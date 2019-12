View this post on Instagram

🤓🤓🤓Petit génie de 15 ans . . . Cheikh Bamba Diaby est un jeune homme autodidacte passionné par la robotique. . . A ce jour, il a réussi à fabriquer un verrou à carte automatique, une voiture 🚘 autonome , un thermomètre et un détecteur de mouvement. . . . #senegal #dakar #enfant #genie #hautpotentiel #afrique #stem