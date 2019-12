Vous devriez vérifier votre taux de cholestérol dès vos 25 ans

Copyright de l’image BlackJack3D/Getty

Il faut vérifier le taux de cholestérol à partir du milieu de la vingtaine, selon les chercheurs.

Ils disent qu'il est possible d'utiliser les données de votre taux de cholestérol pour calculer la possibilité pour vous de contracter une maladie cardiaque ou un accident vasculaire cérébral durant le restant de votre vie.

L'étude, publiée dans The Lancet, est la plus complète à ce jour sur les risques à long terme pour la santé d'avoir trop de "mauvais" cholestérol pendant des décennies.

Ils disent que plus tôt les gens prennent des mesures pour réduire le cholestérol par des changements alimentaires et des médicaments, mieux c'est.

Qu'est-ce que le cholestérol ?

Le cholestérol est une substance grasse - un lipide - que l'on trouve dans certains aliments et qui est également produit dans le foie.

Nous en avons besoin pour fabriquer des hormones comme l'œstrogène et la testostérone, ainsi que de la vitamine D et d'autres composés.

Lire aussi :

Il en existe deux types :

- Le cholestérol des lipoprotéines de haute densité (HDL) est "bon" parce qu'il aide l'organisme à rester en santé.

- Les lipoprotéines de basse densité (LDL) sont "mauvaises" car elles peuvent obstruer les artères.

Regarder aussi :

Media playback is unsupported on your device Un menu pour protéger votre santé et la planète

Qu'est-ce que les chercheurs ont-ils découvert ?

Ils ont analysé les données de près de 400 000 personnes de 19 pays et ont découvert un lien étroit entre le taux de mauvais cholestérol et le risque de maladie cardiovasculaire au début de l'âge adulte au cours des 40 prochaines années ou plus.

Ils ont été en mesure d'estimer la probabilité d'une crise cardiaque ou d'un AVC chez les personnes de 35 ans et plus, selon leur sexe, leur taux de mauvais cholestérol, leur âge et les facteurs de risque comme le tabagisme, le diabète, la taille, le poids et la tension artérielle.

Lire aussi :

"Les scores de risque actuellement utilisés pour décider si une personne devrait suivre un traitement hypolipidémiant ne font qu'évaluer le risque de maladie cardiovasculaire sur 10 ans et peuvent donc sous-estimer le risque à vie, en particulier chez les jeunes" a déclaré Stefan Blankenberg, du Centre de cardiologie de l'Université de Hambourg.

Jusqu'à huit millions de personnes au Royaume-Uni prennent des statines, qui abaissent le taux de mauvais cholestérol dans le sang.

On estime qu'une personne sur 50 qui prend le médicament pendant cinq ans évitera une crise cardiaque et un AVC.

Un mode de vie actif et une alimentation saine peuvent également réduire le cholestérol.

Regarder aussi :

Media playback is unsupported on your device Les bienfaits de la gentillesse sur votre santé

Les gens devraient-ils prendre des statines dans la trentaine ?

Pas nécessairement.

Les chercheurs ne recommandent pas aux adultes qui ont un taux de cholestérol élevé de prendre une pilule.

"Je recommande fortement aux jeunes de connaître leur taux de cholestérol et de prendre une décision éclairée au sujet du résultat - et cela pourrait inclure la prise d'une statine", explique le professeur Blankenberg à la BBC.

Lire aussi :

Mais il a ajouté qu'il y avait un danger que les gens se fient aux statines plutôt que de mener un mode de vie sain et bien qu'elles soient généralement bien tolérées, aucune étude n'a été faite sur les effets secondaires potentiels de leur consommation sur plusieurs décennies.

"Cette vaste étude souligne une fois de plus l'importance du cholestérol comme facteur de risque majeur de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral", indique Sir Nilesh Samani, directeur médical de la British Heart Foundation.

"Il montre également que pour certaines personnes, prendre des mesures à un stade beaucoup plus précoce pour réduire le cholestérol, par exemple en prenant des statines, peut avoir un avantage substantiel en réduisant leur risque à vie de contracter ces maladies", ajoute-t-il.

Regarder aussi :