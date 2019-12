Image caption "Street Attraction" promet des résultats en seulement deux jours

Debout devant le célèbre hôtel Savoy dans le centre de Londres, j'attends avec un groupe d'étudiants qui finissent de remettre 700 $ (412.557 FCFA) au fondateur et entraîneur en chef de Street Attraction.

Eddie Hitchens se déplace au centre de la scène pendant que les hommes se mettent en cercle autour de lui pour leur introduction au camp d'entraînement.

"Salut, je suis Eddie. Je suis un hétérosexuel accro au sexe... Je fais du jeu depuis 2005, je suis entraîneur depuis 2011."

Lire aussi :

"Game" est un business de plusieurs millions de livres où des hommes apprennent à d'autres hommes comment draguer des femmes.

Il n'y a rien de nouveau dans le fait que des hommes essaient de draguer des femmes.

Mais en cette ère numérique, les coachs en séduction vendent en ligne des cours sur la façon de draguer autant de femmes, aussi vite que possible.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Des centaines de vidéos de rencontres ont été publiées sur YouTube, dont beaucoup ont été filmées sans consentement

Ils font partie d'une industrie mondiale en pleine croissance, reliée par un réseau de canaux vidéo Internet avec des centaines de milliers d'abonnés.

Dans ces vidéos et bootcamps, seuls les hommes apprennent les règles.

Les femmes ne sont même pas conscientes qu'elles font partie d'un jeu.

Un jeu qui peut mener à un harcèlement persistant dans la rue et porter atteinte au consentement.

Lire aussi :

Hitchens fait signe au reste du groupe de se présenter, moi y compris : un journaliste en civil se faisant passer pour une nouvelle recrue.

Les recrues viennent e partout: il y a un chef cuisinier d'Amsterdam, un ancien officier de la marine américaine, un ingénieur en logiciel du Brésil, un programmeur informatique de Dublin et un médecin de Manchester. Alors c'est mon tour.

"Salut. Je suis Michael Gibson", dis-je, tout en menant la bataille psychologique pour me souvenir de mon nom d'infiltré, "je suis un débutant qui a récemment rompu avec ma petite amie de six ans."

Et, juste comme ça, je suis plongé dans l'expérience la plus bizarre de ma vie : un voyage dans l'industrie de la séduction.

A-Game (JeuA)

Image caption Adnan Ahmed a reçu la formation "Street Attraction"

Adnan Ahmed a reçu la formation "Street Attraction"

Il est maintenant en prison en attend son procès pour comportement menaçant et abusif envers les jeunes femmes.

Mais il y a tout juste un an, il se faisait passer pour un " pick-up artist " appelé Addy A-Game.

Lire aussi :

Ahmed traînait dans le centre-ville de Glasgow avec ses compagnons d'armes, filmant en secret ses interactions avec des femmes sans méfiance dans la rue.

Un de ses camarades de classe à l'université m'a informé qu'Ahmed avait téléchargé plus de 250 vidéos (y compris certaines de celles qu'il avait secrètement filmées) sur sa chaîne YouTube, se vantant de ses conquêtes sexuelles.

"La raison pour laquelle vous le faites est de vous envoyer en l'air ", a-t-il dit dans une vidéo. "Seuls les courageux s'envoient en l'air."

Image caption Ahmed a mis en ligne ses rencontres sous des titres comme "les grosses filles doivent s'en vouloir".

C'était bien plus que la misogynie d'un seul homme.

C'était un travail professionnel, avec un discours de vente, un coaching de style de vie, et ce qui semblait être un ensemble déconcertant de jargon : "images de terrain", "numéro de proximité", "maraudage".

C'est le langage de ce que les "dragueurs "comme Ahmed appellent le "jeu".

Dans une vidéo, Ahmed s'est vanté de ce qu'il a appelé un "same night lay" (le coup en une seule nuit).

Plus tard dans le clip, il a filmé une femme qui dormait avec un préservatif non utilisé à côté d'elle.

Lire aussi :

Ahmed a même affiché en ligne des enregistrements audio de ses relations sexuelles.

Il ne semblait pas que les femmes savaient qu'elles étaient enregistrées.

