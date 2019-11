Copyright de l’image FRANCK FIFE Image caption Unai Emery est limogé après 18 mois passés à la tête d'Arsenal.

Unai Emery a été limogé de son poste de manager d'Arsenal après 18 mois à la tête du club.

L'Espagnol, qui a déjà mené le Paris St-Germain au titre de champion de France et remporté trois championnats d'Europe avec Séville, a été nommé entraîneur des Gunners en mai 2018, succédant ainsi à Arsene Wenger.

Il a été remplacé temporairement par l'assistant et ancien milieu de terrain d'Arsenal, Freddie Ljungberg.

Arsenal a déclaré que la décision avait été "prise en raison de résultats et de performances qui n'étaient pas au niveau requis".

Les Gunners n'ont pas gagné en sept matches et se sont inclinés 2:1 à domicile face à l'Eintracht Francfort en Europa League jeudi.

Il s'agit de leur pire série sans victoire depuis février 1992, soit huit matchs sous George Graham.

Depuis le 6 octobre, ils n'ont plus remporté de victoire en Premier League, à huit points des quatre premiers.

Ljungberg s'est entraîné vendredi et la déclaration d'Arsenal ajoute : "Nous avons confiance en Freddie pour nous faire avancer. La recherche d'un nouvel entraîneur-chef est en cours et nous ferons une autre annonce quand ce processus sera terminé."

Copyright de l’image Reuters Image caption Freddie Ljungberg (deuxième à gauche) est devenu l'assistant d'Emery en juin.

Ljungberg a posté sur les médias sociaux : "Aussi longtemps que je superviserai Arsenal, je donnerai tout ce que j'ai pour redonner le sourire aux visages. Nous avons beaucoup de travail dans les semaines à venir et l'équipe a besoin de votre soutien. Mettons-nous au travail."

Raul Sanllehi, le responsable du football à Arsenal, et Edu, le directeur technique, en ont informé Emery vendredi vers 9h00 et les joueurs ont été informés à 10h00 alors qu'ils arrivaient pour une séance de récupération.

Ljungberg s'est adressé aux joueurs et Emery a également eu l'occasion de dire au revoir.

Mercredi, BBC Sport a annoncé qu'Arsenal avait identifié Nuno Espirito Santo, le patron des Wolves, comme un remplaçant potentiel pour Emery.

L'ancien entraîneur de Tottenham Mauricio Pochettino, l'entraîneur adjoint de Manchester City, Mikel Arteta, l'ancien entraîneur de la Juventus Massimiliano Allegri et l'entraîneur de Bournemouth, Eddie Howe, sont pressentis au poste.

L'Arsenal Supporters' Trust (AST) a déclaré que le licenciement d'Emery était "malheureux mais inévitable" et que "le défi le plus difficile est de recruter un successeur adéquat".

Et d'ajouter : "Nous sommes loin d'être certains qu'Arsenal dispose du personnel adéquat pour diriger ce processus".

Copyright de l’image Getty Images Image caption Unai Emery a remporté 3 coupes d'Europe avec Séville en Espagne.

"L'AST préconise depuis longtemps que les changements les plus importants dont Arsenal a besoin se situent au sein du conseil d'administration où Arsenal a besoin d'une meilleure gouvernance."

Arsenal a terminé cinquième lors de la première saison d'Emery, 48 ans, à la tête de l'Emirates Stadium après avoir remplacé Wenger.

Ses performances

Les statistiques d'Emery à Arsenal Matches Victoires Nuls Défaites Average Victoires% Premier League 51 25 13 13 10 49% Europa League 20 14 2 4 11 70% League Cup 5 3 1 1 1 60% FA Cup 2 1 0 1 1 50% Total 78 43 16 19 23 55%

Ils ont entamé cette saison après avoir dépensé plus de 130 millions de livres (plus de 100 milliards FCFA) cet été après avoir engagé l'ailier Nicolas Pepe, le défenseur central David Luiz, l'arrière gauche Kieran Tierney, l'attaquant Gabriel Martinelli et le défenseur William Saliba, qui rejoindra le club l'été prochain.

Le club a également fait appel au milieu de terrain Dani Ceballos, prêté par le Real Madrid.

Ils ont commencé la saison avec deux victoires consécutives contre Newcastle et Burnley, mais cette série s'est terminée par une défaite contre Liverpool, avant que les deux autres rivaux du nord de Londres, Tottenham et Watford, n'obtiennent un nul.

Leur dernière victoire en Premier League a été celle sur Bournemouth (1:0).

Samedi, ils se sont battus à domicile contre Southampton pour un match nul 2:2, leur sixième de la saison. Alexandre Lacazette a égalisé dans le temps additionnel.

Arsenal a encaissé 19 buts en 13 matches de première division cette saison et l'ancien gardien des Gunners Bob Wilson a déclaré que les statistiques défensives de l'équipe étaient "effrayantes".

"Ce qui est intéressant, c'est que chaque équipe qui réussit commence par la défense", a-t-il déclaré à BBC Radio 5 Live.

"Regardez Liverpool et ses dirigeants dépensent des millions [75 millions de livres ou 57.714.568.043 FCFA] pour Virgil van Dijk, qui a renforcé leur défense.

"Ils [Arsenal] ont des objectifs superflus et ne semblent avoir aucune idée de la structure défensive."

Emery est le troisième entraîneur licencié de l'équipe anglaise cette saison, après Javi Gracia et Pochettino qui ont quitté Watford et Tottenham respectivement.

La dernière victoire d'Arsenal contre Vitoria Guimaraes en Europa League, le 24 octobre dernier, s'est soldée par 3:2. Une victoire acquise tardivement grâce à deux coups francs de Pepe.