20 conseils pour une année 2020 parfaite !

Vie de famille

1. Comment rester en couple dans un monde où beaucoup se séparent?

Pour une vie de couple qui dure, il faut passer de bons moments ensemble.

Laissez vos téléphones de côté, éteignez la télévision et passez du temps entre vous deux.

Qu'allez-vous faire?

Rire ou parler, même si vous ne vous dites rien de sérieux, ce sera un moment privilégié passé uniquement et totalement avec l'être aimé, explique Lady Sonia, coach de vie.

2. Mon enfant a des peurs "irrationnelles", comment réagir ?

Ne dites pas : "ne t'inquiète pas, ça n'arrivera jamais".

Les enfants de quatre à huit ans peuvent s'inquiéter de l'existence des fantômes, des monstres ou des animaux tandis que les plus âgés sont plus susceptibles d'avoir peur d'être blessés par des événements réels mais rares, comme le meurtre, le terrorisme ou la guerre nucléaire.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Au lieu de tout le temps demander "qu'est-ce qui ne va pas ?", essayez d'observer votre enfant pour avoir plus d'information.

Peu importe le groupe d'âge de votre enfant, ne négligez pas ses peurs.

Le simple fait de leur dire que ce qu'ils craignent ne se produira jamais ou de laisser entendre qu'ils sont stupides parce qu'ils s'inquiètent ne les aidera pas, explique la professeure Cathy Creswell de l'Université de Reading (Royaume-Uni).

Anxieté : inquiétude pénible, tension nerveuse, causée par l'incertitude, l'attente ; angoisse. Larousse

Lire plus de conseils ici :Les meilleurs conseils pour surmonter l'anxiété de l'enfant

3. J'adore lire des histoires à mes enfants, j'espère améliorer son vocabulaire

Il ne suffit pas de lire des livres à son enfant, même si ceci est déjà un premier pas à encourager.

La lecture interactive avec votre enfant donne de meilleurs résultats, selon le professeur Emily Oster.

Copyright de l’image Getty Images

"Plutôt que de lire un livre à vos enfants, posez des questions ouvertes : "Où est la mère de l'oiseau, d'après toi ?"

"Comment crois-tu que le chat au chapeau se sent maintenant ?"

Ne répondez pas immédiatement vous-même à la question.

Laissez-lui un peu de temps afin qu'il comprenne que vous attendez une réponse et donnez-lui ensuite la réponse.

Il découvre ainsi que la communication est une relation à deux sens.

Profitez de la lecture d'une histoire pour passer de bons moments en tête-à-tête avec votre enfant.

Côté finances

Côté finances

4. Je n'ai pas beaucoup de moyens, comment faire connaître mon nouveau commerce?

Vous vous lancez dans l'entreprenariat ?

Un conseil pour économiser à vos début, utilisez les réseaux sociaux !

Media playback is unsupported on your device 5 conseils pour lancer son entreprise Madeleine Laini - Fondatrice de Kiyana Wraps, ligne d’accessoires pour cheveux.

Madeleine Laini, fondatrice de Kiyana Wraps, une ligne d'accessoires pour cheveux à Londres, explique que les réseaux sociaux offrent une richesse en terme de publicité du commerce et de la vente des produits.

Même dans le cas où vous payez pour que vos publications soient boostées, ça coûtera toujours moins chers que la publicité diffusée à la télévision ou autres médias ou plateformes traditionnelles.

Un reportage de l'émission Questions d'Argent.

5. Je veux mieux m'organiser avec mon argent, mais rien que l'achat de la nourriture me ruine. Que faire?

Un conseil, commencez par préparez votre propre déjeuner au lieu de manger au restaurant.

Oui, nous savons qu'il est agréable de sortir déjeuner avec des collègues de travail ou de prendre un repas dans votre restaurant préféré, mais cela peut aussi être coûteux.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Manger les restes sous forme de déjeuner emballé est un moyen d'économiser

Une façon utile d'économiser de l'argent est d'apporter votre lunch au travail.

Si vous êtes à court de temps le matin, essayez de congeler les restes dans des contenants en portions.

De cette façon, vous aurez des déjeuners copieux et préparés à l'avance, prêts à partir tous les matins.

6. J'ai eu une grosse entrée d'argent . Comment réagir ?

Il faudra décider comment dépenser cet argent; choisir les compagnons avec qui le partager et ceux qu'il faudra décevoir.