Leur consentement à ces enregistrements ne semblait pas être très important.

"Elle est du genre pourquoi tu mets un préservatif ?", a-t-il dit aux spectateurs d'une vidéo.

"Déni plausible. Ils veulent que vous preniez les devants. Rappelez-vous que ce n'est pas un viol... Ecoutez ses actions, son corps... pas ses mots."

Cibles

Image caption Beth avait 17 ans au moment où Ahmed l'a approchée - il en avait 37

J'ai retrouvé deux femmes qui avaient été approchées par Ahmed.

Les deux ont dit que leur rencontre avec lui était restée gravée dans leur mémoire.

Beth rentrait seule à pied dans la principale rue commerçante du centre ville de Glasgow après avoir fini de travailler.

C'était une nuit sombre de novembre et Ahmed s'est mis sur son chemin.

"Il était comme, 'oh, vous êtes russe ?'" Beth s'est souvenue.

"Il mentionnait quand il était en Ukraine ou quelque chose comme ça et qu'il avait engagé des prostituées.

Il disait que je serais "meilleure que les prostituées". Il avait des manières horribles."

Il a dit qu'il s'appelait Addy. Il a continué à demander le numéro de téléphone de Beth et à essayer de la toucher.

Lire aussi :

"J'ai dit non un nombre incalculable de fois", a dit Beth.

"J'ai donné des excuses et il était comme : "Oh, c'est bon, donnez-moi votre numéro, peu importe".

Beth était secouée et pensait qu'il la laisserait tranquille si elle acceptait de lui donner son numéro.

"Il savait que j'allais à l'arrêt de bus, et il savait que je serais seule pendant environ une heure à attendre mon bus.

"Alors je suis restée au téléphone avec ma mère pendant 30 minutes avant de lui parler de la situation, et elle essayait juste de me donner la paix de l'esprit."

Beth savait que ce n'était pas juste une discussion. C'était mal.

"Ce n'est pas inoffensif", a-t-elle dit. "J'ai passé toute la nuit terrifiée."

Image caption Emily n'a appris que sa conversation avec Ahmed était disponible en ligne que lorsque la BBC lui a dit

Un ami d'Ahmed l'a secrètement filmé alors qu'il s'approchait d'Emily, 20 ans, une étudiante de Glasgow.

Ahmed a ensuite téléchargé la vidéo sur sa chaîne YouTube.

J'ai entendu parler de son expérience par de nombreuses femmes qui ont été victimes de harcèlement dans la rue.

"Ce qui est ridicule, c'est que dans toute cette conversation, je suis assise là à essayer de trouver un moyen de le laisser tomber gentiment ", a-t-elle expliqué.

"Nous ne voulons pas qu'on nous traite de "salopes" pour avoir rejeté quelqu'un. Nous ne voulons pas être traitées de "malpolies" pour avoir mi fin à la discussion", explique-t-elle.

Lire aussi :

Dans la vidéo, qui a depuis été supprimée, Ahmed se vantait que s'il avait rencontré Emily en vacances, il aurait certainement couché avec elle.

Ou, comme il l'a dit, ça aurait été un "coucher le même jour".

"Cela m'exaspère, c'est frustrant", déclare Emily.

"Les hommes qui supposent que les femmes veulent avoir des relations sexuelles avec eux font partie d'un problème beaucoup plus grand dans notre société. Il n'a probablement pas beaucoup réfléchi à cela, disant simplement que cette personne est un "coucher du jour même". Il a complètement mal interprété mes signaux."

Emily et Beth n'étaient pas seules.

J'ai fait une vidéo pour la plateforme numérique de la BBC Scotland, The Social, sur ce que j'avais découvert sur Ahmed. C'est devenu viral avec environ deux millions de vues dans les premiers jours.

Il y a eu une manifestation dans les rues de Glasgow, menée par un groupe de femmes concernées.

Au Parlement écossais, la Première ministre, Nicola Sturgeon a déclaré qu'elle avait été "choquée et consternée" par ce qu'elle avait vu dans mon article.

Et les femmes ont continué à se manifester.

"Cet homme m'a harcelée pendant des mois en attendant devant mon bureau"...

