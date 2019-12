Copyright de l’image Reuters

Facebook doit cesser d'utiliser les numéros de téléphone de ses membres dans son système de recommandation d'amis en 2020 à la suite de préoccupations concernant les répercussions sur la vie privée.

Les utilisateurs peuvent choisir de faire envoyer un code sur leur téléphone portable lorsqu'ils se connectent pour rendre l'accès plus difficile aux pirates informatiques.

Mais Facebook a admis qu'il a également introduit les numéros dans des publicités ciblées et des systèmes de recommandation d'amis.

L'entreprise affirme qu'elle aura terminé les changements - dans le cadre d'un accord avec les régulateurs américains - au cours de l'année 2020.

Lire aussi :

Qu'est-ce que Facebook a fait ?

La plupart des réseaux sociaux proposent désormais une authentification à deux facteurs - également appelée authentification en deux étapes - pour renforcer la sécurité des comptes.

Il est plus difficile pour les pirates de pénétrer dans un compte en ligne car ils ont besoin du mot de passe et d'un code unique envoyé au téléphone mobile du titulaire du compte.

Mais en 2018, il a été révélé que Facebook utilisait également les numéros de téléphone pour cibler la publicité - et pour alimenter sa fonction People You May Know, qui recommande des amis potentiels sur Facebook.

Les défenseurs de la vie privée et les chercheurs en sécurité ont critiqué le réseau social, affirmant que cette pratique était trompeuse et pouvait éroder la confiance dans l'authentification à deux facteurs.

Media playback is unsupported on your device Le Sénégalais Mamadou Sy primé par Facebook

Comment fonctionnent "les gens que vous connaissez peut-être" ?

La fonction "Personnes que vous connaissez peut-être" est conçue pour identifier les personnes que vous pourriez vouloir ajouter à votre liste d'amis sur Facebook.

Il utilise divers signaux pour déterminer si vous avez rencontré quelqu'un, notamment:

avoir beaucoup d'amis communs sur Facebook

être étiquetés ensemble sur une photo

être dans le même "réseau", par exemple un lieu de travail ou une école

Cependant, Facebook et Messenger peuvent également recueillir des informations de contact à partir du carnet d'adresses de votre Smartphone.

Media playback is unsupported on your device Cambridge Analytica a annoncé la fin de ses opérations

Lire aussi :

Cela signifie que Facebook peut identifier les personnes qui ont enregistré votre numéro dans leur carnet d'adresses et vous encourager à les ajouter en tant qu'ami.

Il utilise les numéros de téléphone fournis par les personnes pour l'authentification à deux facteurs pour établir ces connexions.

Media playback is unsupported on your device Côte d'Ivoire: le procureur sensibilise les administrateurs de groupe Facebook

Quand est-ce que Facebook va arrêter de faire ça ?

Facebook a promis d'apporter des changements en matière de confidentialité dans le cadre d'un règlement avec la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis.

L'entreprise a déclaré qu'elle avait cessé d'utiliser les numéros de téléphone de sécurité de ses membres à des fins publicitaires en juin 2019.

Lire aussi :

Elle arrêtera d'utiliser les numéros pour des suggestions d'amis au Cambodge, en Equateur, en Ethiopie, en Libye et au Pakistan dans les prochains jours.

Facebook a déclaré à l'agence de presse Reuters que le changement prendrait effet au niveau mondial en 2020.

Cependant, toute personne ayant déjà mis en place une authentification à deux facteurs devra la désactiver et supprimer son numéro de téléphone du système, puis le réactiver.