose qu'ils soient des consommateurs assez fréquents de porno. Ils regardent ça et supposent que c'est ce que les femmes veulent, mais ils ne demandent pas."

La recherche fait suite à des affaires récentes de "sexe brutal" - comme celui qui a conduit à la mort de l'aventurière britannique Grace Millane.