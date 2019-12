Copyright de l’image Getty Images Image caption Des travailleurs portuaires munis de fumigènes manifestent à Marseille contre le plan de réforme des retraites en France

La plus grande grève en France depuis des décennies a entraîné la fermeture des services de transport public et la réduction du nombre de personnel hospitalier, d'enseignants et de policiers au travail lors de la dernière manifestation contre les réformes du président Emmanuel Macron.

Dans ce cas, les syndicats représentant des millions d'employés des secteurs public et privé sont mécontents d'un plan de réforme du système de retraite du pays qui, selon eux, obligera les gens à travailler plus longtemps ou à faire face à des réductions de salaire lorsqu'ils prendront leur retraite.

Selon un sondage d'opinion, l'appui du public à la dernière grève s'élève à 69%, le soutien le plus fort étant celui des 18-34 ans.

Alors pourquoi Emmanuel Macron cherche-t-il à mettre en œuvre de nouvelles mesures aussi impopulaires - et à quel point sont-elles controversées ?

Que veut faire Emmanuel Macron ?

Eh bien, la France a actuellement un système complexe de 42 régimes de retraite différents pour ses secteurs privé et public, avec des variations dans l'âge de la retraite et les prestations. Emmanuel Macron veut créer un système unifié.

Les prestations de retraite sont en grande partie calculées sur la base des 25 années de travail les mieux rémunérées dans le secteur privé, tandis que dans le secteur public, elles sont basées sur les paiements effectués au cours des six derniers mois avant la retraite.

Le nouveau plan du président français vise à récompenser les employés pour chaque jour travaillé, en leur permettant de gagner des points qui seraient ensuite transférés dans les futures prestations de retraite.

Copyright de l’image EPA Image caption Des millions de personnes devraient descendre dans la rue pour protester dans toute la France, ce qui pourrait durer plusieurs jours

En novembre, un rapport commandé par le Premier ministre français Edouard Philippe a conclu que, dans le cadre du système actuel, le déficit des pensions du pays pourrait atteindre 17,2 milliards d'euros (19 milliards de dollars ; 14,5 milliards de livres sterling) d'ici 2025.

Le coût du système actuel de la France, en termes de dépenses publiques en pourcentage du PIB (l'ensemble de la production économique du pays), est parmi les plus élevés au monde - à 14 %.

M. Macron, conscient du vieillissement de la population française, a déclaré que son plan de pension universel serait plus équitable que le système actuel.

L'âge auquel les citoyens peuvent commencer à toucher une pension varie dans l'Union européenne (UE).

L'âge officiel de la retraite en France a été relevé au cours de la dernière décennie de 60 à 62 ans, mais il reste l'un des plus bas parmi le groupe des pays riches de l'OCDE - au Royaume-Uni, par exemple, l'âge de la retraite est de 66 ans.

Alors, à quel point son plan est-il controversé ?

Le passage à un système universel de retraite à points supprimerait les pensions les plus avantageuses pour un certain nombre d'emplois allant des marins aux avocats et même aux travailleurs de l'opéra.

Bien que M. Macron n'ait pas suggéré d'augmenter immédiatement l'âge de la retraite de 62 ans, ceux qui prennent leur retraite avant 64 ans recevraient une pension moins élevée basée sur les points gagnés.

Par exemple, une personne prenant sa retraite à 63 ans pourrait recevoir 5 % de moins, de sorte que les syndicats craignent que cela signifie qu'elle devra travailler plus longtemps pour obtenir une pension plus élevée.

Les travailleurs et travailleuses du secteur public qui font des travaux pénibles ou dangereux peuvent aussi prendre leur retraite des années plus tôt dans le cadre du système actuel.

Mais les travailleurs du métro, par exemple, disent que les réformes les obligeraient à travailler plus longtemps en leur retirant effectivement le droit de prendre une retraite anticipée, négocié il y a des décennies pour compenser le fait d'avoir à travailler de longues heures dans le sous-sol.

L'un des plus grands syndicats français, la CFDT, a déclaré que ses membres, pour la plupart issus du secteur privé, ne participeraient pas à la grève de jeudi.

La CFDT, considérée comme l'un des syndicats les plus modérés, a déclaré précédemment qu'une réforme était nécessaire parce que le système de retraite actuel n'était pas viable. Le syndicat a également déclaré qu'un système basé sur le crédit pourrait en fait améliorer les paiements de retraite pour les femmes.

Le nouveau système de M. Macron ne pénaliserait pas les travailleurs qui prennent des congés pour cause de maladie ou de maternité, en offrant des points de compensation.

Un récent sondage a conclu que 75 % des personnes pensaient que des réformes des retraites étaient nécessaires, mais que seul un tiers d'entre elles pensaient que le gouvernement pouvait les mettre en œuvre.

Bien que le public comprenne la nécessité d'un changement, la dernière grève a reçu un appui massif. Elle devrait durer au-delà de jeudi et certains dirigeants syndicaux ont averti qu'ils la poursuivront jusqu'à ce que M. Macron abandonne sa promesse de campagne de remanier le système de retraite.

L'administration Macron espère éviter une répétition de la grève générale du pays sur la réforme des retraites en 1995, qui a paralysé le système de transport pendant trois semaines et a bénéficié d'un soutien populaire massif, obligeant le gouvernement à faire marche arrière.

La France est-elle leader en Europe en matière de grève ?

Nous entendons beaucoup parler des manifestations en France relatives aux griefs sur les salaires et les conditions de travail, de la grève des chauffeurs d'Uber à Paris aux vastes manifestations de "gilets jaunes" - mais les grandes grèves nationales impliquant des travailleurs des secteurs privé et public sont moins fréquentes.

Le manque de données officielles et les différences dans les méthodes utilisées par les pays pour enregistrer les niveaux d'action industrielle font qu'il est difficile de déterminer si la France est en tête.

Selon les chiffres recueillis par l'OCDE entre 2008 et 2015, la France est, après le Danemark, le deuxième pays européen ayant le plus grand nombre de jours de travail affectés par des grèves. La Belgique est en troisième position.

L'agence française de statistiques Dares a rapporté en 2017 que les employeurs en France ont perdu plus de 300 jours pour 1 000 employés. En 2014, c'était 69 jours, selon l'agence Dares.

Par ailleurs, l'Institut syndical européen a récemment publié une "carte des grèves" indiquant que le nombre de "jours non travaillés" en France entre 2010 et 2017 était en moyenne de 125 pour 1.000 employés. Pour l'Espagne, le nombre était de 50 et pour le Royaume-Uni de seulement 20 jours.

En Espagne, cependant, les actions de grève ne sont souvent pas enregistrées ou comptées, et dans des pays comme l'Italie et la Grèce, les données sont jugées peu fiables.