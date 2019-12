La COP 25 joue les prolongations, faute d'un accord

Copyright de l’image Getty Images Image caption "Les mauvais politiciens détruisent la planète", déclare une pancarte brandie à la COP 25.

Quelque 200 pays signataires de l'Accord de Paris sur le climat tentent de trouver un accord et d'éviter un échec de la 25e conférence des Nations unies sur le climat, ce dimanche, à Madrid.

L'accord signé en 2016 dans la capitale française fixe un objectif de réduction des températures à 1,5 °C.

L'Union européenne et des pays vulnérables au changement climatique réclament des engagements plus ambitieux en matière de réduction des émissions de carbone.

Le ministre norvégien de l'Environnement, Ola Elvestuen, qui prend part aux négociations, a fait part à la BBC de son pessimisme.

"Même si nous pouvons améliorer le texte ici, il ne fait aucun doute qu'il ne reflétera pas encore l'ambition et la volonté dont le monde a besoin pour agir et faire ce qui est nécessaire", a-t-il dit.

Certains des plus grands pollueurs, dont les Etats-Unis, le Brésil et l'Inde, disent qu'ils ne voient pas la nécessité de changer leurs plans actuels.

Quoi qu'il arrive, nous n'abandonnerons pas. Nous ne faisons que commencer. Greta Thunberg, militante de la protection de la planète

"Cette COP devrait être un signal fort que nous sommes maintenant un monde qui veut augmenter ses ambitions et commencer à travailler plus dur pour réduire les émissions. Mais les grands émetteurs en particulier ne sont pas là et c'est aussi un problème pour le texte et les décisions sur lesquels nous travaillons en ce moment", a déploré Ola Elvestuen.

"Nous n'abandonnerons pas"

"Il semble que la COP 25 soit en train de tomber en morceaux", a écrit sur Twitter la jeune combattante du climat Greta Thunberg.

"Quoi qu'il arrive, nous n'abandonnerons pas. Nous ne faisons que commencer", a ajouté l'adolescente suédoise. Elle a inspiré des millions de jeunes, qui descendent dans la rue depuis un an pour réclamer des mesures radicales et immédiates contre le réchauffement de la planète.

La COP 25 est celle qui a joué les prolongations les plus longues depuis l'existence de la conférence des Nations unies sur le climat.

Samedi matin, une proposition de texte de la présidence chilienne a entraîné une fin de non-recevoir de nombreux pays, pour des raisons parfois diamétralement opposées. Les uns réclamant plus d'audace, les autres traînent les pieds.