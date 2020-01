Copyright de l’image Getty Images

Il y a quatre décennies, un prédicateur charismatique et ses disciples ont organisé une prise de contrôle armée de la Grande Mosquée de La Mecque et le lieu le plus saint de l'Islam est devenu un champ de bataille.

Le siège qui en a résulté, écrit Eli Melki, de la BBC, a ébranlé le monde musulman jusqu'à ses fondations et a changé le cours de l'histoire saoudienne.

Aux premières heures du 20 novembre 1979, quelque 50 000 fidèles du monde entier se sont rassemblés pour les prières de l'aube dans l'immense cour entourant la Kaaba sacrée de La Mecque, le lieu le plus saint de l'islam.

Parmi eux, 200 hommes conduits par un prédicateur charismatique de 40 ans, Juhayman al-Utaybi.

Alors que l'imam finissait de diriger les prières, Juhayman et ses disciples le poussent sur le côté et s'emparent du micro.

Ils avaient placé des cercueils fermés au centre de la cour, un acte traditionnel de recherche de bénédictions pour les personnes récemment décédées.

Mais lorsque les cercueils ont été ouverts, il y avait des armes de poing et des fusils, qui ont été rapidement distribués aux assaillants.

L'un d'eux a commencé à lire un discours préparé : "chers amis musulmans, nous annonçons aujourd'hui la venue du Mahdi... qui régnera avec justice et équité sur la Terre après qu'elle a été remplie d'injustice et d'oppression."

Pour les pèlerins dans la cour, c'était une annonce extraordinaire.

Dans les hadiths - rapports de ce que le Prophète Muhammad a dit ou approuvé - la venue du Mahdi, ou celui qui est guidé divinement, est prédit.

Il est décrit comme un homme doté de pouvoirs extraordinaires par Dieu, et certains musulmans croient qu'il inaugurera une ère de justice et de véritable croyance.

Le prédicateur, Khaled al-Yami, un disciple de Juhayman, a affirmé que "d'innombrables visions ont témoigné de la venue du Mahdi".

Des centaines de musulmans l'avaient vu dans leurs rêves, a dit M. Yami, et maintenant, il était au milieu d'eux.

Le nom du Mahdi était Mohammed bin Abdullah al-Qahtani.

Dans un enregistrement audio du discours, on peut entendre Juhayman interrompre de temps en temps l'orateur pour ordonner à ses hommes de fermer les portes du sanctuaire et de prendre des positions de tireurs d'élite dans ses hauts minarets, qui dominaient alors la ville, La Mecque.

''Attention mes frères ! Ahmad al-Lehebi, montez sur le toit. Si vous voyez quelqu'un résister aux portes, tirez !", ordonnait-il.

Selon un témoin anonyme, Juhayman a été le premier à rendre hommage au Mahdi, et immédiatement d'autres ont commencé à suivre son exemple.

Des cris de "Dieu est grand !" ont retenti.

Mais il y avait aussi de la confusion.

Abdel Moneim Sultan, un étudiant égyptien en religion qui avait appris à connaître certains des disciples de Juhayman, se souvient que la Grande Mosquée était pleine de visiteurs étrangers qui parlaient peu l'arabe et ne savaient pas ce qui se passait.

Image caption Abdel Moneim Sultan, étudiant en 1979, a été témoin des événements

La vue d'hommes armés dans un espace où le Coran interdit strictement toute violence, et de quelques coups de feu, a également stupéfié de nombreux fidèles, qui se sont précipités pour atteindre les sorties encore ouvertes.

''Les gens ont été surpris à la vue des hommes armés... C'est une chose à laquelle ils n'étaient pas habitués. Il n'y a aucun doute que cela les a horrifiés. C'était quelque chose de scandaleux,'' dit Abdel Moneim Sultan.

Mais en une heure à peine, l'audacieuse prise de contrôle était terminée.

Le groupe armé avait désormais le contrôle total de la Grande Mosquée, défiant ainsi directement l'autorité de la famille royale saoudienne.

Les hommes qui ont pris possession de la Grande Mosquée appartenaient à une association appelée al-Jamaa al-Salafiya al-Muhtasiba (JSM) qui condamnait ce qu'elle percevait comme la dégénérescence des valeurs sociales et religieuses en Arabie saoudite.

Riche de l'argent du pétrole, le pays se transformait progressivement en une société de consommation.

Les voitures et les appareils électriques se banalisent, le pays s'urbanise, et dans certaines régions, les hommes et les femmes commencent à se mélanger en public.

Mais les membres du JSM continuaient à mener une vie austère, faisant du prosélytisme, étudiant le Coran et les hadiths, et adhérant aux principes de l'Islam tels que définis par l'establishment religieux saoudien.

