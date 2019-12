Image caption Rashani et sa maman

Lorsqu'une famille arrive dans un nouveau pays, les enfants sont souvent les premiers à apprendre la nouvelle langue - et inévitablement, ils deviennent les traducteurs de la famille.

Le Dr Humera Iqbal, chercheur, décrit ce que c'est que d'être un enfant responsable des relations entre ses parents et les médecins et les propriétaires, le personnel des banques ou les fournisseurs des restaurants.

" Baba ! Baba ! ", crie le moniteur d'auto-école. Jiawei, treize ans, est assise à l'arrière de la voiture pendant que son père prend sa leçon de conduite.

Le père et la fille échangent des regards confus, puis éclatent de rire.

L'instructeur, qui a entendu ce mot chinois au cours d'une des leçons précédentes du père de Jiawei, a l'air perplexe.

"Baba" ne signifie-t-il pas "avancer" en chinois ?" demande-t-il.

"Non", dit Jiawei. "Ça veut dire 'père' !"

Jiawei était dans la position inhabituelle d'agir en tant qu'interprète pour son père lorsqu'il apprenait à conduire.

Elle a pris des notes et a répété en chinois exactement ce que l'instructeur a dit en anglais - des choses comme "Tournez à gauche au rond-point" ou "Ralentissez au carrefour".

Elle est fière d'avoir aidé son père à passer son test.

Image caption Jiawei et son père

"C'était assez amusant et je pensais faire quelque chose pour aider ma famille ", dit-elle en se retournant.

"J'apprenais aussi à conduire sans le savoir, à faire quelque chose que les autres enfants n'avaient pas l'occasion de faire", se rappelle-t-elle.

Un an plus tôt, la famille de Jiawei avait déménagé de Chine au Royaume-Uni et alors qu'elle avait réussi à apprendre l'anglais de base à l'école, son père avait du mal.

Jiawei est devenue un lien crucial qui l'a aidé à trouver sa voie dans un nouveau pays.

Au Royaume-Uni, des milliers d'enfants migrants traduisent chaque jour pour leur famille.

Ma collègue, le Dr Sarah Crafter, et moi-même avons rencontré des enfants interprètes, dont certains n'avaient que sept ans, qui aidaient leurs parents à communiquer dans les magasins, les banques et même les postes de police.

Cela peut être stressant pour eux, surtout lorsque les adultes sont grossiers ou agressifs.

"C'est très visible et les jeunes se sentent très perceptibles", dit Sarah Crafter.

"C'est aussi une chose émotionnelle, parce que si on vous traite bien, vous vous sentez bien - et si vous n'êtes pas bien traité, vous vous sentez mal dans votre peau et cela a vraiment un impact sur l'identité des jeunes ", explique Sarah Crafter.

Oliwia, dix-sept ans, qui traduit du polonais à l'anglais pour sa mère depuis 2008, connaît bien ce sentiment.

Elle est habituée à entendre des commentaires xénophobes.

"Certains disent : 'vous êtes en Angleterre, parlez anglais", dit-elle.

"Je déteste tellement ça. Les gens devraient être plus compréhensifs", ajoute-t-elle.

En fait, sa mère a essayé d'apprendre l'anglais, mais elle ne le parle pas encore couramment.

Une fois, quand Oliwia et sa mère ont été victimes d'abus racistes dans un bus, Oliwia a dû choisir entre traduire le message ou protéger sa mère des mots haineux.

Traduire chez le médecin peut être particulièrement délicat.

Esmeralda, qui a 16 ans et qui vient du Pérou, a été soudainement confrontée au mot " kyste " après l'opération mineure de sa mère.

"Je n'en avais aucune idée", dit-elle.

"Je ne savais pas comment le dire en anglais. J'étais tellement confuse et j'essayais de communiquer avec le médecin pour essayer de dire quelque chose de similaire. Je ne savais pas quoi dire", raconte-t-elle.

Elle ajoute : "parfois, je ne veux pas y aller parce que le truc de ma mère est vraiment, vraiment compliqué."