"Ce type m'a demandé s'il pouvait me raccompagner à la maison... puis il est devenu si agressif avec moi".

"Je lui ai dit mon âge et il a continué à me parler. C'était un vrai monstre".

Lire aussi :

Presque toutes les histoires concernaient des rencontres inconfortables. Beaucoup semblaient franchir la ligne de la persistance au harcèlement.

Certaines - il s'est avéré par la suite - étaient criminelles.

Plus d'une douzaine de femmes ont donné des détails à la police après la publication de mon article.

Deux jours après la publication de la vidéo, Ahmed a été arrêté et accusé d'une série d'incidents de comportement menaçant et abusif.

Camp d'entraînement

Image caption On a promis aux étudiants des tutoriels et des leçons en ligne sur la façon de "maîtriser leur masculinité".

Quand j'ai commencé à enquêter sur Ahmed, je ne savais pas qu'il faisait partie d'une industrie de la séduction plus large.

J'ai depuis découvert qu'il n'est qu'un des dizaines de dragueurs en ligne.

Ils partagent des techniques de séduction et font de la promotion croisée sur les chaînes YouTube.

Lorsqu'il s'agissait de promettre des résultats rapides, un groupe se démarquait : Street Attraction.

Cette entreprise offrait ce qu'ils décrivaient comme des bootcamps qui permettaient aux hommes "d'attirer de belles femmes en deux jours".

Street Attraction comptait plus de 110 000 abonnés sur YouTube.

Lire aussi :

Son fondateur, Eddie Hitchens, a même fait payer le visionnement d'un de ses exploits sexuels enregistrés en secret.

"Enregistrer des choses aussi intimes en général n'est pas facile", a expliqué Hitchens dans une vidéo.

"Si une fille sait qu'elle est filmée, elle n'agira évidemment pas de manière naturelle et ne se laissera certainement pas séduire par peur de voir sa réputation ternie", révèle-t-il.

"Parce que nous [Hitchens et son complice] voulions capturer des réactions réelles, il fallait filmer en cachette. A la manière d'une guérilla," fait-il.

Image caption Le camp d'entraînement s'est "exercé" sur les femmes qu'ils ont rencontrées dans le centre de Londres

De plus, Street Attraction avait formé Adnan "A-Game" Ahmed. Le camp d'entraînement auquel il a participé a été filmé et mis en ligne sur sa chaîne YouTube.

C'est pourquoi je me suis retrouvé devant l'hôtel Savoy, dans le centre de Londres, à un cours de formation pour les aspirants pick-up artists.

C'était une journée étouffante et je portais un épais manteau matelassé pour cacher une caméra et un microphone.

Il y avait six étudiants au camp d'entraînement et mon coach était le fondateur de Street Attraction, Hitchens.

La première tâche était d'approcher une femme dans les 30 secondes.

Lire aussi :

Comme le reste des étudiants, je me suis dispersée sur le pont de Londres qui était inondé de policiers en uniforme et de manifestants colorés participant à un événement Extinction Rebellion.

Finalement, je suis tombée sur deux femmes qui se tenaient devant l'un des kiosques peints à la bombe où les musiciens faisaient une vérification du son.

Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait dire.

C'était le premier test de la journée et je me débattais déjà. J'ai demandé à deux femmes si c'était une sorte de concert.

"Non", l'une d'elles a souri, "c'est une manifestation".

Ma question était si naïve que ça a vraiment marché. Je bavardais et finalement l'autre femme m'a offert un flyer.

La conversation s'est terminée poliment.

J'ai fait mes adieux et je suis retournée à la meute.

C'est ce que les entraîneurs de ramassage appellent une "approche à froid".

Lire aussi :

On m'a dit que peu importe si j'aimais la femme ou non. Les entraîneurs ont indiqué une "cible" et nous avons été envoyés pour nous approcher en leur bloquant le chemin.

Les étudiants du camp d'entraînement ont maintenant un micro pour que Hitchens puisse écouter et critiquer notre performance.

Non pas que les femmes le sachent.

L'ironie n'était pas perdue pour moi.

J'utilisais des films clandestins pour dénoncer un groupe qui enregistrait secrètement des femmes.

Je devais m'incruster sans m'impliquer pour maintenir ma couverture.

