Une planète terre qui se réchauffe sans cesse signifie que les océans peuvent contenir moins d'oxygène dissous.

C'est une mauvaise nouvelle pour de nombreux poissons et autres espèces marines.

Le changement climatique et la pollution par les particules sont à l'origine de la baisse de l'oxygène dans nos océans et cette situation menace de nombreuses espèces de poissons.

C'est la conclusion de la plus grande étude du genre, entreprise par le groupe de conservation UICN.

Bien que le ruissellement des particules soit connu depuis des décennies, les chercheurs affirment que les changements climatiques aggravent le manque d'oxygène.

Environ 700 sites océaniques souffrent aujourd'hui d'un manque d'oxygène, contre 45 dans les années 1960.

Les chercheurs affirment que l'épuisement menace des espèces comme le thon, le makaire et les requins.

On connait depuis longtemps la menace que font peser sur les océans les eaux de ruissellement contenant des substances chimiques telles que l'azote et le phosphore.

Ces particules proviennent des exploitations agricoles et de l'industrie et ont une incidence sur les niveaux d'oxygène dans les eaux marines, en particulier près des côtes.

Cependant, ces dernières années, la menace du changement climatique s'est accrue.

Plus le dioxyde de carbone est libéré, plus l'effet de serre est important, plus la chaleur est absorbée par les océans.

En retour, cette eau plus chaude peut contenir moins d'oxygène.

Les scientifiques estiment qu'entre 1960 et 2010, la quantité de gaz dissous dans les océans a diminué de 2%.

Cela peut sembler moins qu'une moyenne mondiale, mais dans certaines régions tropicales, la perte peut aller jusqu'à 40 %.

Même de petits changements peuvent avoir un impact significatif sur la vie marine.

Ainsi, les eaux contenant moins d'oxygène favorisent les espèces telles que les méduses, mais pas les espèces plus grosses et nageant rapidement comme le thon.

"Nous étions au courant de la désoxygénation, mais nous ne connaissions pas les liens avec le changement climatique et c'est vraiment inquiétant", a déclaré Minna Epps de l'UICN.

"Non seulement le déclin de l'oxygène a quadruplé au cours des 50 dernières années, mais même dans le meilleur des cas, l'oxygène va encore diminuer dans les océans."

Pour des espèces comme le thon, le makaire et certains requins qui sont particulièrement sensibles au manque d'oxygène, c'est une mauvaise nouvelle.

Les plus gros poissons comme ceux-ci ont de plus grands besoins en énergie.

Selon les auteurs de l'étude, ces animaux commencent à se déplacer vers les couches superficielles peu profondes des mers où il y a plus de gaz dissous.

Cependant, cela rend l'espèce beaucoup plus vulnérable à la surpêche.

Si les pays continuent d'adopter une approche inchangée en matière d'émissions, les océans du monde devraient perdre 3 à 4 % de leur oxygène d'ici l'an 2100.

Cette situation risque d'être pire dans les régions tropicales du monde.

Une grande partie de la perte est attendue dans les 1.000 premiers mètres de la colonne d'eau, qui est la plus riche en biodiversité.

Image caption Le thon souffre d'un manque d'oxygène, selon l'UICN

De faibles niveaux d'oxygène sont également mauvais pour les processus de base comme le cycle des éléments cruciaux pour la vie sur Terre, y compris l'azote et le phosphore.

"Si nous manquons d'oxygène, cela signifiera une perte d'habitat et de biodiversité et une pente glissante vers la bave et plus de méduses", a déclaré Minna Epps.

"Cela changera aussi l'énergie et le cycle biochimique dans les océans et nous ne savons pas ce que ces changements biologiques et chimiques dans les océans peuvent réellement faire."

C'est aux dirigeants politiques du monde entier qu'il appartient de modifier les résultats pour les océans, et c'est pourquoi le rapport a été présenté ici à la COP25.

"L'appauvrissement en oxygène des océans menace les écosystèmes marins déjà menacés par le réchauffement et l'acidification des océans ", a déclaré Dan Laffoley, également de l'UICN et co-éditeur du rapport.

"Pour stopper l'expansion inquiétante des zones pauvres en oxygène, nous devons réduire de manière décisive les émissions de gaz à effet de serre ainsi que la pollution par les nutriments provenant de l'agriculture et d'autres sources".