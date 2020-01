Comment les mathématiques ont aidé à construire la Chine impériale

Copyright de l’image Getty Images Image caption Lorsque la Grèce a décliné, les progrès mathématiques en Chine ont atteint de nouveaux sommets

De la mesure du temps à la navigation sur les mers, les mathématiques étaient le pivot dont dépendaient les anciennes civilisations.

Notre voyage mathématique a commencé en Égypte, en Mésopotamie et en Grèce, mais après le déclin de ces civilisations, le progrès mathématique s'est arrêté en Occident.

En revanche, en Orient, il atteindra de nouveaux sommets dynamiques.

Lire aussi :

Dans la Chine antique, les mathématiques étaient la clé des calculs qui allaient permettre d'ériger la Grande Muraille, qui s'étendait sur des milliers de kilomètres.

Et les chiffres étaient si importants qu'ils jouaient un rôle vital dans la gestion des affaires de la cour impériale.

Planification mathématique de l'amour

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le système impérial chinois de harem a tenté de maximiser les chances de succession

Le calendrier et le mouvement des planètes influencent toutes les décisions de l'empereur, jusqu'à la façon dont ses jours - et ses nuits - sont planifiés.

Les anciens conseillers impériaux ont mis au point un système pour s'assurer que l'empereur dormait parmi le grand nombre de femmes de son harem.

Il était basé sur une idée mathématique appelée progression géométrique.

Media playback is unsupported on your device Un marché du mariage en Chine

Selon la légende, en l'espace de 15 nuits, l'empereur devait dormir avec 121 femmes :

L'impératrice

3 partenaires expérimentées

9 épouses

27 concubines et

81 esclaves.

Chaque groupe de femmes étant trois fois plus important que le groupe précédent, les mathématiciens ont pu rapidement établir un tour de rôle pour s'assurer qu'en l'espace de 15 nuits, l'empereur couchait avec toutes les femmes du harem.

Endurance impériale

Copyright de l’image Getty Images Image caption La légende veut que le premier souverain de la Chine ait fait créer les mathématiques par une de ses divinités en 2800 av.

La première nuit était réservée à l'impératrice. La suivante était pour les trois compagnes dexpérience. Les neuf épouses venaient ensuite, puis les 27 concubines étaient choisies à tour de rôle, neuf chaque nuit.

Puis finalement, sur une période de neuf nuits, ce fut le tour des 81 esclaves, par groupes de neuf.

La rotation assurait que l'empereur couchait avec les femmes de plus haut rang les plus proches de la pleine lune, lorsque leur yin, leur force féminine, serait à son plus haut niveau et pourrait égaler son yang, ou force masculine.

Lire aussi :

Être le souverain exigeait certainement de l'endurance, mais l'objectif est clair : obtenir la meilleure succession impériale possible.

La cour de l'empereur n'était pas la seule à dépendre des mathématiques. Elle était au centre de la gestion de l'État.

Fascination mathématique

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les anciens Chinois étaient attirés par les modèles en nombre et croyaient qu'ils avaient une signification cosmique

La Chine antique était un vaste empire en pleine expansion, doté d'un code juridique strict, d'une fiscalité étendue et d'un système normalisé de poids, de mesures et de monnaie.

Elle utilisait un système décimal environ 1 000 ans avant que l'Occident ne l'adopte, et résolvait des équations d'une manière qui n'est apparue en Occident qu'au début du XIXe siècle.

Selon la légende, le premier souverain de la Chine, l'empereur jaune, a fait créer les mathématiques par une de ses divinités en 2800 avant J.-C., croyant que les nombres avaient une signification cosmique.

Aujourd'hui encore, les Chinois croient au pouvoir mystique des nombres.

Lire aussi :

Les nombres impairs sont considérés comme des hommes, les nombres pairs comme des femmes.

Le nombre quatre est à éviter à tout prix. Le nombre huit apporte la bonne fortune.

Les anciens Chinois ont été attirés par les modèles de nombres, développant leur propre version du sudoku.

Au 6e siècle de notre ère, le théorème du reste chinois était utilisé dans l'astronomie chinoise ancienne pour mesurer le mouvement des planètes - et il a encore aujourd'hui des utilisations pratiques, par exemple, dans la cryptographie sur Internet.

Regarder :