Et les approches me mettaient mal à l'aise. Tout le temps, je n'arrêtais pas de penser à ma sœur et à mes cousines et à ce qu'ils penseraient s'ils recevaient les avances des étudiants.

Image caption Le Dr O'Neill déclare que l'inquiétude est que le "non" d'une femme ne peut jamais être légitimement entendu comme un "non"

Le Dr Rachel O'Neill, universitaire à la London School of Economics, a étudié l'industrie de la séduction pendant 10 ans.

"Il y a une idée que la séduction fournit essentiellement un modèle que les hommes peuvent suivre comme moyen d'interaction avec les femmes", m'a dit plus tard le Dr O'Neill.

" On vous donnera donc un ensemble de lignes plus ou moins scénarisées, des routines que vous pourrez suivre.

"La plupart des camps d'entraînement passent maintenant la majorité de leur temps dans la rue, dans les bars, les cafés, les musées, les espaces publics, à pratiquer ces techniques et à les mettre en œuvre.

Lire aussi :

"Et cela signifie que les femmes sont souvent involontairement attirées dans ces interactions."

Certaines des femmes qu'on nous a dit d'"approcher" ressemblaient à des adolescentes et j'ai dit à Hitchens que je les trouvais trop jeunes.

J'ai 31 ans, et je ne voulais pas approcher quelqu'un qui avait l'air d'avoir la moitié de mon âge.

Hitchens, qui avait 34 ans à l'époque, m'a prise à part pour m'expliquer pourquoi je devais être moins sélective.

"Ça n'a pas d'importance", m'a-t-il dit. "Même si elle est mineure, ce n'est pas illégal d'arrêter quelqu'un... C'était une bonne cible."

Media playback is unsupported on your device Des agents humanitaires sont accusés d'abus sexuels sur des femmes syriennes.

LMR - 'Résistance de dernière minute' au sexe

Le deuxième jour du camp d'entraînement. Nous nous sommes assis sur les marches de la colonne de Nelson à Trafalgar Square et avons écouté l'entraîneur George Massey nous parler de la leçon du jour sur la " LMR ".

LMR signifie "résistance de dernière minute" au sexe. Elle est considérée par les artistes de la drague comme une tentative symbolique des femmes de rejeter le sexe - un obstacle à surmonter.

"Vous devez être celui qui dirige ", a expliqué M. Massey.

"L'ambiance générale est que vous en assumez la responsabilité. "Ouais, je sais, je suis juste un animal que je ne peux pas résister."

Dans l'une de ses vidéos, Hitchens a déclaré que vous devriez " poursuivre l'escalade " si une fille dit que vous " allez trop vite ". Hitchens continue ensuite en disant : "Si elle dit qu'on fera l'amour la prochaine fois, tu peux répondre par : Pourquoi perdre du temps ? C'est arrogant de penser qu'il y aura une prochaine fois."

" Il y a une idée avec la LMR que les femmes opposent une certaine résistance supposée symbolique avant d'avoir des relations sexuelles ", explique le Dr Rachel O'Neill.

" Et c'est quelque chose, encore une fois, sous une logique de séduction que les femmes font pour essayer de sauvegarder leur réputation. Et ce qui est vraiment inquiétant, c'est que cela crée une situation dans laquelle le "non" d'une femme ne peut jamais être légitimement entendu comme un non.

Image caption Richard Hood (R) a dit aux étudiants que " les hommes peuvent être trop préoccupés par le consentement ".

Massey nous a présenté le prochain entraîneur, Richard Hood. Massey l'a appelé le "Roi de LMR".

Hood ressemblait plus à un vendeur sous haute pression qu'à quelqu'un de vraiment intéressé par ce qu'une femme pourrait vouloir.

" Quand vous arrivez à l'appartement, dites-lui d'enlever ses chaussures - dès que vous passez la porte d'entrée - vous commencez à enlever vos chaussures, c'est essentiellement la première partie de l'escalade ", nous a-t-il dit.

"Certaines filles peuvent être ennuyeuses. Si elles sont déjà dans leurs chaussures et leur veste, elles se diront : " D'accord, d'accord, ça suffit pour ce soir... nous laisserons le reste pour la prochaine fois "... De toute évidence, c'est frustrant.

