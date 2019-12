Copyright de l’image Getty Images Image caption On estime que 10% des femmes américaines souffrent d'un manque de désir sexuel si grave qu'on leur diagnostique une condition appelée baisse du désir sexuel.

Le Vyleesi, une substance destinée aux femmes pré-ménopausées ayant un faible désir sexuel, a été approuvée par le principal organisme de santé publique aux États-Unis.

Mais est-ce que ça marche vraiment ? Et quelles sont les préoccupations en matière de santé qui y sont associées ?

Les femmes aux Etats-Unis ont maintenant accès à un nouveau médicament qui améliore la libido et qui a été salué comme le nouveau "Viagra féminin".

La Food and Drug Administration (FDA), l'organisme gouvernemental américain qui s'assure que les médicaments sont sûrs pour les consommateurs, avait approuvé le Vyleesi.

Il a été initialement reçu comme une avancée importante pour la santé sexuelle des femmes.

Mais dans les semaines qui ont suivi, il a également relancé le débat sur le rôle des médicaments dans des questions aussi complexes que le désir sexuel et la libido.

Le médicament est appelé bremelanotide - Vyleesi est son nom de marque.

Il est conçu pour les femmes jeunes et âgées - sans symptômes de péri-ménopause ou de ménopause - mais qui souffrent du trouble du désir sexuel hypo-actif (TBDS).

Les cliniciens la décrivent comme un manque d'intérêt régulier et persistant pour l'activité sexuelle, et on estime qu'elle affecte entre 6% et 10% des femmes en âge de procréer aux Etats-Unis.

C'est la deuxième fois que l'industrie pharmaceutique tente de trouver un "Viagra féminin", et l'approbation de la FDA a suscité la controverse après que les médecins ont exprimé des doutes sur l'efficacité du médicament et dit que les femmes étaient en danger en consommant ces médicaments ?

Alors, est-ce que le bremelanotide fonctionne vraiment ? Et quelles sont les préoccupations en matière de santé qui y sont associées ?

Injections vs pilules

Le médicament est administré par injection

Le Vyleesi - qui a été développé par Palatin Technologies et sous licencie de Amag Pharmaceuticals - est administré par auto-injection.

Le médicament vise à réduire l'anxiété et à améliorer le désir sexuel en contrôlant les niveaux de deux neurotransmetteurs : en augmentant la présence de dopamine et en inhibant la libération de sérotonine.

Le nouveau médicament sera le concurrent direct de l'Addyi - vendu par Sprout Pharmaceuticals - qui est pris sous forme de pilule quotidienne et a été approuvé par la FDA en 2015.

Cette décision s'est également révélée controversée à l'époque, car certains experts ont déclaré qu'Addyi était "minimalement efficace" et peut-être dangereuse.

Les fabricants de Vyleesi disent que les patients n'ont pas besoin de renoncer à l'alcool pendant qu'ils prennent le médicament - contrairement aux utilisateurs d'Addyi, qui ont été initialement informés que cela était nécessaire.

Ils avancent l'hypothèse d'effets secondaires plus doux et une action plus rapide, sans qu'il soit nécessaire de les utiliser quotidiennement.

Mais Madeleine Armstrong, journaliste couvrant à la fois l'industrie pharmaceutique et Medtech, s'interroge sur ces affirmations.

"Les patients sont censés injecter le Vyleesi au moins 45 minutes avant d'avoir des rapports sexuels, mais leurs plans X pourraient être ruinés par la nausée, qui a été signalée chez 40 % des sujets, souvent dans l'heure suivant l'injection de la dose.

Souffrir en silence

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les raisons de l'incidence de la baisse du désir sexuel sont encore inconnues.

Selon une étude réalisée en 2016, la baisse du désir sexuel chez les femmes touche une Américaine sur dix, dont beaucoup ne se font jamais traiter.

"Beaucoup de ces femmes souffrent en silence, ce qui signifie qu'il n'y a pas vraiment de marché pour ce produit", dit William Heiden, directeur exécutif chez Amag Pharmaceuticals.