C'est un conseil de Jamie Heavens, un ouvrier de Bournemouth, au Royaume-Uni, a eu de la chance au loto quand il avait 22 ans.

"Nous avons acheté quelques propriétés, nous n'avons pas d'hypothèque sur elles. L'argent te rend plus à l'aise, mais ça ne devrait pas changer ta façon de vivre ta vie", a raconté Jamie.

Jamie a dit avoir "aidé" quelques-uns de ses amis et des membres de sa famille avec l'argent."

Selon lui, même après avoir reçu beaucoup d'argent d'un coup, il a essayé de garder un mode de vie "normal" et raisonnable. Et si vous faisiez de même ?

Vie professionnelle

7. J'ai envoyé des CV à plusieurs entreprises, mais je ne suis jamais sélectionné(e) pour les entretiens !

Il faut savoir rendre votre CV attirant afin qu'il sorte du lot.

Comme vous, il y a des centaines voire des milliers d'autres candidats qui ont, eux aussi, envoyé leur curriculum vitae au même employeur.

Media playback is unsupported on your device Comment écrire un CV

Votre CV doit donc sortir du lot.

Il ne doit ressembler à aucun autre.

Faites ressortir vos expériences et des aboutissements et accomplissements qui vous sont propres.

De plus, rendez votre CV plus efficace en faisant en sorte qu'il réponde au besoin de votre futur employeur.

Comment savoir ce qu'il recherche exactement ?

Lisez attentivement l'offre d'emploi, elle est généralement pavée de mots-clés qui vous aideront à saisir le besoin de l'entreprise qui recrute.

8. Je travaille mais je veux aller plus loin dans ma carrière, comment faire?

L'un des premiers points est de savoir ce que nous valons.

Selon le coach Ferdy Ed, pour avancer dans votre carrière, il faut se connaitre.

Media playback is unsupported on your device Cinq conseils pour optimiser votre carrière

Il faut connaître ses forces, ses talents et même ses passions. Ce travail est important pour être sûr que vous êtes engagés dans la carrière qu'il vous faut et ainsi développer votre plein potentiel dans le chemin professionnel que vous avez emprunté.

9. Femme, je me sens limitée par le plafond de verre. Que faire ?

Plusieurs habitudes vous retardent dans votre carrière en tant que femmes, l'une d'entre elle est le fait d'attendre à ce que les autres remarquent et récompensent spontanément votre contribution.

Ceci est irréaliste, selon Sally Helgesen, coach en leadership.

Copyright de l’image Google

Vous devez mettre en avant vos propres réalisations. Cessez de vous dire :

1. "Je pense que si je fais du bon travail, les gens devraient le remarquer";

2."Si je dois agir comme ce crétin odieux pour me faire remarquer, je préfère ne pas me faire remarquer."

Très souvent, il ne suffit pas de bien travailler, mais de le faire savoir aussi.

10. J'ai plusieurs passions, suis-je éparpillé(e)?

Vous êtes féru(e) de décoration et vous étudiez la médecine, ou encore, vous adorez le chant, mais travaillez en tant qu'architecte, sans compter que vous prenez des photos pour gagner de l'argent.

Pas de problème !

Sachez que souvent, les personnes douées ont plus d'une corde à leur arc.

Un exemple?

Hugues Fabrice Zongo, doctorant en Ingénierie et champion d'athlétisme, médaillé de Bronze au triple saut - Mondiaux de Doha 2019.

Media playback is unsupported on your device Fabrice Zongo est le tout premier burkinabé à remporter une médaille aux championnats du monde d’athlétisme.

Le Burkinabé explique que ce sont au final les mêmes lois qui régissent les deux disciplines qu'il poursuit et que la connaissance des lois de la physique l'aide beaucoup dans la pratique du sport.

Alors ne craignez rien, poursuivez vos passions aussi différentes soient-elles !

Préserver sa santé

11. Je commence souvent des régimes, mais malheureusement, j'abandonne très vite.

Perdre du poids, se remettre ou se mettre à faire du sport, font partie des résolutions de fin d'année les plus populaires mais nombreux(ses) sont ceux ou celles qui ne tiennent pas longtemps, et certains ne commencent même pas les activités physiques tel qu'ils le veulent.

Aminata Diène est devenue obèse, sans même s'en rendre compte, à cause du chagrin causé par la mort de son père.