" Parfois, les gars sont un peu trop timides ou un peu trop effrayés pour continuer à avancer parce qu'ils veulent... ils veulent tellement de consentement. Je veux dire qu'ils veulent beaucoup de choses comme... une autorisation écrite de sa part, comme, vous savez, 'c'est bon qu'on aille jusqu'au bout'. Parce que c'est une nuance, évidemment, tu dois... tu dois sentir le bon moment, et parfois c'est ton travail de faire avancer les choses et de diriger," explique-t-il.

Media playback is unsupported on your device L'Allemagne adopte le mariage homosexuel

J'ai demandé à l'avocate criminelle Kate Parker son opinion professionnelle sur la façon d'enseigner aux hommes comment surmonter la résistance de dernière minute au sexe et je lui ai montré quelques vidéos des entraîneurs.

" Je pense que c'est vraiment troublant, parce que cela encourage ces jeunes hommes à contourner les signaux d'alarme qui sont lancés par ces femmes et auxquels ils devraient être sensibles et attentifs, et auxquels ils devraient réagir ", m'a-t-elle dit.

" D'après ce que j'ai vu, il ne semble pas y avoir d'infractions sexuelles là-bas, pour l'instant. Mais plus on enseigne la résistance de dernière minute, et plus on apprend à ces jeunes hommes à ignorer tout signe de manque de consentement, plus on se rapproche du territoire des infractions sexuelles".

Le chef de Rape Crisis Scotland, Sandy Brindley, m'a dit : "Je pense que les dragueurs ne rendent pas du tout service aux hommes en recommandant ces techniques... Et mon conseil serait le suivant, ce n'est pas l'approche à adopter car vous pourriez vous retrouver face à des conséquences très, très graves."

Confrontation

Image caption Richard Hood a nié avoir enseigné aux hommes comment faire pression sur les femmes pour qu'elles aient des rapports sexuels

Cinq mois après le bootcamp, je suis retourné à Londres - cette fois-ci en tant que journaliste de la BBC pour défier les entraîneurs de drague que j'avais rencontrés.

Après des semaines de refus de m'engager, j'ai trouvé Eddie Hitchens en train d'entraîner un autre groupe d'hommes. Je lui ai demandé pourquoi il faisait pression sur les femmes pour qu'elles aient des relations sexuelles. Il était scandalisé.

"C'est complètement faux", a-t-il dit. "C'est complètement faux. Vous l'avez complètement déformé hors contexte... Mon frère. C'est un art. C'est un art... C'est complètement consensuel."

"En fait, nous aidons les hommes... donc si nous aidons à prévenir la culture du viol, c'est pour les empêcher de s'impliquer dans quelque chose d'illégal ou de non consensuel."

Richard Hood a nié avoir enseigné aux hommes comment faire pression sur les femmes pour qu'elles aient des rapports sexuels et a dit que toutes les femmes étaient enregistrées avec leur consentement.

"Nous ne filmons jamais les filles. Nous avons eu des actrices", m'a-t-il dit.

"Donc vous n'avez rien fait de mal ?" Je lui ai demandé. "Correct", dit-il.

Media playback is unsupported on your device Sandhya, Rani et bien d'autres encore partagent leurs calvaires à Bombay.

"Et vous ne pensez pas que vous enfreignez la loi ?" Je lui ai demandé. "Bien sûr que non", répond-il.

Après avoir parlé à Richard Hood, Street Attraction a supprimé la vidéo secrètement filmée sur laquelle je l'ai interrogé.

Puis, peu avant que mon film documentaire ne soit diffusé, YouTube a supprimé plus de 100 vidéos postées par Street Attraction.

Un porte-parole de YouTube m'a dit que la plateforme avait "supprimé les chaînes Addy A Game et Street Attraction."

"YouTube interdit strictement tout contenu explicite à caractère sexuel, graphique ou harcelant."

"Rien n'est plus important que la protection de la sécurité de notre communauté, et nous continuerons à revoir et affiner nos politiques dans ce domaine."

Un autre coach de Street Attraction appelé George Massey m'a dit plus tard qu'il voyait son rôle comme "aider les gens dans le domaine des rencontres".