Armstrong est également sceptique : "Mais la question principale est de savoir si la baisse du désir sexuel féminin est même une maladie. Les analystes de Leerink ont estimé qu'environ six millions de femmes pré-ménopausées sont touchées, mais ont admis que 95% d'entre elles ne savent pas qu'elles ont un problème médical".

Mais les analystes de l'industrie estiment que le Vyleesi pourrait atteindre un chiffre d'affaires annuel de 1 milliard de dollars.

Selon Bloomberg Intelligence, un groupe de consultants, les prescriptions d'Addyi aux États-Unis ont augmenté de plus de 400% en mai (par rapport au même mois l'an dernier), pour atteindre un total de 3.000.

Malgré cette augmentation, elle n'est toujours pas comparable au million d'ordonnances mensuelles de Viagra.

Controverse

Copyright de l’image Getty Images Image caption Plusieurs facteurs sont associés à la baisse du désir sexuel chez les femmes préménopausées et le stress en fait partie

Amag Pharmaceuticals indique que la plupart des effets secondaires enregistrés au cours des essais cliniques étaient des nausées modérées à sévères chez environ 40 % des utilisateurs.

D'autres effets secondaires signalés comprenaient également des bouffées de chaleur et des maux de tête.

La FDA a fait l'éloge du nouveau médicament pour "offrir aux femmes une option de traitement" de la baisse du désir sexuel.

"Il y a des femmes qui, sans raison connue, ont un désir sexuel réduit, ce qui peut être angoissant ", a déclaré la FDA, et maintenant elles "peuvent bénéficier d'un traitement pharmacologique sûr et efficace. L'approbation d'aujourd'hui offre aux femmes une autre option de traitement pour cette condition" qu'elles vivent.

Mais la FDA a également déclaré qu'il n'est pas clair comment Vyleesi agit dans le cerveau pour affecter le désir sexuel ou la détresse.

Il y a aussi beaucoup de débats sur le fait que le médicament est le meilleur moyen de s'attaquer à la baisse du désir sexuel - comme l'ont dit des experts médicaux, une faible libido peut avoir des facteurs externes et psychologiques.

On a critiqué le fait que la plupart des médecins qui ont participé au dernier panel de la FDA sur la baisse du désir sexuel sont liés à Sprout Pharmaceuticals - la société derrière Addyi.

Plusieurs organisations de santé des femmes ont également déclaré que la FDA n'avait pas besoin d'un examen plus approfondi des effets à long terme du Vyleesi.

Essais cliniques

Copyright de l’image Getty Images Image caption Amag Pharmaceuticals affirme qu'environ 25 % des patients de l'étude ont signalé une augmentation du désir sexuel - mais environ 20 % ont abandonné l'essai.

"La bonne nouvelle, c'est qu'il [Vyleesi] n'a pas besoin d'être pris tous les jours, comme l'Addyi", a déclaré Diana Zuckerman, présidente du National Center for Health Research, au Washington Post.

"La mauvaise nouvelle, c'est que le public ne peut avoir confiance en l'innocuité du médicament parce que nous n'avons pas accès à des renseignements à long terme sur son innocuité", a conclu M. Zuckerman.

Les essais médicaux du Vyleesi se sont déroulés sur une période de 24 semaines, impliquant plus de 1.200 femmes pré-ménopausées atteintes de baisse du désir sexuel.

La plupart des patients utilisaient le médicament deux à trois fois par mois, mais jamais plus d'une fois par semaine.

De ce nombre, environ 25 % ont dit avoir connu une augmentation de leur désir sexuel, comparativement à 17 % des femmes qui ont pris un placebo.

Cependant, selon le Columbus Center for Women's Health Research - une société d'essais médicaux privée qui a participé à l'essai - environ 20 % des femmes participantes ont abandonné l'étude, dont 8 % ont abandonné l'étude à cause de nausées.