Copyright de l’image Mike Kemp

Les emballages alimentaires devraient indiquer la quantité d'exercice qu'une personne devrait faire pour brûler les calories contenues dans le produit acheté, selon des chercheurs britanniques.

Savoir qu'il faut quatre heures pour éliminer les calories d'une pizza ou 22 minutes pour celles d'une barre de chocolat permet de prendre conscience du coût énergétique des aliments, disent-ils.

Ces étiquettes, selon des études exploratoires, aideraient les gens à contrôler leur consommation.

L'objectif est d'encourager des habitudes alimentaires plus saines pour lutter contre l'obésité.

Selon les chercheurs de l'Université de Loughborough, qui se basent sur 14 études, ce type d'étiquetage pourrait réduire d'environ 200 calories l'apport quotidien moyen d'une personne.

À propos des calories

La quantité d'énergie dans un aliment ou une boisson est mesurée en calories (kcal)

Les hommes ont besoin d'environ 2500 kcals par jour et les femmes d'environ 2000 kcals pour fournir suffisamment d'énergie pour que votre corps fonctionne, pour tout, de la respiration à la course

Manger plus de calories que vous n'en brûlez provoque l'obésité parce que les calories excédentaires sont stockées sous forme de graisse

Même manger un peu trop chaque jour peut peser sur la balance

Faire de meilleurs choix

Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais, d'après le Journal of Epidemiology and Community Health, cela aurait un impact sur les niveaux d'obésité.

Plus des deux tiers des adultes au Royaume-Uni sont en surpoids ou obèses.

Et étiqueter les aliments avec des "calories d'exercice" permet aux gens de comprendre plus facilement ce qu'ils mangent et de les poussent à faire de meilleurs choix.

A lire aussi :

Le professeur Daley a déclaré que de nombreuses personnes seraient choquées de réaliser combien d'exercice physique serait nécessaire pour brûler les calories de certaines collations et friandises.