S'il a déjà dit quelque chose d'inapproprié à un homme qui cherche du soutien, a-t-il dit, personne ne le lui a jamais dit. Il a dit qu'il reçoit des lettres de remerciement d'hommes qui sont maintenant dans des relations saines. Il a ajouté : "Je ne prétends pas être imperméable à l'erreur".

Image caption La BBC a confronté le fondateur de Street Attraction, Eddie Hitchens

Hitchens a nié avoir dit à ses élèves qu'ils devaient approcher des adolescents.

"Pas vrai", a-t-il dit. "La chose que j'enseigne est exactement ça. Découvrir l'âge de la fille avant de faire quoi que ce soit de sexuel, de flirt... Vous déformez en gros ce que nous faisons. C'est absolument dégoûtant et nous vous verrons au tribunal."

'Menaçant et abusif'

Pendant ce temps, à Glasgow, le procès d'Adnan Ahmed s'est achevé.

Une victime de 18 ans qui a témoigné a décrit avoir été arrêtée dans un centre commercial par Ahmed, qui a maintenant 38 ans.

"Il a mis sa main sur mon dos, à ma taille. Il a mis sa main sur ma joue et a essayé de m'embrasser. J'ai levé mes mains et je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il n'y a pas eu de conversation du tout. J'ai ensuite demandé à un membre du public si je pouvais me tenir à côté d'eux parce que je me sentais vulnérable et isolée. Il était plus grand que moi, alors j'ai eu peur de faire une scène."

Dans son témoignage, Ahmed a dit que ses approches auprès des femmes étaient inoffensives et qu'il a cessé dès qu'il a découvert qu'elles avaient 17 ans ou moins.

Le jury n'était pas d'accord.

Ahmed a été reconnu coupable de cinq accusations de comportement menaçant et abusif et a été placé en détention préventive en vue de l'imposition d'une peine.

Il avait déjà passé neuf mois en détention préventive.

Image caption Rita était l'une des femmes qui avaient dénoncé les activités d'Ahmed

Pendant que l'affaire était en cours, Rita était au tribunal pour soutenir les femmes. Elle était l'une des femmes qui avaient dénoncé les activités d'Ahmed, et c'est son appel à la BBC qui m'a fait enquêter sur A-Game.

Rita pensait connaître "Addy".

Ils étaient tous deux étudiants à l'université de Glasgow où ils étudiaient en vue d'obtenir un diplôme en travail social. Ils vivaient tous les deux dans la région de Glasgow, ils partageaient une voiture de covoiturage pour aller en classe.

C'était jusqu'à ce qu'Ahmed manque un jour d'université, donnant à l'un des camarades de classe de Rita l'occasion de montrer au reste du covoiturage ce qu'Addy faisait exactement pendant son temps libre.

On a montré à Rita une série d'images d'Ahmed avec des femmes à moitié nues, tirées de son compte Instagram et de sa chaîne YouTube.

"J'étais en quelque sorte dans un flot de larmes et je pensais, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il est comme un proxénète ou est-ce un réseau de prostitution ?" dit-elle.

"J'ai commencé à regarder les vidéos et je me suis sentie malade. Je me sentais physiquement malade. Il ne s'agissait pas de savoir comment parler à une fille, c'était beaucoup plus sombre, beaucoup plus sombre. Elles [les femmes dans ses vidéos] ne savent pas qu'elles sont filmées. Elles ne savent pas qu'elles sont enregistrées. Donc, dès le départ, c'est miteux, c'est sournois."

"J'ai réalisé que c'est un problème universel", dit Rita. "Je veux juste que les femmes et les jeunes filles soient conscientes qu'il y a ces hommes prédateurs, dans nos universités et sur nos lieux de travail."

Image caption A l'époque de #MeToo, les femmes se battent contre le harcèlement masculin

Dans une déclaration publiée par Street Attraction à la suite de notre documentaire, ils ont nié tout méfait et souligné qu'ils n'ont jamais préconisé ou enseigné aux hommes d'avoir des relations sexuelles avec des mineurs.

Vous pouvez lire le texte complet et regarder le rapport en Anglais ici :