Copyright de l’image Mamadou Faye Image caption Témoignage de Lesly, originaire de l'Equateur.

Des traducteurs professionnels sont disponibles pour ce genre de situation, mais toutes les familles nouvellement arrivées ne les connaissent pas ou ne réalisent pas qu'elles sont gratuites (dans certaines régions, en tout cas).

Et certains préfèrent simplement faire appel aux membres de leur propre famille.

De plus, en cas d'urgence, les traducteurs professionnels ne sont pas toujours disponibles.

Les règles stipulent qu'un traducteur doit avoir 18 ans ou plus.

Mais si les patients veulent que leurs enfants traduisent, et que les enfants ne refusent pas, que doit faire le personnel médical ?

C'est un débat en cours. Comme Esmeralda, Lesly, 17 ans, originaire d'Equateur, a parfois traduit pour sa mère à l'hôpital. Mais à d'autres moments, des gens ont essayé de l'en empêcher.

"Ils disent que j'ai moins de 18 ans, [mais] elle a besoin d'un traducteur et il n'y a personne d'autre. Je continue à parler et je leur dis ce que ma mère me dit", dit-elle.

"Ils pensent que nous sommes mineurs, donc nous ne comprenons pas, mais ils nous sous-estiment", déclare-t-elle.

Dans une école de Londres, Marianne, qui a 13 ans et vient de Bolivie, traduit de l'anglais à l'espagnol pour sa mère, Mary Luz, lors de la soirée de ses propres parents.

Le professeur d'informatique de Marianne lui rend visite à sa table.

"Il demande à Marianne, qui acquiesce de la tête : " tu traduis ?".

Il dit ensuite à Mary Luz qu'elle a atteint ses objectifs.

Un bon début, et Marianne traduit calmement et sans hésitation, mot à mot, sa mère acquiesçant de la tête.

Copyright de l’image Mamadou Faye Image caption Témoignage de Marianne

Cependant, ce n'est pas la fin de la conversation et les choses prennent rapidement une autre tournure.

"Bien qu'elle travaille bien... elle peut être un peu bavarde avec Carolina", ajoute-t-il.

Les yeux de Marianne se dilatent légèrement, et ses joues prennent rapidement une couleur rouge vif.

Elle fait une pause, prend un moment pour réfléchir et continue à traduire le message.

"Oh Marianne ! Je ne savais pas que tu parlais pendant le cours !" dit Mary Luz en espagnol, en agitant son doigt d'un côté à l'autre.

Marianne me dit que ce n'est pas grave et qu'elle peut arranger ça, mais sa mère n'a pas l'air convaincue.

Je demande à Marianne si elle a pensé à changer le message pour adoucir le coup pendant qu'elle traduisait.

"Je me demandais si je devais le traduire comme tel, à 100% ou pas ! C'est pour cela qu'elle réagit comme ça ! De plus, ma mère peut lire le visage des professeurs, donc c'est inutile si je mens", dit-elle.

Image caption Marianne, son père et Mary Luz

En tant que la seule personne parlant anglais dans sa famille, Marianne s'est retrouvée au milieu de conversations difficiles.

Lorsqu'ils sont arrivés au Royaume-Uni, ils vivaient dans un logement loué où le chauffage ne fonctionnait pas - et c'était à elle de demander au propriétaire de le réparer.

Elle a passé d'innombrables appels téléphoniques et envoyé des SMS, mais ses demandes ont été ignorées.

Ses parents n'ont cessé de l'exhorter à manifester sa colère, afin de souligner que le problème devait être réglé de toute urgence. Mais Marian a résisté.

"Je n'aime pas la confrontation et je n'avais pas la colère en moi pour le faire ", dit-elle.

Elle était prise entre un parent en colère et un propriétaire têtu - ce n'est pas un endroit facile à vivre pour une enfant de 12 ans.

Elle s'en est sortie en faisant preuve d'une persistance acharnée.

"Je lui ai juste envoyé des SMS tous les jours", se souvient-elle.

