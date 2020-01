Copyright de l’image AFP Image caption Le général Qasem Soleimani a commandé les opérations militaires iraniennes dans la région

Le plus puissant commandant militaire de l'Iran, le général Qasem Soleimani, a été tué par une frappe aérienne américaine en Irak.

Cet homme de 62 ans a été le fer de lance des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient en tant que chef de la force d'élite iranienne Quds.

Il a été tué à l'aéroport de Bagdad, en même temps que d'autres figures de la milice soutenue par l'Iran, vendredi tôt le matin, lors d'une frappe ordonnée par le président américain Donald Trump.

L'assassinat de Soleimani marque une escalade majeure des tensions entre Washington et Téhéran.

Sous sa direction, l'Iran avait renforcé le Hezbollah au Liban et d'autres groupes militants pro-iraniens, étendu la présence militaire de l'Iran en Irak et en Syrie et orchestré l'offensive de la Syrie contre les groupes rebelles dans le cadre de la longue guerre civile du pays.

Le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré "qu'une sévère vengeance attend les criminels" derrière l'attaque.

Il a également annoncé trois jours de deuil national.

Soleimani était largement considéré comme la deuxième figure la plus puissante en Iran, derrière l'Ayatollah Khamenei.

Sa Force Quds, une unité d'élite des Gardiens de la révolution iranienne, relevait directement de l'ayatollah et il était salué comme une figure nationale héroïque.

Mais les Etats-Unis ont appelé le commandant et la Force Quds des terroristes et les tiennent pour responsables de la mort de centaines de membres du personnel américain.

Qu'est qui s'est passé ?

Le président Trump, qui était en Floride au moment de la frappe, a tweeté une image du drapeau américain peu après que la nouvelle ait été annoncée.

Une déclaration du Pentagone - le siège du Département américain de la défense - a indiqué que M. Soleimani avait " élaboré des plans pour attaquer des diplomates et des membres des services américains en Irak et dans toute la région ".

"Cette attaque avait pour but de dissuader les futurs plans d'attaque iraniens ", a-t-il ajouté.

Entre-temps, les prix mondiaux du pétrole ont grimpé de plus de 4 % à la suite de l'attaque.

Soleimani et des responsables des milices soutenues par l'Iran quittaient l'aéroport de Bagdad à bord de deux voitures lorsqu'ils ont été touchés par un drone américain près d'une zone de fret.

Le commandant devait prendre un vol en provenance du Liban ou de Syrie.

Plusieurs missiles ont frappé le convoi et au moins sept personnes auraient trouvé la mort.

Copyright de l’image Reuters Image caption Abu Mahdi al-Muhandis (centre) a également été tué lors de la grève de vendredi

Qui était Qasem Soleimani ?

A partir de 1998, Qasem Soleimani a dirigé la Force Quds de l'Iran qui s'occupe des opérations clandestines à l'étranger.

L'Iran a reconnu le rôle de la Force Quds dans les conflits en Syrie, où elle a conseillé les forces loyales au président Bachar al-Assad et a armé des milliers de miliciens musulmans chiites qui combattent à leurs côtés, et en Irak, où elle a soutenu une force paramilitaire à dominante chiite qui a aidé à lutter contre la SI.

Ces conflits ont fait de Soleimani, jadis isolé, une sorte de célébrité en Iran.

L'administration Trump a déclaré que la Force Quds est " le principal mécanisme de l'Iran pour cultiver et soutenir " les groupes terroristes désignés par les États-Unis dans tout le Moyen-Orient - y compris le mouvement Hezbollah du Liban et le Jihad islamique palestinien - en leur fournissant du financement, de l'entraînement, des armes et de l'équipement.

Le Secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a désigné les Gardiens de la Révolution iraniens et sa Force Quds comme organisations terroristes étrangères en avril.