La Sénégalaise a perdu 30 kilos en cinq ans grâce au sport et à une alimentation saine. Elle nous livre ses secrets.

Media playback is unsupported on your device "Comment le sport et une meilleur alimentation m'ont fait perdre 20 kilos"

Non, nous ne vous livrons pas ici les détails sur son régime ou combien d'heures, elle a passé en salle pour arriver à son objectif.

N'oublie pas : "il n'y a que toi qui compte", insiste Aminata Diène.

La jeune femme explique qu'être mince n'est pas synonyme de bonne santé, mais que la décision de faire de l'exercice ou de manger sain doit être prise par tout un chacun, sans être influencé par une tierce personne.

Il ne faut surtout pas "se mettre des pressions par rapport au regard de la société".

Elle raconte qu'elle a pu obtenir ces résultats en se fixant des objectifs et en travaillant pour les réaliser et faisant fi de tout ce qu'on peut dire,

12. Donner un peu de soda de temps en temps à mon enfant, est-ce mal ?

Le soda devrait être complètement interdit aux enfants, selon le Dr Djibril Traoré, spécialiste en nutrition.

Il faut éviter les boissons sucrées: "même une tasse par jour c'est trop", explique le nutritionniste.

Media playback is unsupported on your device Un nutritionniste donne de bonnes raisons de ne pas servir des sodas aux enfants.

Pour les adultes, il faut se limiter à une tasse par semaine, et pour les enfants se contenter de leur donner des fruits ou du jus de fruits que vous faites vous même à la maison, sans ajouter de sucre.

Vos petits bénéficieront de tous les nutriments et des fibres contenus dans les fruits.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les familles doivent apprendre à l'enfant à manger des fruits dès le plus jeune âge.

A savoir:

L'une des principales préoccupations des autorités sanitaires est l'effet des boissons sucrées sur les enfants et les adolescents.

Les chiffres de l'obésité dans ces groupes d'âge (5 à 19 ans) est passé de 11 millions en 1975 à 124 millions en 2016, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

13. Je voudrais tellement dormir beaucoup plus. Je me sens fatiguée à tout moment.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Vous serez plus heureux si vous dormez suffisamment.

Mettez-vous dans les conditions qu'il faut pour avoir une bonne nuit de sommeil et vous endormir tôt:

Essayez de dormir et de vous réveiller à la même heure;

Dormez dans le noir car nous avons besoin de l'obscurité pour permettre la libération de la mélatonine, l'hormone critique qui induit un bon sommeil sain;

Votre lit est fait pour dormir donc n'essayez pas d'y faire autre chose comme travailler, lire ou manger dedans au risque que votre cerveau s'habitue; vous voulez renforcer en vous ce message : "le lit est synonyme de sommeil".

14.J'ai perdu tout mon argent dans une affaire que je croyais fructueuse, je deviens dépressif. Comment faire?

Commencez par contacter vos parents et vos amis lorsque vous traverser des périodes difficiles.

De plus, n'hésitez pas à suivre une thérapie.

L'un de nos contributeurs qui a survécu à une tentative de suicide après avoir perdu tout son argent, a fait savoir qu'il a pu tenir le coup, grâce à sa mère et à sa fille.

Media playback is unsupported on your device Le témoignage d'un homme, après sa tentative de suicide.

Réussir ses études

15.Je passe mon bac ou diplôme d'état cette année ? Comment être sûr de réussir mes examens?

Oubliez les révisions intensives pendant des nuits blanches précédents les examens.

Il faut commencer à réviser bien avant la date de l'examen, cela vous aidera à vous sentir plus calme, selon les experts.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Un emploi du temps bien organisé vous facilitera la vie et éliminera le stress inutile de vos séances de révision.

De plus, essayez d'étudier le matin - quand votre cerveau est reposé et frais - et évitez de laisser la majeure partie de vos révisions pour l'après-midi, un moment où il y a une chance que vous soyez plus fatigué ou que vous soyez tenté(e) de travailler tard.

Il serait préférable d'établir une routine : essayer de commencer et finir à peu près à la même heure chaque jour.

16.Je ne suis pas fort en anglais et je veux vraiment m'améliorer cette année, et pourquoi ne pas apprendre une nouvelle langue?

Une heure par jour peut faire la différence, selon les experts.

Une heure par jour et cinq jours par semaine seront plus bénéfiques qu'une session marathon de cinq heures une fois par semaine.

