Copyright de l’image AFP Image caption Sundar Pichai est le nouveau directeur général d'Alphabet.

Sundar Pichai, le directeur général de Google, a été nommé à la tête de la société mère Alphabet, après que les co-fondateurs Larry Page et Sergey Brin ont annoncé leur départ.

A 47 ans, le nouveau manager a déclaré que les deux hommes avaient jeté des bases solides sur lesquelles il allait " continuer à bâtir ".

L'histoire de la vie de Pichai est remarquable, et son ascension au sommet de Google est une reconnaissance de la position de l'Inde dans l'industrie technologique mondiale - et un rappel positif du fameux "rêve américain".

Lire aussi :

Pichai est né et a fait ses études à Chennai, en Inde. Il a été capitaine de l'équipe de cricket de son école, ce qui l'a amené à gagner des compétitions régionales.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Sundar Pichai donnant une communication en 2011

Il a étudié le génie métallurgique à l'Indian Institute of Technology de Kharagpur (IIT Kharagpur). Selon l'un de ses tuteurs, cité dans le Times of India, Pichai était le "plus brillant de son lot".

Il a manifestement utilisé son talent avec beaucoup d'efficacité chez Google, qu'il a rejoint en 2004. Les produits sous sa surveillance comprennent le navigateur Web de Google, Chrome, ainsi que le système d'exploitation mobile Android.

Android est de loin le système d'exploitation mobile (OS) le plus populaire au monde - un fait peut-être plus surprenant par le fait que la famille de Pichai ne possédait pas de téléphone avant ses 12 ans.

Selon un profil dans le magazine Bloomberg, le passé de Pichai était modeste. Sa famille vivait dans un appartement de deux pièces. Pichai n'avait pas de chambre - il dormait sur le sol du salon, tout comme son jeune frère.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Anjali Pichai et Sundar Pichai ont deux enfants

La famille ne possédait ni télévision, ni voiture.

Mais le père de Pichai a planté les graines de la technologie dans l'esprit de son fils, en partie grâce à son travail au sein du conglomérat britannique General Electric Company (à ne pas confondre avec l'américain General Electric).

"J'avais l'habitude de rentrer à la maison et de lui parler beaucoup de ma journée de travail et des défis auxquels je faisais face ", a dit Regunatha Pichai à Bloomberg, ajoutant que Sundar avait un talent remarquable pour se souvenir des numéros de téléphone.

Lire aussi :

Après avoir obtenu son diplôme de l'IIT Kharagpur, Pichai s'est vu offrir une bourse d'études à Stanford, l'ultime vivier de génies de la technologie. Le billet d'avion pour l'Amérique coûtait plus cher que le salaire annuel de son père.

Chez Google, Pichai est décrit comme quelqu'un qui parle doucement et qui est très apprécié. Il est également très populaire parmi les développeurs - il dirige l'événement annuel des développeurs de Google, I/O.

Copyright de l’image Getty Images

Jusqu'à présent, ses responsabilités se résumaient aux produits traditionnels de Google - qui rapportent le plus d'argent. Ils incluent la recherche, la publicité et les cartes, entre autres.

Que fait Alphabet ?

Alphabet Inc a été créée en 2015, après que Google ait réorganisé ses activités pour les rendre "plus propres et plus responsables".

Google est devenue elle-même une filiale de Alphabet, et sa division qui s'occupe de produits tels que Search, Maps, YouTube, Chrome et la plate-forme de téléphonie mobile Android.

D'autres entreprises qui appartenaient auparavant à Google ont été muées en filiales d'Alphabet.

Waymo

Waymo a commencé en 2009 en tant que projet Google pour la construction d'une voiture autonome. Elle est maintenant gérée comme une société distincte de Google, dépendante elle aussi de la maison mère Alphabet.

Copyright de l’image Waymo Image caption Les voitures de Waymo sont équipées de capteurs pour détecter les piétons.

Elle a lancé son premier service commercial en décembre 2018, offrant aux gens de Phoenix, en Arizona, des tours autonomes en robot-taxi.

L'entreprise affirme qu'elle compte plus de 1 000 usagers et que ses voitures autonomes ont parcouru plus de 10 millions de kilomètres sur les routes publiques.

Calico

Google a lancé sa société de recherche et développement axée sur la santé en 2013, d'après l'annonce faite par Larry Page, un des co-fondateurs de Alphabet. Ses travaux s'articuleraient autour des domaines de recherche "santé et bien-être, en particulier le défi du vieillissement et des maladies associées".

"Nous sommes des scientifiques des domaines de la médecine, de la mise au point de médicaments, de la biologie moléculaire et de la génétique ", indique la société sur son site Web.

"Nous nous attaquons au vieillissement, l'un des plus grands mystères de la vie."

Copyright de l’image Sidewalk Labs Image caption Google veut créer un quartier high-tech avec des bâtiments, des robots et des capteurs respectueux de l'environnement qui collectent toute une série de données.

Sidewalk Labs souhaitait aménager un site de 190 acres (0,7 km2), mais n'a obtenu l'autorisation que pour 12 acres.

Et toutes les données que l'entreprise recueille auprès de ses capteurs doivent être traitées comme un bien public.

DeepMind

Acquise par Google en 2014, DeepMind est une société basée au Royaume-Uni qui effectue des recherches sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine.

Son logiciel AlphaGo a battu des champions du monde lors de l'ancien jeu de Go.

Cela a conduit un maître de Go à se retirer du jeu, parce qu'il pensait que l'IA ne pouvait pas être battue.

Et en octobre, il a déclaré que son programme AlphaStar avait atteint la première division de l'un des jeux vidéo esport les plus populaires, Starcraft 2.

Il espère qu'AlphaStar et d'autres projets l'aideront à mettre au point d'autres outils d'IA qui devraient profiter à l'humanité.

Wing

Copyright de l’image Wing

Wing est le service de livraison par drones d'Alphabet.

Elle a lancé son premier service commercial en avril, livrant des plats à emporter, du café et des médicaments par drone à une centaine de foyers à Canberra, en Australie.

Elle teste ses drones en Australie depuis 2014, mais de nombreux habitants se sont plaints du bruit.

Wing a déclaré que les retours d'information obtenus au cours de ses essais avaient été "précieux" et qu'elle espérait "poursuivre les discussions".

Loon

Créée par le laboratoire de recherche X de Google en 2011, Loon est devenue une filiale d'Alphabet en 2018.

L'objectif est d'offrir l'accès à Internet dans les zones à faible connectivité, en faisant flotter des points d'accès à Internet qui fonctionnent à l'énergie solaire dans des régions où la construction de pylônes téléphoniques serait trop onéreuse.

Copyright de l’image Loon Image caption Un émetteur solaire suspendu à un ballon

Auparavant, l'entreprise avait laissé les opérateurs de téléphonie mobile du Pérou et de Porto Rico utiliser ses ballons gratuitement, lorsque les pylônes de téléphone avaient été endommagés par des catastrophes naturelles.

Chacun des ballons géants à hélium a la taille d'un court de tennis, mais leur durée de vie n'est que de cinq mois, car le plastique se dégrade.

Certaines autorités aéronautiques ont également exprimé des préoccupations en matière de sécurité concernant les ballons.