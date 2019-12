Copyright de l’image Getty Images Image caption Depuis deux décennies, le chanteur fait l'objet d'allégations d'abus de mineurs.

R. Kelly a été accusé d'avoir soudoyé un agent de l'Etat américain afin d'obtenir une pièce d'identité frauduleuse pour épouser une mineure en 1994.

La jeune fille, nommée comme Jane Doe dans les documents, a été finalement identifiée par les médias américains comme étant la chanteuse Aaliyah.

Ils se sont mariés quand elle avait 15 ans et R. Kelly en avait 27.

Le certificat de mariage, qui avait fuité à l'époque, indiquait son âge comme étant 18 ans.

R. Kelly fait déjà face à plusieurs poursuites judiciaires pour abus sexuel et sera jugée à Chicago et à New York l'année prochain.

Il nie avoir commis des actes répréhensibles.

Une récente procédure, remontant à juillet, a été introduite par les procureurs fédéraux à Brooklyn, dans l'État de New York.

Ils affirment que R. Kelly et son entourage ont dirigé une opération de détournement de mineures.

Pendant deux décennies, ils recruté des femmes et des filles mineures pour des activités sexuelles illégales.

Quelle est la nouvelle accusation ?

De son vrai nom Robert Kelly, R. Kelly, est accusé d'avoir versé un pot-de-vin à un agent de l'Etat de l'Illinois, dont le nom n'a pas été dévoilé, pour obtenir une fausse carte d'identité au profit de sa fiancée.

Cette pièce d'identité a ensuite été utilisée pour obtenir une licence de mariage qui donnait faussement 18 ans à sa femme, selon le New York Times.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Aaliyah meurt dans un crash d'avion en 2001

Selon les documents judiciaires, le pot-de-vin aurait été versé le 30 août 1994, un jour seulement avant l'octroi de la licence de mariage à Aaliyah, selon des révélations faites, en premier, par le magazine Vibe.

Leur mariage a été annulé des mois plus tard parce que l'adolescente, dont le nom complet était Aaliyah Dana Haughton, était mineure.

La chanteuse meurt dans un accident d'avion en 2001.

Son premier album, Age Ain't Nothing But a Number, (l'âge n'est rien d'autre que des nombres) a été produit et écrit par R. Kelly.

Steven Greenberg, l'avocat de R. Kelly, a déclaré à la télévision ABC News plus tôt cette année que son client n'avait "aucune idée" qu'Aaliyah avait 15 ans quand ils se sont mariés.