De plus, le polyglotte Timothy Doner recommande de lire des livres et de regarder des vidéos sur des sujets qui vous intéressent déjà.

Et toujours selon, les polyglottes et les experts, il faut consacrer au moins une demi-heure à vous éloigner des livres et des vidéos pour vous entraîner en face à face avec quelqu'un dont c'est la langue maternelle.

Productivité

17.Je remets tout au lendemain. Comment stopper la procrastination?

Il a été constaté que les gens qui procrastinent ont des niveaux d'estime d'eux-mêmes inférieurs à la moyenne.

Soyez plus gentils avec vous-mêmes.

Cela peut sembler être la dernière chose à faire si vous êtes déjà en train de perdre du temps sur des futilités en ligne pendant la moitié de la journée alors que vous devriez travailler, mais en fait,

Copyright de l’image Getty Images Image caption Choisissez un mot de passe long et compliqué pour vos réseaux sociaux - cela peut suffire à vous pousser dans la bonne direction.

De plus, les gens se sentent déjà mal à l'aise face à la tâche à accomplir, alors ajouter plus d'émotions négatives en plus ne va pas aider.

Dans une étude menée auprès d'étudiants qui n'avaient pas eu le temps de réviser pour les examens, ceux qui s'étaient pardonnés pour leur atermoiement étaient plus susceptibles de réviser la prochaine fois que ceux qui se sentaient incapables de passer à autre chose.

"Nous devons faire preuve du même niveau de gentillesse envers nous-mêmes".

18.En 2020, je souhaite vraiment arrêter de passer tout mon temps sur mon téléphone. Comment faire?

Vous avez bien raison.

Notre cerveau moderne semble avoir du mal à se concentrer sur une seule tâche, passant constamment d'une activité à l'autre, notamment à cause de l'utilisation des gadgets comme les téléphones portables et les ordinateurs.

N'essayez surtout pas de totalement bannir de votre vie les réseaux sociaux, ce serait trop dur et parfois vous en avez besoin pour travailler ou rester en contact avec les autres.

Par contre, prévoyez du temps dans votre journée pour être distrait - de cette façon, vous n'aurez pas l'impression que votre temps est envahi.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Notre cerveau moderne semble sauter d'une distraction à l'autre.

Accordez-vous une heure fixe, c'est le "temps des réseaux sociaux".

Et pour que ça marche, enlever les déclencheurs externes, le reste du temps où vous vaquez à vos occupations.

Éteignez vos notifications et les sonneries, pings et dings qui vous disent quoi faire, conseil de Nir Eyal, un auteur à succès qui étudie la formation des habitudes de consommation, devenu un expert du comportement des consommateurs.

19.Les groupes Whatsapp m'énervent. Personne ne sait jamais comment les utiliser à bon escient !

Nous avons la solution dans cet article: " WhatsApp : Comment éviter d'être " cette personne " dans un groupe" où nous vous avions présenté les pires pratiques WhatsApp et comment pouvez-vous les éviter ?

En bref, voici quelques points dont les détails se trouvent dans l'article ci-haut:

Tout d'abord, l'indice est dans le nom "groupe", donc, y avoir une conversation qui ne concerne que vous et un autre membre est un faux pas majeur;

Toujours vérifier, plusieurs fois s'il le faut, que vous envoyez des messages au bon groupe;

Soyons concis: si nous pouvons résumer ce que nous voulons dire en une seule ligne, pourquoi en utiliser 10 ?

Voilà, vous pouvez partager cet article à vos amis, ce n'est pas vous qui le dites mais BBC Afrique ... rires.

Etre heureux en 2020 ?

20.Je me sens de plus en plus stressée. Je voudrais juste être une personne plus heureuse.

Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire.

L'une d'entre elles est la méditation.

Méditez 10 minutes par jour, tous les jours, conseille Laurie Santos, professeur à l'Université de Yale (Etats-Unis).

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le bonheur n'est pas le fruit du hasard, il faut s'entraîner, dit le professeur Santos.

Ancienne adepte de cette pratique, cette enseignante dirige ses étudiants vers plusieurs études démontrant comment la méditation et d'autres activités qui mobilisent toute votre attention peuvent vous aider à devenir plus heureux.

La méditation peut prendre plusieurs formes et n'est pas seulement religieuse, ni du yoga, comme le pensent certains.

Cinq astuces pour être plus heureux dans la vie