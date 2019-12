Comment la Finlande est devenue le leader mondial de l'éducation pour tous

Copyright de l’image AFP Image caption Moins de pression, un enseignement ciblé et une approche holistique du développement - voici quelques-unes des leçons que nous pourrions tirer de la Finlande

Cela peut sembler paradoxal, mais la Finlande a développé l'un des systèmes éducatifs les plus performants au monde en demandant aux élèves de passer moins de temps à l'école et en leur donnant moins d'examens et de devoirs.

Selon le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), les élèves finlandais obtiennent de meilleurs résultats en sciences, en mathématiques et en lecture que la moyenne des autres pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Mais jusqu'à la fin des années 1960, seuls 10 % des élèves finlandais terminaient l'école secondaire.

Des réformes innovantes

Copyright de l’image AFP Image caption Selon l'éducateur Pasi Sahlberg, l'État providence fournit la structure de base permettant aux enfants de tous les milieux économiques de développer leur potentiel

La réussite du "peruskoulu" - le système éducatif finlandais obligatoire - a commencé dans les années 1970 et a été renforcée dans les années 1990 par une série de réformes innovantes.

Aujourd'hui, lorsque des délégations internationales d'experts se rendent dans le pays pour apprendre la formule du "miracle" de l'éducation en Finlande, on leur dit qu'une éducation publique de haute qualité est le résultat non seulement de politiques éducatives, mais aussi de politiques sociales efficaces.

"Le système éducatif très équitable de la Finlande n'est pas le résultat des seuls facteurs éducatifs", écrit Pasi Sahlberg, un éducateur finlandais qui a travaillé comme enseignant, formateur d'enseignants, chercheur et conseiller politique.

"Les structures de base de l'État-providence finlandais jouent un rôle crucial en offrant à tous les enfants et à leurs familles des conditions équitables pour commencer un parcours éducatif réussi à l'âge de sept ans", explique-t-il.

Égalité et éducation

Copyright de l’image AFP Image caption Les chaussures sont laissées en dehors de la classe - en Finlande comme dans les autres pays scandinaves, les élèves suivent les cours en chaussettes ou pieds nus

Dans son livre "Finnish Lessons 2.0", publié en 2014, M. Sahlberg affirme que l'inégalité entrave les perspectives des gens à plus d'un titre que la simple réduction de leur pouvoir d'achat - les systèmes éducatifs des sociétés plus égalitaires sont-ils donc plus performants qu'ailleurs ?

Il compare les données de l'OCDE sur les revenus et les résultats de l'enquête PISA et conclut : "il existe une relation non forte mais encore reconnaissable entre la répartition des richesses et l'apprentissage des élèves : dans les sociétés plus égalitaires, les élèves semblent mieux réussir à l'école".

"Les pays plus équitables ont (statistiquement) des citoyens plus instruits, des abandons scolaires plus rares, moins d'obésité, une meilleure santé mentale et moins de grossesses d'adolescentes que les pays où l'écart de revenu entre les pauvres et les riches est plus important. Toutes ces inégalités sont étroitement liées à l'enseignement et à l'apprentissage à l'école".

Égalité et justice sociale

Copyright de l’image EPA Image caption Les politiques qui valorisent les enseignants ont fait de l'enseignement l'une des carrières les plus prisées du pays

A l'école Viikki, dans la capitale Helsinki, les enfants des riches et des classes ouvrières sont assis côte à côte dans la classe.

Il n'y a pas de frais et le matériel scolaire est gratuit.

Dans le vaste réfectoire, des repas sains sont servis à 940 élèves du primaire au secondaire.

Ils reçoivent tous des soins médicaux et dentaires et leurs progrès sont soutenus par des psychologues et des enseignants.

"Il est compréhensible que l'inégalité des revenus, la pauvreté des enfants et le manque de protection appropriée des élèves dans les écoles jouent tous un rôle important dans l'amélioration de la qualité des systèmes éducatifs", écrit M. Sahlberg.

Copyright de l’image AFP Image caption L'éducation est gratuite en Finlande, de la maternelle à la fin des études

Selon lui, la réussite de la Finlande en matière d'éducation repose en grande partie sur son modèle économique de promotion de l'égalité et de la justice sociale, qui a été adopté après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Ce modèle prévoit la gratuité de la santé et de l'éducation, des logements abordables, un congé paternel généreux pour encourager les hommes à assumer davantage de responsabilités dans la garde des enfants, des crèches fortement subventionnées ou gratuites et une protection sociale importante pour ses citoyens.

