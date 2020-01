1. L'Afrique, soutien de la France pendant la 2ème guerre mondiale

Les soldats africains représentaient les deux tiers de l'armée française en 1944 mais leur contribution a été occultée.

2. Le roi du coupé-décalé tire sa révérence

DJ Arafat, l'icône du coupé-décalé, est décédé suite à un accident de la circulation.

Ici, aussi des milliers de partages, vous joignant tous au deuil des Ivoiriens, compatriotes de DJ Arafat.

Plusieurs autres articles seront écrits sur ce sujet mais l'annonce du décès de l'artiste ivoirien a été de loin le plus partagé et celui qui a suscité le plus de réactions de votre part.

3. Maltraitance au Congo de Léopold II

En 1904 à l'État indépendant du Congo (actuel RDC), le traitement infligé aux travailleurs du caoutchouc du pays a donné lieu à la première campagne photographique au monde en faveur des droits de l'homme.

Sur la photo (ci-bas) reprise dans le tweet, un homme regarde les mains de sa fille, coupées du temps de l'exploitation du caoutchouc par la Belgique.

La photo a été prise en 1904 dans un avant-poste missionnaire du pays, la femme de Nsala (l'homme sur la photo) et ses enfants venaient alors d'être tués.

4. Les malades mentaux, des personnes comme nous !

Abdoul Aziz Diop, commerçant sénégalais lave, coiffe et nourrit les malades mentaux qu'il rencontre dans la rue.

Des images que vous aviez beaucoup appréciées.

Voici certains de vos commentaires:

@AbakarNokour : " Un humain... Et dire combien de fois nous nous sommes écarté de l'humanité"

@djamila_kallati : "Un Homme exemplaire admirablement merveilleux. Que Dieu Tout-Puissant le bénisse abondamment".

Vous pouvez encore réagir. Dites-nous sur twitter, que vous inspire cet homme?

5. Selfie branché avec des gorilles

En République Démocratique du Congo, deux gorilles ont été photographiés posant pour un selfie détendu avec les rangers qui les ont sauvés.

Cette publication a suscité plusieurs réactions de vous et plusieurs ont aussi envoyé des photos d'eux avec des animaux sauvages.

N'hésitez pas ! Partagez et commentez les sujets si vous étiez passé à côté pendant l'année 2019.