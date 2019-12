Copyright de l’image Getty Images Image caption Miss Monde 2019 rêve de devenir médecin.

La Jamaïcaine, âgée de 23 ans, a remporté le concours mondial de beauté.

"J'ai l'impression de rêver", a réagi Toni-Ann Singh après avoir remporté le 69e concours Miss monde.

Cette étudiante née à Saint Thomas, en Jamaïque, rêve de devenir médecin.

Toni-Ann Singh a impressionné le jury du concours, qui s'est déroulé à ExCel London, à l'est de Londres, après avoir chanté "I Have Nothing" de Whitney Houston et répondu à plusieurs questions.

Elle a battu 111 autres concurrentes représentant de nombreux pays et est la quatrième Jamaïcaine à remporter le titre mondial depuis le début du concours de beauté.

"Si la porte est ouverte, je la franchirai", a-t-elle répondu au juge Piers Morgan, qui lui a demandé si elle envisageait une carrière de chanteuse.

Parmi les finalistes figuraient Ophély Mézino (France) et Suman Rao (Inde).

C'est la première fois dans l'histoire que des femmes noires remportent les titres de Miss USA, Miss Teen USA, Miss America, Miss Univers et Miss Monde.

Les lauréates de Miss Monde ont aidé des communautés défavorisées du monde entier, par le biais d'une organisation caritative appelée "Beauty With A Purpose", créée en 1971.

Plus d'un milliard de dollars US (750 millions de livres sterling) ont été collectés par l'association caritative pour des causes telles que le traitement de la lèpre au Brésil et la fourniture de serviettes sanitaires dans les communautés indiennes et africaines défavorisées.