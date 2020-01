Après des mois de bombardements intensifs par les forces syriennes et russes, la ville de Kafr Nabl, dans la dernière province tenue par les rebelles en Syrie, abrite désormais plus de chats que de personnes.

Les humains et les félins se réconfortent mutuellement dans les moments difficiles, écrit Mike Thomson, de la BBC.

Accroupi sous une table dans le coin de son sous-sol jonché de décombres, un homme s'abrite du barrage de bombes qui se trouve au-dessus.

Mais Salah Jaar (photo ci-dessus), 32 ans, n'est pas seul. Blotti à côté de lui, une demi-douzaine de chats, tous aussi pétrifiés que lui.

"C'est réconfortant quand les chats sont près de moi", me dit-il.

"Ça rend les bombardements, la démolition, la souffrance, beaucoup moins effrayants," témoigne-t-il.

La ville natale de Salah, Kafr Nabl, comptait autrefois plus de 40 000 habitants, mais il en reste moins de 100 aujourd'hui. Il est difficile de deviner combien il y a de chats - certainement des centaines, peut-être même des milliers.

"Tant de gens ont quitté Kafr Nabl... Les chats ont besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux et leur donner de la nourriture et de l'eau, alors ils se sont réfugiés chez ceux qui sont restés. Chaque maison compte maintenant environ 15 chats, parfois même plus ", dit Salah.

Salah travaille toujours comme reporter pour la station de radio locale, Fresh FM, même si ses studios d'origine ont été réduits en ruines lors d'une récente frappe aérienne.

Heureusement, les activités de la station avaient été déplacées, juste avant cela, dans une ville plus sûre, située à proximité.

La station de radio, qui diffusait des avertissements sur les bombardements aériens ainsi que des nouvelles, des comédies et des émissions téléphoniques, était populaire auprès des chats comme des gens.

Des douzaines de personnes y ont élu domicile. Son fondateur, le remarquable activiste, Raed Fares, tué par des hommes armés islamistes en novembre 2018, leur a même alloué un fond spécial, pour leur acheter du lait et du fromage.

"De nombreux chats sont nés dans le bâtiment. L'un d'entre eux, qui était blanc avec des taches brunes, a développé une affinité particulière avec Raed. Elle allait partout avec lui et dormait même à ses côtés", dit Salah.

Alors qu'il quitte ce qui reste de sa maison en ruine, il est accueilli par une cacophonie presque mortelle de miaulements venant de toutes les directions, certains légers et mélodieux, d'autres criant et désespérés. "Cela arrive à tout le monde", dit-il.

"Parfois, quand on marche dans la rue, il y a environ 20 et peut-être même 30 chats qui marchent avec nous tout le long du chemin. Certains d'entre eux rentrent même à la maison avec nous," raconte-t-il.

Quand la nuit tombe, les aboiements et les gémissements de nombreux chiens errants ajoutent au paysage sonore nocturne. Eux aussi ont faim et sont sans abri.

Leur quête nocturne de nourriture et d'un endroit pour dormir les met en compétition avec les chats de Kafr Nabl.

Bien qu'ils soient démasqués, Salah insiste sur le fait qu'il n'y a généralement qu'un seul gagnant dans ces confrontations régulières.

"C'est les chats, bien sûr ! Il y en a tellement plus," dit-il.

La plupart d'entre eux étaient jusqu'à récemment des animaux de compagnie très appréciés des familles qui ont fui la ville peu après que les forces pro-régime aient lancé des efforts pour reprendre Idlib en avril dernier.

Maintenant, privés de repas réguliers, ils ont dû trouver de nouvelles maisons parmi les décombres.

Et même si des gens comme Salah ne peuvent plus être sûrs de rester en vie, peu importe d'où viendra leur prochain repas, il semble qu'il y ait toujours une place à table pour ses amis à quatre pattes.

"Chaque fois que je mange, ils mangent, que ce soit des légumes, des nouilles ou juste du pain sec. Dans cette situation, je sens que nous sommes tous ensemble des créatures faibles et que nous devons nous entraider", dit-il.

Il n'est pas surprenant, étant donné les bombardements constants, que les chats soient souvent blessés, comme tout le monde.

Encore une fois, malgré la pénurie de médicaments et d'à peu près tout le reste, Salah dit que tous les efforts sont faits pour les soigner.

"J'ai un ami qui a des chats dans sa maison. L'un d'eux a été touché par une fusée qui a failli lui arracher la patte avant. Mais nous avons réussi à l'amener à la ville d'Idlib pour qu'il soit soigné et il se promène maintenant aussi bien qu'avant," dit-il.

Les forces du président Bachar al-Assad étant maintenant non loin de Kafr Nabl, la ville risque d'être envahie d'ici peu.

Salah admet être inquiet, non seulement pour lui et ses amis, mais aussi pour la population féline de la ville.

"Nous avons partagé les bons et les mauvais moments, la joie et la douleur et beaucoup, beaucoup de craintes. Ils sont devenus nos partenaires dans la vie", dit-il.

Et il insiste sur le fait que si le pire arrive et que lui et d'autres sont obligés de fuir Kafr Nabl, ils emmèneront beaucoup de chats avec eux.

Au milieu de toutes les horreurs de la guerre, il semble qu'un lien étroit se soit formé entre les gens et les animaux de compagnie qui ne sera pas facilement rompu.

