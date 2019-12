Copyright de l’image Reuters Image caption Le président Rouhani a imputé les protestations à des "éléments subversifs" soutenus par des ennemis étrangers.

La dernière vague de protestations en Iran s'est soldée par une répression meurtrière de la part des autorités et une coupure de l'Internet dans le pays.

Cet incident a rendu encore plus difficile l'obtention d'informations fiables hors d'Iran. Le contrôle des médias est strict dans le pays même dans des circonstances normales.

Mais que savons-nous et qu'ignorons-nous de ce qui s'est passé en Iran ces dernières semaines ?

Les banques et les stations-service ont été incendiées dans l'agitation.

Ce que nous savons :

Qui sont les protestataires ?

Les manifestations ont eu lieu dans tout le pays, et les manifestants viennent de milieux sociaux très divers.

Les manifestations précédentes de 2017 et 2018 avaient tendance à se concentrer dans la capitale, Téhéran, et la plupart des manifestants " étaient des citoyens de classe moyenne qui voulaient savoir ce qu'on avait fait de leur vote ", explique un expert iranien de BBC Monitoring, qui a requis l'anonymat.

Mais cette fois-ci, les protestations ont été déclenchées par une hausse soudaine et brutale du prix du carburant : une hausse de 200% du prix du carburant du jour au lendemain au début de l'hiver, a été accueillie avec colère.

La dernière vague de protestations a été nationale, plus violente que jamais, à laquelle se sont jointes les classes populaires et les plus pauvres de la société "qui veulent désespérément se nourrir, se réchauffer et se procurer des médicaments de base", explique l'observateur de la BBC. "Ces gens ont l'impression d'avoir peu à perdre."

L'État a débranché l'Internet

"Nous avons fermé Internet pour le bien du peuple iranien ", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Abdolreza Rahmani-Fazli.

Le gouvernement iranien a un contrôle quasi total sur l'Internet - il a récemment imposé une panne d'Internet d'une semaine à la suite des protestations contre la hausse des prix du carburant.

"L'ampleur actuelle du black-out suggère un nouveau niveau de sophistication technologique de la part des autorités ", déclare un autre expert de la BBC en Iran, qui souhaite également rester anonyme.

Les plateformes en ligne comme Instagram et Telegram - une application mobile de messagerie sécurisée - sont interdites depuis les manifestations de 2017-18 dans le but d'empêcher la dissidence et les communications entre les manifestants.

En Iran, déferlante de colère contre le régime des ayatollahs

"Certaines personnes utilisent les VPN - des réseaux privés virtuels qui créent un patch sur un réseau public - pour surmonter le contrôle du gouvernement et être capables d'envoyer et de recevoir des données en privé, en contournant les serveurs publics", explique l'expert de la BBC, "mais même cela devient de plus en plus difficile".

Le directeur de l'Organisation des technologies de l'information (ITO) - l'organisme gouvernemental iranien responsable du cyberespace - a écrit aux organisations gérées par l'État et aux entreprises privées pour leur demander sur quels sites Web étrangers ils comptent.

Certains experts estiment que les derniers signes indiquent que Téhéran prévoit de mettre en place une "liste blanche", dans le cadre de laquelle seuls les sites approuvés seraient mis à disposition.

Les manifestants disent que les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles

L'Etat contrôle les médias

Tous les médias iraniens - des journaux à la télévision, en passant par la radio et les agences de presse - sont "strictement contrôlés par l'État", explique Taraneh Stone, analyste de la BBC.

L'information et les nouvelles "sont manipulées en fonction du message du gouvernement", selon un autre expert régional de la BBC. "Les autorités font la lumière sur ce qu'elles veulent mettre en évidence."

L'économie s'effondre

L'Iran subit d'énormes pressions économiques depuis que les États-Unis ont réimposé des sanctions en 2018.

L'inflation est supérieure à 40% et le chômage avoisine les 15%.

"Nous avons tant de problèmes économiques. La viande coûte cher, le poulet coûte cher, les œufs coûtent cher... et maintenant, le carburant", a déclaré une manifestante à la BBC.

La violence est à la hausse

Les dernières manifestations ont été plus violentes et plus destructrices que les précédentes, les biens publics et privés ayant été détruits et brûlés par les manifestants.

