Bonnke always challenged his followers to take the mantle from him

L'évangéliste d'origine allemande Reinhard Bonnke, qui a attiré d'énormes foules en Afrique pendant des décennies de prédication, est pleuré par des millions de chrétiens à travers le continent après sa mort survenue à 79 ans.

L'écrivain kenyan Jesse Masai revient sur son influence.

Avec des comparaisons allant de Charles Spurgeon le "Prince des Prêcheurs" britannique au télévangéliste américain Billy Graham, le statut de Bonnke en tant que père des campagnes modernes de prédication et de guérison en Afrique n'est pas contesté.

Partout sur le continent, d'énormes rassemblements religieux d'une semaine sont désormais monnaie courante, caractérisés par une mobilisation de masse, de grandes tentes, des podiums colorés.

Ces rassemblements se traduisaient également par des prêches publiques sonorisées de manière sophistiquée, des traducteurs en langue locale et, dans certains cas, des évangélistes qui imitent l'art oratoire de Bonnke sur scène, notamment sa manière de tenir les microphones.

Son message d'espoir rédempteur est devenu important, en particulier dans les pays africains touchés par la sécheresse, les troubles civils et autres tragédies.

Qui était Reinhard Bonnke?

Né en 1940 à Königsberg, Allemagne

Fondateur de l'organisation missionnaire Christ pour toutes les nations (CFAN) en 1974

Le CFAN affirme que Bonnke a supervisé plus de 79 millions de conversions au christianisme.

Décédé le 7 décembre 2019

Certains, comme Wilson Mamboleo, prédicateur pentecôtiste kenyan de 83 ans - qui a aidé à organiser les foras de Bonnke en Afrique de l'Est - considèrent que les noms les plus connus de l'Afrique sur la scène chrétienne africaine, comme Joshua au Nigeria et Teresia Wairimu au Kenya, sont une conséquence directe du rayonnement précoce de Bonnke.

'Voir les morts ressusciter'

Bonnke s'est joint au président Uhuru Kenyatta lors de l'inauguration de l'Église familiale du ministère évangélique de la foi de Wairimu à Nairobi, la capitale du pays, en août 2016.

"Son approche pionnière et militante des croisades en plein air a été influencée par notre contexte. Comme Saint Paul, il savait qu'il était confronté à de puissantes forces du mal," dit M. Mamboleo.

Son organisation Christ For All Nations (CFAN), connue pour son travail dans toute l'Afrique, affirme que Bonnke a supervisé plus de 79 millions de conversions au christianisme.

Lors d'énormes rassemblements - dont un à Lagos, la principale ville du Nigeria, en 2000, qui aurait attiré 1,6 million de personnes - Bonnke a prétendu guérir les gens en utilisant les pouvoirs de Dieu.

Il a également dit à ses disciples qu'il avait vu des gens ressusciter d'entre les morts, bien que ces "miracles" aient été rejetés par ses critiques.

L'approche de croisade de Bonnke a aussi parfois suscité la controverse.

Stephen Mutua, qui entre 1986 et 2009 a été directeur international sous sa direction, se souvient des émeutes qui ont eu lieu dans le nord du Nigeria en 1990, principalement dans le Kano musulman.

La population musulmane était en colère parce que Bonnke avait obtenu la permission d'organiser une croisade.

"Dans le chaos qui a suivi, je me suis retrouvé dans un véhicule blindé pour la première fois de ma vie, avant que l'armée nigériane ne nous transporte par avion à Lagos ", se souvient le Dr Mutua.

"Bonnke, qui comprenait la dynamique religieuse du Nigeria, s'est associé à la nation dans un message personnel au gouvernement fédéral et a juré de revenir."

Copyright de l’image AFP Image caption Bonnke a tenu plus de croisades au Nigeria que dans n'importe quel autre pays africain.

Officiellement, au moins huit personnes ont été tuées, mais des rapports non confirmés indiquent que des centaines d'entre elles ont perdu la vie.

"Après l'incident, nos demandes de visa ont été refusées et nous ne sommes pas rentrés au Nigeria avant 10 ans."

Le Dr Mutua, qui dirige maintenant le Réseau des évangélistes africains à Nairobi, a déclaré que les choses avaient changé lorsque le Président Olusegun Obasanjo est arrivé au pouvoir en 1999.

Il note que le Nigeria, l'Etat le plus peuplé d'Afrique, accueillerait par la suite régulièrement Bonnke, plus que toute autre nation africaine.

Le président nigérian Muhammadu Buhari, un musulman du Nord, a rendu hommage à l'évangéliste, déclarant que sa mort était "une grande perte pour le Nigeria, l'Afrique et le monde entier".

En Ethiopie, ces églises taillés dans le roc

Le Dr Mutua affirme que si Bonnke a inspiré d'autres enseignants, pasteurs, apôtres et prophètes en Afrique et au-delà, le travail de l'évangéliste reste inachevé.

Et alors que l'agence de presse Associated Press rapportait en 2014 que Bonnke vivait dans un appartement de 3 millions de dollars US (1.767.461.400 FCFA) près de Palm Beach, en Floride, le Dr Mutua affirme que l'évangéliste s'est engagé à la transparence.

"Nous devons poursuivre son engagement envers les Écritures et une vie d'intégrité personnelle pour avoir un impact durable ", dit-il.

'Le ministère de guérison était un cirque'

La vision optimiste du Dr Mutua sur Bonnke est partagée par le Dr Emily Onyango, professeur au département de théologie et d'études du développement de l'Université St Paul's au Kenya.

Ce dernier croit que l'intérêt de Bonnke pour l'évangélisation a inspiré des millions de chrétiens en Afrique à avoir une relation personnelle avec Christ.

"Bien qu'il s'adressait à des croisades qui comptaient des milliers de personnes, son approche avait une touche personnelle et la plupart des gens pensaient qu'il répondait personnellement à leurs besoins, " dit-elle.

Copyright de l’image AFP Image caption Une "croisade d'adieu pour l'évangile" a eu lieu pour Bonnke au Nigeria après sa mort.

Cependant, le professeur Esther Mombo, du Centre pour les relations islamo-chrétiennes à Eastleigh (CCMRE) de l'université, affirme que l'impact de Bonnke sur l'Afrique est complexe et qu'il faudra peut-être un certain temps aux chercheurs pour l'évaluer correctement.

Créé en 2010, le CCMRE a été au cœur de plusieurs tentatives de construction de relations interreligieuses entre musulmans et chrétiens dans le contexte africain.

Le professeur Mombo soutient que la prédication de Bonnke n'a pas toujours favorisé la coexistence pacifique, mais plutôt la rivalité et la haine.

"Les gens qui ont souffert de telles paroles étaient des gens ordinaires. Il y a aussi ceux qui ont été exploités ", dit-elle.

"Ses ministères de guérison semblaient étranges et, dans une certaine mesure, un cirque. Pourtant, je suis sûr que par son ministère, certaines personnes ont rencontré le Christ et ont grandi dans la foi," poursuit-elle.

Bonnke a organisé une campagne d'évangélisation d'adieu en 2017 au Nigeria, après quoi il a démissionné de son poste de dirigeant de l'organisation en raison de problèmes de santé.

Son influence se fait encore sentir dans de nombreuses rues d'Afrique où des prédicateurs autoproclamés, micro serré dans une main, brandissant une Bible dans l'autre, incitent les passants à embrasser le message chrétien.