Juhayman, l'un des fondateurs de la JSM - qui venait de Sajir, une colonie bédouine du centre du pays - a avoué à ses disciples que son passé était loin d'être parfait.

Au cours d'une longue soirée autour d'une cheminée dans le désert, ou d'un rassemblement dans la maison d'un de ses partisans, il racontait à un public captivé son histoire personnelle de chute et de rédemption.

Usama al-Qusi, un étudiant religieux qui fréquentait les réunions du groupe, a entendu Juhayman dire qu'il avait été impliqué dans "le commerce illégal, y compris la contrebande de drogue".

Cependant, il s'était repenti, avait trouvé du réconfort dans la religion et était devenu un dirigeant zélé et dévoué - et de nombreux membres du MJS, en particulier les plus jeunes, sont tombés sous son charme.

La plupart de ceux qui l'ont connu, comme l'étudiant religieux Mutwali Saleh, attestent de sa force de caractère ainsi que de son dévouement : " Il était étrange. Il avait ce qu'on appelle du charisme. Il était fidèle à sa mission, et il a donné toute sa vie à Allah, jour et nuit."

Cependant, pour un chef religieux, il était peu éduqué.

"Juhayman tenait à aller dans les régions isolées et rurales où vivent les Bédouins", se souvient Nasser al-Hozeimi, un proche disciple.

"Comme son arabe classique [la langue maîtrisée par tous les érudits de l'islam] était faible et qu'il avait un fort accent bédouin, il évitait de s'adresser à un public instruit pour ne pas être exposé".

D'autre part, Juhayman avait servi comme soldat dans la Garde nationale, et sa formation militaire rudimentaire s'est avérée importante pour organiser la prise de contrôle.

Finalement, la JSM a commencé à se heurter à certains religieux saoudiens et une répression des autorités s'en est suivie.

Juhayman s'est enfui dans le désert, où il a écrit une série de pamphlets critiquant la famille royale saoudienne pour ce qu'il considérait comme sa décadence, et accusant les clercs d'être de connivence avec elle pour des gains terrestres.

Il était convaincu que l'Arabie Saoudite a été corrompue et que seule une intervention céleste pouvait apporter le salut.

C'est à ce moment qu'il identifie le Mahdi comme étant Mohammad Bin Abdullah al-Qahtani, un jeune prédicateur à la voix douce connu pour ses bonnes manières, son dévouement et sa poésie.

Les hadiths parlent d'un Mahdi dont le prénom et le nom du père sont similaires à ceux du prophète, et dont les traits sont soulignés par un grand front et un nez fin et aquilin prononcé.

Juhayman a vu tout cela chez al-Qahtani, mais le supposé sauveur lui-même a été surpris par cette idée.

Accablé, il se retira dans la prière.

Mais il finit par sortir de son isolement, convaincu que Juhayman avait raison.

Il prit le rôle de Mahdi, et l'alliance avec Juhayman fut scellée d'autant plus fermement que la sœur aînée de Qahtani devint la seconde épouse de Juhayman.

Comme par hasard, quelques mois avant le siège, d'étranges rumeurs se sont répandues selon lesquelles des centaines de Mecquois et de pèlerins avaient vu Al-Qahtani en rêve, se tenant debout dans la Grande Mosquée et tenant la bannière de l'Islam.

Les partisans de Juhayman étaient convaincus.

Mutwali Saleh, membre de la JSM, se souvient : "je me souviens de la dernière réunion quand un frère m'a demandé, 'Frère Mutwali, que pensez-vous du Mahdi?'

Je lui ai dit : "excusez-moi, s'il vous plaît, ne parlez pas de ce sujet. Puis quelqu'un m'a dit : 'tu es un diable silencieux. Frère, le Mahdi est réel et il est Muhammad bin Abdullah al-Qahtani."

Dans les régions éloignées où il avait trouvé refuge, Juhayman et ses disciples ont commencé à se préparer au violent conflit à venir.

Les dirigeants saoudiens ont réagi avec lenteur à la saisie de la Grande Mosquée.

Le prince héritier Fahd bin Abdulaziz al-Saud était en Tunisie lors du sommet de la Ligue arabe et le prince Abdullah, chef de la Garde nationale - une force de sécurité d'élite chargée de protéger les dirigeants royaux - était au Maroc.

C'est au roi Khaled, malade, et au prince Sultan, ministre de la Défense, qu'il incombe de coordonner une intervention.

Au début, la police saoudienne n'a pas compris l'ampleur du problème et a envoyé deux voitures de patrouille pour enquêter, mais en arrivant à la Grande Mosquée, elle a été frappée par une grêle de balles.

Une fois que la gravité de la situation est devenue évidente, des unités de la Garde nationale se sont empressées de reprendre le contrôle du sanctuaire.