Bien que les responsables de l'ONU aient exhorté les autorités à ne pas utiliser de balles réelles contre les manifestations, les images semblaient montrer les forces de sécurité tirant directement sur les manifestants.

Selon un expert régional de la BBC, les autorités ont reçu l'ordre de "ne montrer aucune pitié et d'écraser les protestations aussi vite que possible".

Cela expliquerait "non seulement le nombre élevé de victimes, mais aussi les milliers de personnes arrêtées".

Le 27 novembre, l'Ayatollah Ali Khamenei, Guide suprême iranien, s'est adressé à la nation à la suite des manifestations nationales.

Nous ne savons pas....

...si les protestations pourraient encore avoir lieu

En raison de la panne d'Internet - la reconnexion a été lente et partielle - il est difficile de savoir avec certitude si les manifestations se poursuivent.

On ne sait pas non plus si la situation est la même partout dans le pays.

Selon un témoin oculaire, Téhéran, la capitale, pour l'instant, semble être exempte de protestations et "étrangement calme".

Mais il y a de l'incertitude sur ce qui se passe, avec un résident qui dit que l'ambiance dans la capitale "était tendue, comme s'il y avait une guerre qui n'a pas encore commencé".

...la fiabilité de l'information

BBC Monitoring affirme que la fermeture d'Internet a entraîné " une augmentation des difficultés à recueillir des nouvelles et des informations sur le terrain, mais aussi à vérifier si le peu qui en ressort est vrai ou même récent ".

"Certaines des images et vidéos que nous avons analysées datent d'il y a deux ans, et certaines séquences qui prétendent provenir d'Iran proviennent en fait d'une autre manifestation qui s'est déroulée il y a un certain temps en Irak ", explique un des experts.

Des manifestants iraniens se rassemblent autour d'une voiture en feu lors d'une manifestation contre l'augmentation du prix de l'essence dans la capitale Téhéran

...qui - s'il y en a un - est derrière les protestations

"Il semble être un mouvement sans leader, aucune figure n'a revendiqué le leadership des protestations ou d'en être derrière", dit un expert de la BBC.

Mais selon les informations publiées par les médias contrôlés par l'Etat et plusieurs responsables gouvernementaux, "les manifestants sont manipulés par des éléments extérieurs".

Les instigateurs les plus souvent cités sont " soit les monarchistes, soit les agents étrangers - les Etats-Unis, Israël et/ou l'Arabie saoudite - et le mouvement MEK [Mojahedin-e Khalq, qui promeut une idéologie islamique et marxiste] ", explique Taraneh Stone, de la BBC.

Dans un discours public, le Guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a félicité les forces de sécurité pour avoir "neutralisé" ce qu'il a appelé "un complot très profond, étendu et dangereux" contre l'Iran.

Le ministère iranien du Renseignement affirme avoir arrêté huit "agents affiliés à la CIA" lors des manifestations nationales.

Selon Ali Ashtari, chef du département de contre-espionnage dudit ministère, "un certain nombre d'éléments qui tentaient de recueillir des informations sur les récentes émeutes et de les envoyer à des étrangers ont été identifiés et arrêtés avant toute action".

...le nombre de victimes et d'arrestations - et ce qui arrive à ces personnes

Il n'existe pas de chiffres officiels concernant le nombre de personnes arrêtées, blessées ou tuées lors des dernières manifestations.

Le 29 novembre, l'ONG Amnesty International a estimé qu'au moins 161 personnes avaient été tuées lors de la répression.

Après que le président Hassan Rouhani eut revendiqué la victoire contre un complot "ennemi", un député iranien a déclaré que plus de 7 000 personnes avaient été arrêtées.

On ne sait pas ce qu'il adviendra des personnes emprisonnées, mais " le pouvoir judiciaire avait demandé des peines sévères, et il y a eu des appels à l'exécution par les partisans de la ligne dure ", dit Stone.

"Mais les autorités ont dit qu'elles feraient une différence entre les manifestants et les émeutiers," dit Stone.

"Ceux qui se sont livrés à des actes de vandalisme - accusés d'avoir été entraînés par des étrangers et des ennemis de l'État - peuvent s'attendre à des peines plus sévères."