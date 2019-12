Un bon éclairage peut vous aider à mieux dormir

Copyright de l’image Getty Images

L'idée que la lumière artificielle des écrans empêche les gens de dormir la nuit n'est pas totalement correcte.

Des scientifiques de l'Université de Manchester ont étudié le meilleur type d'éclairage pour s'endormir.

Selon ses chercheurs, cette lumière bleue des appareils n'est pas le problème principal.

Ils ont exposé des souris à différents éclairages pour étudier l'impact.

Les résultats publiés dans le journal Current Biology, suggèrent que la réponse réside dans la chaleur et l'intensité de la lumière.

Pourquoi cette étude ?

Tout le monde a un cycle naturel et quotidien de réveil et de sommeil.

L'horloge biologique se synchronise avec l'environnement pour qu'ils soient éveillés le jour et endormis la nuit.

Mais les experts soupçonnent depuis longtemps que l'exposition à la lumière artificielle pourrait perturber cette disposition naturelle.

La lumière bleue artificielle - le type qui vient des écrans d'ordinateur et les téléphones mobiles - a un effet particulièrement fort..

Qu'est-ce qu'il a trouvé ?

L'équipe a fait des tests sur des souris, en fixant la luminosité à haute ou basse intensité et en changeant la couleur du bleu au jaune.

Une lumière vive de l'une ou l'autre couleur était stimulante, plutôt que reposante, comme prévu.

Mais quand la lumière était tamisée, la lumière bleue était plus reposante que la lumière jaune.

Le chercheur principal, le Dr Tim Brown, a déclaré que les résultats correspondaient à ce qui s'est passé dans le monde naturel, avec une lumière du jour brillante et chaude.

"Pendant la journée, la lumière qui nous atteint est relativement blanche ou jaune et a un fort effet sur l'horloge biologique et autour du crépuscule, une fois que le soleil se couche, plus la lumière devient bleue", dit-il.

"Donc si vous voulez éviter que la lumière n'ait un fort effet sur votre horloge biologique, le bleu et le noir seraient la solution."

Inversement, une lumière blanche ou jaune brillante était préférable pour rester éveillé et alerte.

Qu'est-ce que ça veut dire ?

Le fait d'avoir besoin de huit heures par nuit est un mythe, selon Nick Littlehales, un coach en sommeil.

Les réglages du mode nuit pour les téléphones et les ordinateurs portables réduisent la lumière bleue afin d'atténuer les dommages causés au sommeil.

"En ce moment, ce que les gens font souvent, c'est d'ajuster la couleur de l'éclairage ou des affichages visuels et de rendre les écrans plus jaunes", a dit le Dr Brown.

"Notre prédiction est que le changement de couleur a exactement le mauvais effet".

"C'est contrecarrer tout avantage que vous pourriez tirer d'une réduction de la luminosité de l'écran."

Les souris ne sont-elles pas plus actives la nuit ?

Les souris sont en effet nocturnes.

Mais les chercheurs affirment que la façon dont la lumière affecte l'horloge biologique est la même pour tous les mammifères, y compris les humains, ce qui signifie que les résultats devraient s'appliquer aux humains.

Ils recommandent d'autres recherches pour le confirmer.

Le Dr Manuel Spitschan, de l'Université d'Oxford, a déclaré que "c'est un travail fascinant, mais nous ne savons pas encore si la même chose se produit chez les humains.

"C'est la difficulté du travail sur les animaux. Il devrait être possible de faire des tests avec des humains à l'avenir pour en être sûr", conclut-il.