Mark Hambley, officier politique à l'ambassade américaine à Djeddah et l'un des rares Occidentaux à avoir été au courant de la situation, affirme que cette agression a été courageuse mais naïve.

" Ils ont été immédiatement abattus ", dit-il. "Les tireurs avaient de très bonnes armes, des fusils belges de très bon calibre," se rappelle-t-il.

Il est apparu clairement que les insurgés avaient planifié leur attaque en détail et qu'il ne serait pas facile de les déloger.

Un cordon de sécurité a été établi autour de la Grande Mosquée, et des forces spéciales, des parachutistes et des unités blindées ont été appelées.

L'étudiant en religion Abdel Moneim Sultan, qui a été piégé à l'intérieur, dit que les affrontements se sont intensifiés à partir de l'après-midi du deuxième jour.

J'ai vu des tirs d'artillerie dirigés vers les minarets, et j'ai vu des hélicoptères qui volaient constamment dans les airs, et j'ai aussi vu des avions militaires ", se souvient-il.

La Grande Mosquée est un vaste bâtiment composé principalement de galeries et de couloirs, d'une longueur de plusieurs centaines de mètres, entourant la cour de la Kaaba, et construit sur deux étages.

Au cours des deux jours suivants, les unités saoudiennes ont lancé des assauts frontaux pour tenter d'y pénétrer.

Mais les rebelles ont repoussé vague après vague d'attaques, malgré le fait qu'ils étaient largement dépassés en nombre et en armement.

Abdel Moneim Sultan se souvient que Juhayman semblait suprêmement confiant et détendu lorsqu'ils se sont rencontrés près de la Kaaba ce jour-là.

"Il a dormi pendant une demi-heure ou 45 minutes en posant sa tête sur ma jambe, tandis que sa femme se tenait prête. Elle ne l'a jamais quitté", dit-il.

Les rebelles ont allumé des feux avec des tapis et des pneus en caoutchouc pour générer de lourds nuages de fumée, puis ils se sont cachés derrière des colonnes avant de sortir de l'obscurité pour tendre une embuscade aux troupes saoudiennes émergentes.

Le bâtiment a été transformé en zone de carnage, et les pertes se sont rapidement élevées à des centaines.

"C'était un affrontement d'homme à homme, dans un espace limité", déclare le Major Mohammad al-Nufai, commandant des forces spéciales du ministère de l'Intérieur.

"Une situation de combat avec des balles qui sifflent, à gauche et à droite - c'est quelque chose d'incroyable," se rappelle-t-il.

Une fatwa émise par les principaux clercs du royaume, réunis par le roi Khaled, a autorisé l'armée saoudienne à utiliser n'importe quel degré de force pour expulser les rebelles.

Des missiles guidés antichars et des canons lourds ont ensuite été utilisés pour déloger les rebelles des minarets, et des véhicules blindés de transport de troupes ont été envoyés pour franchir les portes.

Les rebelles ont été galvanisés par le Mahdi. "je l'ai vu avec deux blessures mineures sous les yeux et son boubou était criblé de trous par les coups de feu", dit Abdel Moneim Sultan.

"Il croyait qu'il pouvait s'exposer n'importe où, convaincu qu'il était immortel - il était le Mahdi, après tout," dit-il.

Mais la croyance de Qahtani en sa propre invulnérabilité n'était pas fondée et il a rapidement été frappé par des tirs.

Image caption Mark Hambley : les Saoudiens ont poussé les rebelles plus loin dans les catacombes

"Quand il a été touché, les gens ont commencé à crier : 'Le Mahdi est blessé, le Mahdi est blessé !' Certains ont essayé de courir vers lui pour le sauver, mais le feu nourri les en a empêchés et ils ont dû battre en retraite", raconte le témoin anonyme.

Ils ont dit à Juhayman que le Mahdi avait été touché, mais il a déclaré à ses disciples : "Ne les croyez pas. Ce sont des déserteurs !"

Ce n'est qu'au sixième jour des combats que les forces de sécurité saoudiennes ont réussi à prendre le contrôle de la cour de la mosquée et des bâtiments qui l'entourent.

Mais les rebelles restants se sont simplement retirés dans un labyrinthe de centaines de pièces et de cellules en dessous, convaincus par Juhayman que le Mahdi était toujours vivant, quelque part dans le bâtiment.

Leur situation était maintenant désastreuse, cependant.

"Les odeurs nous entouraient de morts ou de blessures qui avaient pourri", dit le témoin anonyme.

"Au début, il y avait de l'eau, mais plus tard, ils ont commencé à rationner les vivres. Puis les dates se sont épuisées, alors ils ont commencé à manger des boules de pâte crue... C'était une atmosphère terrifiante. C'était comme si vous étiez dans un film d'horreur," se souvint-il.

