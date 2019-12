La Russie en voie de se déconnecter de l'Internet mondial

Copyright de l’image Reuters Image caption Le plan d'indépendance du Net est considéré comme un moyen pour le gouvernement russe d'avoir plus de contrôle sur la vie en ligne

La Russie a testé avec succès une alternative nationale à l'Internet mondial, a annoncé son gouvernement.

Les détails de ce test étaient vagues mais, selon le ministère des communications, les utilisateurs ordinaires n'ont pas remarqué de changements.

Les résultats vont maintenant être présentés au Président Poutine.

Les experts restent préoccupés par la tendance de certains pays à démanteler l'Internet.

Lire aussi :

"Malheureusement, la direction prise par la Russie n'est qu'une étape supplémentaire dans le démantèlement croissant de l'Internet", a déclaré le professeur Alan Woodward, informaticien à l'Université du Surrey.

"De plus en plus, les pays autoritaires qui veulent contrôler ce que voient les citoyens regardent ce que l'Iran et la Chine ont déjà fait.

"Cela signifie que les gens n'auront pas accès au dialogue sur ce qui se passe dans leur propre pays, ils seront maintenus dans leur propre bulle".

Media playback is unsupported on your device Comment gagner sa vie avec un ordinateur et internet ? | Podcast Afrique Avenir

Comment fonctionnerait un internet domestique ?

L'initiative consiste à restreindre les points auxquels la version russe du réseau se connecte au réseau mondial, ce qui donne au gouvernement plus de contrôle sur ce à quoi ses citoyens peuvent accéder.

"Cela permettrait aux fournisseurs d'accès Internet et aux opérateurs de télécommunications de configurer l'Internet à l'intérieur de leurs frontières comme un gigantesque intranet, comme le fait une grande entreprise", a expliqué le professeur Woodward.

Alors comment le gouvernement établirait-il ce que certains ont appelé un "Runet souverain" ?

Les pays reçoivent des services Web étrangers via des câbles sous-marins ou des "nœuds" - des points de connexion où les données sont transmises vers et depuis les réseaux de communication d'autres pays. Ces derniers devraient être bloqués ou du moins réglementés.

Media playback is unsupported on your device Bonnes en vente sur internet: le marché aux esclaves de la Silicon Valley

Lire aussi :

Cela nécessiterait la coopération des ISP nationaux et serait beaucoup plus facile à réaliser si une poignée d'entreprises publiques seulement étaient impliquées. Plus un pays possède de réseaux et de connexions, plus il est difficile d'en contrôler l'accès.

La Russie devrait alors créer un système alternatif.

En Iran, le réseau national d'information permet l'accès aux services Web tout en contrôlant tout le contenu du réseau et en limitant les informations externes. Il est géré par la société publique de télécommunications de l'Iran.

L'un des avantages de la transformation effective de tous les accès à Internet en un jardin clos contrôlé par le gouvernement est que les réseaux privés virtuels (VPN), souvent utilisés pour contourner les blocages, ne fonctionneraient pas.

Lire aussi :

Un autre exemple est celui de la " Grande muraille de feu de Chine ". Elle bloque l'accès à de nombreux services Internet étrangers, ce qui a permis à plusieurs géants nationaux de la technologie de s'établir.

La Russie a déjà ses propres champions technologiques, tels que Yandex et Mail.Ru, mais d'autres entreprises locales pourraient également en profiter.

Le pays prévoit de créer son propre Wikipédia et les politiciens ont adopté un projet de loi qui interdit la vente de smartphones qui ne sont pas équipés de logiciels russes préinstallés.

Media playback is unsupported on your device Julie Owono : " Internet permet la libre expression et l’instauration de la démocratie ".

Défis techniques

Un expert a averti que cette politique pourrait aider l'État à réprimer la liberté d'expression, mais il a ajouté qu'il n'était pas certain qu'elle réussirait.

"Le gouvernement russe s'est heurté à des difficultés techniques dans le passé lorsqu'il a tenté d'accroître le contrôle sur Internet", a déclaré à la BBC Justin Sherman, un spécialiste de la politique de cyber-sécurité du groupe de réflexion New America.

Selon lui, "ses efforts ont été largement infructueux, pour empêcher les Russes d'accéder à l'application de messagerie cryptée Telegram".

"Sans plus d'informations sur ce test, il est cependant difficile d'évaluer exactement les progrès réalisés par la Russie sur la voie d'un Internet national isolable", soutient-il.

Lire aussi :

Media playback is unsupported on your device Le smartphone est désormais courant en Afrique comme partout ailleurs dans le monde mais les prix des données restent chers. Reportage de Sophie Ribstein. Johannesburg,

"Et sur le front des affaires, il reste à voir jusqu'à quel point la Russie sera repoussée à l'intérieur et à l'extérieur", dit-il.

Les agences de presse locales, dont la Pravda, ont rapporté que le directeur adjoint du ministère des communications avait déclaré que les tests du projet s'étaient déroulés comme prévu.

"Les résultats des exercices ont montré qu'en général, tant les autorités que les opérateurs de télécommunications sont prêts à répondre efficacement aux risques et menaces émergents, pour assurer le fonctionnement stable de l'Internet et du réseau de télécommunications unifié en Fédération de Russie", a déclaré Alexey Sokolov.

L'agence de presse publique Tass a indiqué que les tests avaient évalué la vulnérabilité des dispositifs d'Internet des choses, et qu'ils comprenaient également un exercice pour tester la capacité de Runet à résister aux "influences négatives externes".

Regarder: