Image caption Les parents poussent leurs filles à se prostituer dans cette partie de l'Inde

La communauté Bacchara en Inde force ses filles à se prostituer, souvent en tant que mineures.

Bien que la loi s'y oppose clairement, la communauté a compté sur la "tradition" séculaire du commerce du sexe pour assurer son gagne-pain.

Beaucoup de familles indiennes préfèrent encore avoir des fils plutôt que des filles.

Mais quand Heena est née, ses parents ont fait la fête.

Malheureusement, c'était pour des mauvaises raisons.

Elle fait partie de la communauté Bacchara dans l'arrière-pays.

Depuis des siècles, les membres de cette communauté poussent la fille aînée de la famille à se prostituer lorsqu'elle a entre 10 et 12 ans.

Quand elle vieillit, un autre frère ou une sœur plus jeune prend la relève.

Cette pratique a été transmise de génération en génération comme une "tradition acceptée", et les hommes (membres masculins) vivent principalement des revenus de ces jeunes filles.

Dans certains cas, le père ou le frère est connu pour être le proxénète.

Même les mariages dans leur communauté se font différemment.

La famille de la mariée exige un prix élevé pour leur fille, communément appelé "dot inversée".

"Comment puis-je m'opposer?"

Image caption Heena a grandi en observant les filles plus âgées de sa caste

Heena a été préparée à cette vie dès sa naissance, puis contrainte à cette pratique lorsqu'elle était mineure.

"Je n'avais que 15 ans quand j'ai été forcé de faire ça. J'ai dû abandonner mes études et suivre le même chemin que ma mère et ma grand-mère maternelle", a-t-elle déclaré à la BBC.

Chaque jour, elle a servi de nombreux clients, allant des riches ruraux aux camionneurs.

"A 18 ans, j'ai réalisé à quel point c'était mal et j'étais en colère. Mais est-ce que j'avais le choix ?"

"Comment ma famille survivrait si je ne gagnais pas d'argent avec ça ?"

En Inde, les baccharas sont relativement pauvres et dépendent généralement des femmes pour améliorer la situation financière de la famille.

Selon Akash Chouhan, coordinateur d'une organisation locale à but non lucratif, "environ un tiers des filles dans la profession sont mineures".

Les Baccharas, autrefois une tribu nomade, sont répartis dans trois districts de l'État central du Madhya Pradesh.

Ils occupent surtout les zones rurales ou le bord des autoroutes, où les chauffeurs de camions s'arrêtent.

Trucs et astuces du métier

Image caption Environ un tiers des filles impliquées dans cette pratique sont mineures, selon une ONG.

Les jeunes filles, appelées localement khilawadis ou "celles qui jouent", attendent sur des lits de corde en groupe ou seules, pour solliciter des clients.

Il y a souvent de minuscules kiosques en forme de boutique à côté pour accueillir leurs principaux négociateurs, habituellement un membre de la famille.

Ils concluent une entente avec les chauffeurs, qui se situe habituellement entre 100 et 200 INR (1,45 $ et 2,80 $) par client.

Les locaux suggèrent qu'une vierge attire le prix le plus élevé, allant souvent jusqu'à 5 000 INR (72 $).

"Environ quatre ou cinq hommes venaient chaque jour pendant la journée. Dans la nuit, nous sommes allés à l'hôtel ou dans un endroit proche".

"Il y avait toujours un risque d'infection", se souvient Heena.

Une telle négligence médicale a été soulignée par un journal national, The Hindu, en 2000.

Le journal a rapporté que des échantillons de sang prélevés sur 5 500 membres de la communauté ont révélé qu'environ 15 % d'entre eux étaient séropositifs.

Image caption Les filles attendent souvent dans ou près des cabines déguisées en magasins de détail.

Un certain nombre de ces Khilawdis finissent aussi par avoir des enfants.

En quelques années, Heena a donné naissance à une petite fille et elle a été forcée de travailler plus dur.

"Beaucoup de filles tombent enceintes et doivent continuer la pratique".

"Ils subissent des pressions pour gagner plus d'argent pour s'occuper de leur enfant", dit Heena.

Le fait d'être une travailleuse du sexe signifie également qu'il vous est interdit d'épouser un homme dans la même communauté.

Finalement, Heena s'est sortie du système avec l'aide d'un organisme local à but non lucratif.

"Seule la fille qui subit cette mauvaise pratique peut comprendre la lutte. Je sais ce que ça fait et je veux aider à y mettre fin."

Il existe de nombreuses théories relatives à l'origine de cette pratique socialement sanctionnée.

L'un d'eux explique en détail comment la tribu nomade lutte pour gagner de l'argent et considère cette prostitution traditionnelle comme un moyen de sortir de leur pauvreté.

Que dit la loi ?

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les filles servent habituellement un flux quotidien de clients sur le bord de la route.

La préférence de l'Inde pour les fils plutôt que pour les filles a conduit à un rapport des sexes dangereusement biaisé.

Mais le problème ici est inversé.

"La communauté compte environ 33 000 membres, dont au moins 65 % sont des femmes ", explique Akash Chouhan.

L'une des raisons du nombre élevé de femmes est le trafic illégal de filles mineures vers ces régions.

"Nous avons secouru une cinquantaine de mineurs de ces zones au cours des derniers mois", a déclaré le commissaire de police Manoj Kumar Singh à la BBC.

"Nous avons même trouvé un enfant de deux ans qui a été envoyé dans un refuge."

Manoj dit qu'ils mènent fréquemment de telles descentes, mais cette pratique profondément enracinée ne peut prendre fin que par une prise de conscience sociale collective.

Le Madhya Pradesh, l'État dans lequel vit la communauté, a récemment adopté une loi imposant la peine de mort pour toute personne qui viole un enfant de moins de 12 ans.

Il a également augmenté les peines d'emprisonnement pour les adultes qui ont des rapports sexuels avec une personne de moins de 18 ans - qui est l'âge légal du consentement en Inde.

Mais de telles décisions n'ont pas aidé.

La voie à suivre

Image caption Il est courant pour les femmes d'élever des enfants " illégitimes " issus de l'exercice de leur profession.

En 1993, un programme visant à éliminer la pratique de la prostitution chez les Baccharas a été introduit.

Mais il n'a pas encore été entièrement mis en œuvre.

Rajendra Mahajan, un fonctionnaire du département de la protection de la femme et de l'enfance soutient que "chaque année, nous faisons de la publicité pour des organisations à but non lucratif pour nous aider à mettre en œuvre le programme, mais aucune d'entre elles n'a été en mesure de remplir les critères jusqu'ici."

Le programme de Jabali serait axé sur la réadaptation de ces femmes par l'éducation, la santé et la sensibilisation.

Mais avec ou sans l'aide du gouvernement, le changement s'opère lentement.

Certains des plus jeunes membres de la communauté défient les normes en trouvant un emploi ailleurs ou en poursuivant leurs études.

Il existe également des initiatives locales qui offrent de l'aide.

Heena fait maintenant partie d'une de ces initiatives - celle qui l'a sauvée en 2016.

"J'aide les autres filles à comprendre qu'elles peuvent trouver du soutien et quitter cette profession. Je ferai tout ce qu'il faut", dit-elle.

L'association à but non lucratif gère un centre de coaching local pour offrir une formation éducative gratuite aux mineurs.

"Ces filles sont obligées de rester dans la profession parce qu'elles n'ont pas d'autres moyens d'emploi".

"Seule l'éducation peut les aider à avancer" reste convaincu Meena.