Une année entière plus tard, le chauffage a finalement été réparé. Pour Marianne, c'était une grande réussite.

Lors de la soirée réservée aux parents, son professeur d'anglais et son directeur viennent à la table.

"Elle se débrouille très bien", commence le professeur. Marianne traduit mot pour mot.

"Ses efforts, son comportement et ses devoirs sont remarquables. Elle est très respectueuse, participe et est enthousiaste. Et c'est un plaisir de lui enseigner", explique-t-elle.

"Gracias !" Mary Luz crie, tapotant sa fille dans le dos, les yeux brillants de fierté.

Marianne est elle-même fière de cela et elle devrait l'être.

Elle est arrivée au Royaume-Uni il y a quatre ans sans aucune connaissance de l'anglais et maintenant elle lit, écrit et parle à un niveau exceptionnel.

Au cours de nos recherches, Sarah Crafter et moi avons rencontré des enfants qui traduisent non seulement entre deux langues, mais aussi entre trois langues ou plus.

Dans son école, dans l'est de Londres, Fatima, 17 ans, a une bande d'amis qui, comme elle, ont quitté l'Italie pour le Royaume-Uni au début de leur adolescence.

Tous sont issus de familles sud-asiatiques, ils parlent donc le bengali, le cingalais ou l'ourdou à la maison, l'italien avec des amis et maintenant l'anglais, passant parfois d'une langue à l'autre.

Souvent, les enfants n'étaient pas heureux d'être traînés d'Italie au Royaume-Uni ; apprendre une nouvelle langue et traduire pour leurs parents était un fardeau.

L'ami de Fatima, Rashani, par exemple, doit aider sa mère à comprendre toute la correspondance qu'elle reçoit de son lieu de travail, un magasin de poulet frit.

Un message texte qu'elle a dû affronter dit : "Bonjour l'équipe, s'il vous plaît vérifiez les articles manquants de la semaine dernière - si vous ne comprenez rien, demandez au chef d'équipe, ils vous expliqueront que nous devons contrôler tous les articles manquants."

Image caption Rashani et sa mère

"Au début, j'avais l'impression que tout reposait sur moi et je me souviens avoir pensé que c'était si injuste ", dit Rashani.

Mais depuis, elle est devenue plus consciente des avantages.

"Maintenant, j'ai l'impression d'être une sorte de chef de famille, car j'influence les décisions de mes parents même si je suis jeune", affirme-t-elle.

Jiawei se rappelle clairement le jour de l'examen de conduite de son père.

Elle se sentait nerveuse, mais elle a traduit avec soin les mots de l'examinateur de conduite, sachant qu'elle devait le faire rapidement.

"Ça s'est vraiment bien passé et nous avons réussi l'examen", se souvient-elle.

"Je me souviens du moment où l'instructeur a dit qu'il avait réussi et j'ai traduit la bonne nouvelle à mon père.

"Tu as réussi le test ! Il était très heureux et moi aussi. C'était un moment de notre vie que nous partagerons pour toujours", se rappelle-t-elle.

Des années plus tard, et maintenant adulte, Jiawei traduit rarement pour son baba car son anglais s'est beaucoup amélioré.

Mais peut-être que son expérience de jeune traductrice a influencé son choix de carrière ?

Après avoir obtenu un doctorat en sciences médicales, elle a fondé avec son partenaire une start-up pour développer une technologie permettant de traduire des documents médicaux complexes de l'anglais vers le chinois.

Elle apprend maintenant à conduire elle-même, ce qui lui a rappelé les souvenirs du temps qu'elle a passé avec son père et son instructeur.

Les principes de base de la conduite lui étaient déjà familiers, avant même qu'elle ne commence les leçons.

Jiawei attend avec impatience le jour où elle dira à son baba qu'elle a passé son propre examen de conduite.

"La vie a trouvé le moyen de tourner en rond", dit-elle.

Le Dr Humera Iqbal est maître de conférences en psychologie à l'University College London