La valeur d'un enseignant

La philosophie du système se reflète également dans la salle de classe.

Dans une école finlandaise typique, les enseignants passent quatre heures par jour à donner des cours.

Ils ont le temps de planifier leurs cours, de recycler leurs connaissances et d'accorder plus d'attention aux élèves.

La profession est raisonnablement bien rémunérée et les conditions de travail sont bonnes.

L'enseignement est devenu l'une des carrières les plus populaires chez les étudiants finlandais - devançant la médecine, le droit et l'architecture.

Les horaires scolaires en Finlande sont courts par rapport aux autres pays de l'OCDE : environ 670 heures par an dans le primaire, par exemple.

Le Costa Rica en a presque deux fois plus.

Aux États-Unis et en Colombie, les élèves du primaire reçoivent plus de 1 000 heures de scolarité par an.

Copyright de l’image EPA Image caption Les enfants finlandais passent moins de temps à faire leurs devoirs que ceux des autres pays

Erja Schunk, professeur à l'école Viikki, dit : "il est important que les enfants aient le temps d'être des enfants."

"Le plus important est la qualité, et non la quantité, du temps passé en classe", dit-elle.

Les élèves sont également renvoyés chez eux avec moins de devoirs.

Selon l'OCDE, les jeunes de 15 ans en Finlande passent en moyenne 2,8 heures par semaine à travailler après l'école, suivis de près par la Corée du Sud avec 2,9 heures.

La durée moyenne des devoirs à domicile est de 4.9 heures par semaine dans les pays de l'OCDE, et elle atteint 13.8 heures par semaine en Chine.

"Les élèves apprennent ce qu'ils ont besoin d'apprendre en classe. Ils ont plus de temps à passer avec leurs amis et à faire d'autres choses qu'ils aiment, ce qui est également important", déclare Martti Mery, un autre enseignant.

Une atmosphère détendue

A l'école Viikki, l'atmosphère est calme et informelle.

Il n'y a pas d'uniformes scolaires et les étudiants se promènent en chaussettes.

Dans les écoles scandinaves, personne ne porte de chaussures.

Image caption Le programme scolaire des jeunes élèves finlandais est conçu pour les aider à développer leur curiosité naturelle et à approfondir leur apprentissage

Les élèves finlandais n'ont pas non plus à se soucier des examens : ils n'existent pas pendant les cinq premières années d'enseignement, et les années suivantes, les élèves sont évalués en fonction de leurs performances en classe.

Le principe du système est que chaque enfant a le potentiel d'apprendre si on lui donne suffisamment de soutien et de possibilités.

Les enseignants croient que leur rôle est d'aider les élèves à apprendre sans anxiété et à développer leur curiosité naturelle - et non de les aider à réussir les examens.

Seulement 7 % des élèves finlandais sont anxieux à l'idée d'apprendre les mathématiques, selon les données du PISA.

Dans le système strict du Japon, qui obtient d'excellents résultats mais sacrifie le bien-être des élèves, le taux est de 52%.

Bien public

Les progrès des politiques éducatives de la Finlande vont de pair avec un État-providence généreux, rendu possible par l'un des taux d'imposition les plus élevés au monde : 51.6%.

Malgré la charge fiscale, les Finlandais sont toujours considérés comme le pays le plus heureux du monde, selon un rapport de l'ONU sur le bonheur mondial de 2018.

Image caption Les réformes qui ont façonné le système finlandais actuel l'ont fait passer de résultats médiocres dans les années 1970 à certains des meilleurs au monde en seulement 30 ans

Selon M. Sahlberg, la petite taille et la population du pays (5,5 millions d'habitants) ainsi que la relative homogénéité sociale "rendent évidemment de nombreux aspects de l'élaboration des politiques éducatives et de la mise en œuvre des réformes plus faciles que ce ne serait le cas dans des juridictions plus vastes et plus diversifiées."

"Mais ces facteurs n'expliquent pas à eux seuls tous les progrès et les réalisations de l'éducation finlandaise", écrit-il.

"L'équité, l'honnêteté et la justice sociale sont profondément ancrées dans le mode de vie finlandais. Les gens ont un fort sentiment de responsabilité partagée, non seulement pour leur propre vie, mais aussi pour la vie des autres", poursuit-il.

"Favoriser le bien-être des enfants commence avant leur naissance et continue avant qu'ils ne commencent l'école à l'âge de sept ans, et le service de santé publique est facilement accessible à tous pendant l'enfance", ajoute-t-il.

"L'éducation publique est largement considérée comme un bien public", conclut-il.