Bien que le gouvernement saoudien ait publié un communiqué après l'autre annonçant la victoire, l'absence de prières diffusées au monde islamique a donné lieu à une autre histoire.

"Les Saoudiens ont essayé tactique après tactique, et ça n'a pas marché", dit Hambley. "Ça poussait les rebelles de plus en plus loin dans les catacombes," dit-il.

Il était clair que le gouvernement saoudien avait besoin d'aide pour capturer les dirigeants vivants et mettre fin au siège.

Ils se sont tournés vers le président français Valéry Giscard d'Estaing.

"Notre ambassadeur m'a dit qu'il était évident que les forces saoudiennes étaient très désorganisées et ne savaient pas comment réagir", déclare Giscard d'Estaing à la BBC, confirmant pour la première fois le rôle de la France dans cette crise.

Image caption Valéry Giscard d'Estaing

"Cela me semblait dangereux, à cause de la faiblesse du système, de son impréparation et des répercussions que cela pourrait avoir sur le marché mondial du pétrole," explique-t-il.

Le président français a discrètement envoyé trois conseillers de la nouvelle unité anti-terroriste, le GIGN.

L'opération devait rester secrète, pour éviter toute critique de l'intervention occidentale dans le berceau de l'Islam.

L'équipe française est basée dans un hôtel de la ville voisine de Taif, d'où elle élabore un plan pour débusquer les rebelles - les sous-sols seront remplis de gaz, pour rendre l'air irrespirable.

Image caption Les commandos français, Paul Barril à gauche

"Des trous ont été creusés tous les 50 m afin d'atteindre le sous-sol," explique le Capt Paul Barril, qui était chargé de l'exécution de l'opération.

"Du gaz a été injecté par ces trous. Le gaz a été dispersé à l'aide d'explosions de grenades dans tous les coins où se cachaient les rebelles," déclare l'officier français.

Pour le témoin anonyme, terré dans le sous-sol avec les derniers rebelles résistants, le monde semblait toucher à sa fin.

"On avait l'impression que la mort était venue à nous, car on ne savait pas si c'était le bruit d'une fouille ou d'un fusil, c'était une situation terrifiante," se remémore-t-il.

Le plan français s'est avéré un succès.

"Juhayman a manqué de munitions et de nourriture ces deux derniers jours", dit Nasser al-Hozeimi, un de ses disciples.

"Ils étaient rassemblés dans une petite pièce et les soldats leur lançaient des bombes fumigènes par un trou qu'ils avaient fait dans le plafond... C'est pourquoi ils se sont rendus. Juhayman est parti et ils ont tous suivi," dit-il.

Le Major Nufai fut témoin de la rencontre qui suivit, entre les princes saoudiens et un Juhayman stupéfait mais impénitent : "le prince Saoud al-Faisal lui demanda : 'Pourquoi, Juhayman ?' Il répondit : 'ce n'est que le destin.' "Tu as besoin de quelque chose ?" Il a juste dit : "Je veux de l'eau."

Juhayman a défilé devant les caméras, et un peu plus d'un mois plus tard, 63 des rebelles ont été exécutés publiquement dans huit villes d'Arabie Saoudite. Juhayman a été le premier à mourir.

Bien que la croyance de Juhayman dans le Mahdi ait pu le distinguer, il faisait partie d'un mouvement plus large de conservatisme social et religieux réagissant contre la modernité, dans lequel les clercs purs et durs ont pris le dessus sur la famille royale.

Un homme sur lequel le siège a eu un effet profond est Oussama Ben Laden.

Dans l'un de ses pamphlets contre la famille régnante saoudienne, il disait qu'ils avaient " profané le Haram, alors que cette crise aurait pu être résolue pacifiquement ".

Il a poursuivi : "je me souviens encore aujourd'hui des traces de leurs empreintes sur le sol du Haram."

"Les actions de Juhayman ont arrêté toute modernisation", dit Nasser al-Huzaimi. "Laissez-moi vous donner un exemple simple. Il a notamment exigé du gouvernement saoudien le retrait des présentatrices de la télévision. Après l'incident du Haram, aucune présentatrice n'est réapparue à la télévision," note-t-il.

L'Arabie Saoudite est restée sur cette voie ultra-conservatrice pendant la plupart des quatre décennies suivantes. Ce n'est que récemment qu'il y a eu des signes de dégel.

Dans une interview en mars 2018, le prince héritier Mohammed Bin Salman, a déclaré qu'avant 1979, "nous menions une vie normale comme le reste des pays du Golfe, les femmes conduisaient des voitures, il y avait des cinémas en Arabie Saoudite".

Il faisait surtout référence au siège de la Grande Mosquée.